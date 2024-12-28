#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series
28 декабря
670-сильный суперкар выставили на продажу по космической цене — за что такие деньги?
В России продают уникальный Mercedes-Benz SL 65...
Авиаперевозчик на месяц отменил все рейсы в Москву — что случилось?
28 декабря
Авиаперевозчик на месяц отменил все рейсы в Москву — что случилось?
«Туркменские авиалинии» прекращают регулярные...
Дисконт в полмиллиона на новые машины — автопроизводитель объявил скидки
28 декабря
Дисконт в полмиллиона на новые машины — автопроизводитель объявил скидки
Бренд Evolute обновил прайсы и предлагает...

КОМТРАНС — 2024: Газель 4х4, новые автобусы и Валдай 45

Полный привод, электромобиль, школьный автобус — какими новинками удивит российский автопром?

В декабре в московском «Экспоцентре» прошла ежегодная выставка коммерческой техники «Комтранс». Мы прошлись по стендам Группы компаний СТТ («Современные Транспортные Технологии») и изучили все новинки от Горьковского, Ликинского, Курганского и Павловского заводов.

Газель NN 4х4

Пожалуй, главной новинкой стенда Горьковского автозавода (да и всей выставки) стала полноприводная Газель NN, появившаяся вслед за Соболем NN 4х4. Полный привод у нее также выполнен по схеме part-time. То есть передний мост подключается жестко. К тому же есть принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала и «понижайка» с передаточным отношением 2.8.

Вместе с солидным (целых 220 мм) клиренсом это делает полноприводную Газель серьезным оружием на бездорожье. Трансмиссия управляется шайбой на центральной консоли. Никаких рычагов. Это решение удачно не только с точки зрения эстетики. Каждый рычаг, торчащий из пола, – дополнительный источник шума. Под капотом турбодизель серии G объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой.

На выставке полноприводная Газель была представлена в пассажирском варианте. Салон можно трансформировать в настоящий кемпер.
На выставке полноприводная Газель была представлена в пассажирском варианте. Салон можно трансформировать в настоящий кемпер.

Газель e-City и Газель City VIP

Новый автобус малого класса Газель e-City рассчитан на перевозку 10-12 пассажиров. Конструкция рамы лестничного типа у Газели City позволила сделать низкий вход без ступенек. А для маломобильных граждан предусмотрена выдвигающаяся аппарель.

Но главной его изюминкой, как можно догадаться из названия, остается источник движения. Ибо e-City – это полностью электрический автобус. Синхронный электродвигатель выдает 136 л.с. и 310 Н·м.

Тяговая батарея емкостью 81,6 кВт·ч позволяет проехать до 150 км. Быстрая подзарядка с 10 до 90% емкости батареи занимает 45 минут. Также предусмотрена зарядка от сети 380 или 220 В.

Окраска и характерная ливрея Московского транспорта дают понять, кто будет основным заказчиком электрической Газели City.
Окраска и характерная ливрея Московского транспорта дают понять, кто будет основным заказчиком электрической Газели City.

Еще одна новинка на базе Газели City – модификация VIP, созданная для перевозок бизнес-класса. В салоне установлены пять индивидуальных кресел с электрическими регулировками. Помимо кондиционера в салоне есть мягкая фоновая подсветка, usb-разъемы для зарядки смартфонов и отделение для багажа.

Газель City VIP рассчитана на перевозку пяти пассажиров.
Газель City VIP рассчитана на перевозку пяти пассажиров.

Школьная Газель

Школьный автобус создан на базе цельнометаллической Газели NN L4H3. Школьная Газель оснащена полным набором электронных систем безопасности – радарами слепых зон, ассистентами помощи при парковке, системой контроля давления в шинах, ESP, подушками безопасности, системой контроля состояния водителя, системой кругового обзора.

Задняя подвеска дополнена пневматическими баллонами для сохранения постоянного дорожного просвета и лучшей плавности хода. Каждое кресло, помимо регулировки длины подушки, имеет регулируемый по высоте ремень безопасности.

