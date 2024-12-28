КОМТРАНС — 2024: Газель 4х4, новые автобусы и Валдай 45

Полный привод, электромобиль, школьный автобус — какими новинками удивит российский автопром?

В декабре в московском «Экспоцентре» прошла ежегодная выставка коммерческой техники «Комтранс». Мы прошлись по стендам Группы компаний СТТ («Современные Транспортные Технологии») и изучили все новинки от Горьковского, Ликинского, Курганского и Павловского заводов.

Газель NN 4х4

Пожалуй, главной новинкой стенда Горьковского автозавода (да и всей выставки) стала полноприводная Газель NN, появившаяся вслед за Соболем NN 4х4. Полный привод у нее также выполнен по схеме part-time. То есть передний мост подключается жестко. К тому же есть принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала и «понижайка» с передаточным отношением 2.8.

Вместе с солидным (целых 220 мм) клиренсом это делает полноприводную Газель серьезным оружием на бездорожье. Трансмиссия управляется шайбой на центральной консоли. Никаких рычагов. Это решение удачно не только с точки зрения эстетики. Каждый рычаг, торчащий из пола, – дополнительный источник шума. Под капотом турбодизель серии G объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой.

На выставке полноприводная Газель была представлена в пассажирском варианте. Салон можно трансформировать в настоящий кемпер.

Газель e-City и Газель City VIP

Новый автобус малого класса Газель e-City рассчитан на перевозку 10-12 пассажиров. Конструкция рамы лестничного типа у Газели City позволила сделать низкий вход без ступенек. А для маломобильных граждан предусмотрена выдвигающаяся аппарель.

Но главной его изюминкой, как можно догадаться из названия, остается источник движения. Ибо e-City – это полностью электрический автобус. Синхронный электродвигатель выдает 136 л.с. и 310 Н·м.

Тяговая батарея емкостью 81,6 кВт·ч позволяет проехать до 150 км. Быстрая подзарядка с 10 до 90% емкости батареи занимает 45 минут. Также предусмотрена зарядка от сети 380 или 220 В.

Окраска и характерная ливрея Московского транспорта дают понять, кто будет основным заказчиком электрической Газели City.

Еще одна новинка на базе Газели City – модификация VIP, созданная для перевозок бизнес-класса. В салоне установлены пять индивидуальных кресел с электрическими регулировками. Помимо кондиционера в салоне есть мягкая фоновая подсветка, usb-разъемы для зарядки смартфонов и отделение для багажа.

Газель City VIP рассчитана на перевозку пяти пассажиров.

Школьная Газель

Школьный автобус создан на базе цельнометаллической Газели NN L4H3. Школьная Газель оснащена полным набором электронных систем безопасности – радарами слепых зон, ассистентами помощи при парковке, системой контроля давления в шинах, ESP, подушками безопасности, системой контроля состояния водителя, системой кругового обзора.

Задняя подвеска дополнена пневматическими баллонами для сохранения постоянного дорожного просвета и лучшей плавности хода. Каждое кресло, помимо регулировки длины подушки, имеет регулируемый по высоте ремень безопасности.

Школьная Газель NN рассчитана на перевозку 18 детей и одного сопровождающего.

Туристический Citymax 8

Среднеразмерный туристический автобус Citymax 8 будет выпускаться на Павловском автобусном заводе. Он способен перевозить до 18 туристов, также есть одно место для гида. Каждое кресло имеет регулировку спинки по углу наклона и откидывающиеся столики.

Под капотом – четырехцилиндровый дизель серии G объемом 2,5 литра (150 л.с.), работающий вместе с 6-ступенчатой механикой.

Туристический Citymax 8 разгоняется до 100 км/ч.

Новые городские автобусы

Также на «Комтрансе» были представлены два новых городских автобуса. Citymax 9 CNG длиной почти 10 метров уже выпускается серийно. В представленной версии он способен перевозить 77 пассажиров, 25 из которых могут расположиться сидя. Есть и модификация с большей вместимостью – до 84 человек. Переднемоторная компоновка позволила расположить обе двери внутри колесной базы.

Двигатель ЯМЗ-53504 объемом 5,1 литра выдает 210 л.с. и работает на метане. Коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая. Система «книлинг» позволяет автобусу приседать на правый борт, чтобы облегчить посадку и высадку.

Аналогичной функцией оснащен и более крупный Citymax 12 CNG длиной 12 метров. Он рассчитан на 107 пассажиров (33 сидячих места). Citymax 12 CNG уже имеет классическую для городского автобуса компоновку с двигателем в заднем свесе. Его шестицилиндровый ЯМЗ-537 объемом 7,7 л и мощностью 310 л.с. также работает на природном газе.

Citymax 9 (справа на фото) будут выпускать на Павловском заводе, полноразмерный Citymax12 — на Ликинском.

Туристические автобусы Cruise

Две туристические модели Cruise отличаются, в первую очередь, длиной. На обоих автобусах стоит турбодизель объемом 7,7 л в двух вариантах мощности – 310 л.с. (для Cruise 11) или 330 л.с. (Cruise 12). Коробка передач – 6-ступенчатая механика или 12-ступенчатый робот. Отсеки для багажа – объемом 6,1 и 6,5 куб. м соответственно.

Обе модели могут комплектоваться биотуалетом, холодильником, кулером и другими опциями. В зависимости от комплектации Cruise 12 вмещает до 51 пассажира. Cruise 11 рассчитан на 45 человек. Но на подходе другие модификации, причем как с уменьшенной, так и с увеличенной до 55 пассажиров вместимостью.

Cruise 11 (слева) будет выпускаться в Кургане, а Cruise 12 — на Ликинском заводе.

Валдай 45

Главной новинкой среди грузовиков стал магистральный тягач Валдай 45, выпущенный компанией «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА). Турбодизель развивает 470 л.с., а объема топливных баков хватит на 3000 км пробега. Чтобы переварить 2200 Н·м момента, на тягаче установлен 12-ступенчатый робот. Внутренняя высота кабины – 190 см, так что большинство людей смогут выпрямиться в полный рост.

Помимо магистральника Валдай 45 на выставке были представлены среднетоннажный Валдай 12 Горьковского автозавода и тяжелый Валдай 18 производства НГА.

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Что ж, новинок от СТТ на «Комтрансе» было более чем достаточно. Осталось дождаться их серийного производства. Тогда же будут известны и цены каждой из них.