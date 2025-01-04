Если накачать шину азотом, она не будет сдуваться?

«За рулем» рассказал, насколько лучше держит давление шина, накачанная азотом

Каким газом лучше накачивать шины – привычным воздухом, в котором 78% азота и 21% кислорода, или же «чистым» азотом? Такая услуга пользуется стабильным спросом, и неспроста, ведь азоту приписывается множество достоинств. Так не устарел ли бесплатный воздух?

В этом на страницах нового номера журнала «За рулем» обстоятельно разбираются эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. Они приводят все фигурирующие в свободном доступе достоинства азота как газа для накачки колес и объясняют, что из этого правда, а что – нет. Один из фрагментов этого любопытного материала раскрываем прямо сейчас: говорят, что молекулы азота больше, чем кислородные, и поэтому не проникают сквозь микропоры резины, вследствие чего шина лучше держит давление...

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Да, молекула азота чуть крупнее кислорода: 0,364 нм против 0,346 нм. И что с того? Кислород уйдет, а азот останется – так, что ли? В реальности шина потихоньку стравливает давление через вентиль или стык с колесом, а вовсе не через потрескавшийся протектор.

Может быть, молекулы азота как-то затыкают дырки в шине, не выпуская кислород наружу? Однако напомним, что содержание азота в баллонах, в которых он поставляется, – 95%, то есть всего на 17% больше, чем в воздухе, который пока что бесплатный.

Разумеется, более стабильное давление в шине – не единственный плюс, приводимый сторонниками накачки азотом. И некоторые из них звучат весьма привлекательно.

Среди таковых – невосприимчивость азота к температурным колебаниям, меньший вес колеса, отсутствие коррозии диска, лучшее сцепление с дорогой, бо́льшая пожарная безопасность... К чему из этого стоит прислушаться, а что отбросить, как нелепый миф для простофиль?

Об этом – на страницах январского номера журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Азот или воздух» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина, журнал «За рулем» №01 за 2025 год.

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