Школьная Газель NN рассчитана на перевозку 18 детей и одного сопровождающего.
Школьная Газель NN рассчитана на перевозку 18 детей и одного сопровождающего.

Туристический Citymax 8

Среднеразмерный туристический автобус Citymax 8 будет выпускаться на Павловском автобусном заводе. Он способен перевозить до 18 туристов, также есть одно место для гида. Каждое кресло имеет регулировку спинки по углу наклона и откидывающиеся столики.

Под капотом – четырехцилиндровый дизель серии G объемом 2,5 литра (150 л.с.), работающий вместе с 6-ступенчатой механикой.

Туристический Citymax 8 разгоняется до 100 км/ч.
Туристический Citymax 8 разгоняется до 100 км/ч.

Новые городские автобусы

Также на «Комтрансе» были представлены два новых городских автобуса. Citymax 9 CNG длиной почти 10 метров уже выпускается серийно. В представленной версии он способен перевозить 77 пассажиров, 25 из которых могут расположиться сидя. Есть и модификация с большей вместимостью – до 84 человек. Переднемоторная компоновка позволила расположить обе двери внутри колесной базы.

Двигатель ЯМЗ-53504 объемом 5,1 литра выдает 210 л.с. и работает на метане. Коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая. Система «книлинг» позволяет автобусу приседать на правый борт, чтобы облегчить посадку и высадку.

Аналогичной функцией оснащен и более крупный Citymax 12 CNG длиной 12 метров. Он рассчитан на 107 пассажиров (33 сидячих места). Citymax 12 CNG уже имеет классическую для городского автобуса компоновку с двигателем в заднем свесе. Его шестицилиндровый ЯМЗ-537 объемом 7,7 л и мощностью 310 л.с. также работает на природном газе.

Citymax 9 (справа на фото) будут выпускать на Павловском заводе, полноразмерный Citymax12 — на Ликинском.
Citymax 9 (справа на фото) будут выпускать на Павловском заводе, полноразмерный Citymax12 — на Ликинском.

Туристические автобусы Cruise

Две туристические модели Cruise отличаются, в первую очередь, длиной. На обоих автобусах стоит турбодизель объемом 7,7 л в двух вариантах мощности – 310 л.с. (для Cruise 11) или 330 л.с. (Cruise 12). Коробка передач – 6-ступенчатая механика или 12-ступенчатый робот. Отсеки для багажа – объемом 6,1 и 6,5 куб. м соответственно.

Обе модели могут комплектоваться биотуалетом, холодильником, кулером и другими опциями. В зависимости от комплектации Cruise 12 вмещает до 51 пассажира. Cruise 11 рассчитан на 45 человек. Но на подходе другие модификации, причем как с уменьшенной, так и с увеличенной до 55 пассажиров вместимостью.

Cruise 11 (слева) будет выпускаться в Кургане, а Cruise 12 — на Ликинском заводе.
Cruise 11 (слева) будет выпускаться в Кургане, а Cruise 12 — на Ликинском заводе.

Валдай 45

Главной новинкой среди грузовиков стал магистральный тягач Валдай 45, выпущенный компанией «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА). Турбодизель развивает 470 л.с., а объема топливных баков хватит на 3000 км пробега. Чтобы переварить 2200 Н·м момента, на тягаче установлен 12-ступенчатый робот. Внутренняя высота кабины – 190 см, так что большинство людей смогут выпрямиться в полный рост.

Помимо магистральника Валдай 45 на выставке были представлены среднетоннажный Валдай 12 Горьковского автозавода и тяжелый Валдай 18 производства НГА.
Помимо магистральника Валдай 45 на выставке были представлены среднетоннажный Валдай 12 Горьковского автозавода и тяжелый Валдай 18 производства НГА.

***

Что ж, новинок от СТТ на «Комтрансе» было более чем достаточно. Осталось дождаться их серийного производства. Тогда же будут известны и цены каждой из них.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Фото:
«За рулем»
28.12.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0