Моторные масла Gazpromneft: полевые испытания в рамках Tro-Phy-Gital Tour 2024
Это уже второе автопутешествие, посвященного продвижению фиджитал-спорта. Его инициаторами стали участники фиджитал-сообщества, которое развивается почти в 100 странах. В автопробеге приняли участие победители национальных соревнований и любители фиджитал-спорта из России, Китая, Йемена и ЮАР.
Полевые испытания проводились на дистанции более 10 000 км в условиях гор, степей, пустынь. Маршрут начинался в Уфе и пролегал через множество стран: Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Финальной точкой стала столица Катара — Доха.
Полевые испытания
В двух автомобилях каравана Tro-Phy-Gital Tour — бензиновой легковой машине с турбированным двигателем и дизельном микроавтобусе использовались моторные масла Gazpromneft. Исследования проб моторного масла каждые 2 000 км по маршруту Tro-Phy-Gital Tour позволили оценить стабильность и свойства продукта.
Проверка в суровых условиях
Ранее полностью синтетическое моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 успешно выдержало двойные ресурсные испытания во время лабораторно-стендовых исследований. После 700-часового марафона в моторе на 5000 оборотов в минуту в жестком температурном режиме, микрометраж всех рабочих деталей показал износ не превышающий нормативные показатели для 350-часовых стендовых испытаний. Эти результаты стали отправной точкой для полевых экспериментов.
Как показало себя Gazpromneft Premium N 5W-40
В бензиновом двигателе с распределенным впрыском и турбонаддувом полностью синтетическое моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 выдержало больше 10 000 км пробега, сохранив стабильные свойства. Это масло предназначено для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Оно содержит специальные полимерные молекулы для сохранения прочной масляной пленки на деталях двигателя и уменьшает их износ, а также обладает усиленными моющими свойствами. Gazpromneft Premium N 5W-40 подходит под требования автопроизводителей.
На протяжении маршрута вязкость масла при 100°C оставалась в рамках стандарта SAE 40 на протяжении почти всего пробега — не ниже 12,5 мм²/с, несмотря на незначительное снижение после взятия проб на отметке 4000 км. Это связано с зафиксированным частичным разбавлением масла топливом, что характерно при работе двигателя в тяжелых условиях. Однако даже это снижение не вывело масло за пределы стандарта SAE 40 по окончанию всего маршрута, сохранив эффективную работу двигателя.
Gazpromneft Premium N 5W-40 продемонстрировало минимальное изменение щелочного числа на протяжении всей экспедиции. Это свидетельствует о высокой способности масла эффективно нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе работы двигателя, и бороться с вредными отложениями. В конце пробега щелочное число составило 5 мг КОН/г. Такой результат обеспечивает защиту внутренних компонентов от коррозии, сохраняет их чистоту даже в условиях повышенных нагрузок.
Исследование проб Gazpromneft Premium N 5W-40 показало невысокую динамику накопления железа, что подтверждает защиту деталей двигателя от износа. Финальная проба содержала 23 мг/кг (ppm) железа при референсе не более 75 мг/кг. (ppm). Медь, алюминий, никель и другие элементы износа практически не были зафиксированы, что свидетельствует о минимальном износе конструктивных материалов узлов. Равномерная динамика накопления железа в пробах масла говорит о сохранении ресурса масла на 50% при прогнозе более 10 000 км, также как ранее двойной ресурс подтверждали лабораторно-стендовые испытания.
Состояние двигателя во время тура
Пробы Gazpromneft Premium N 5W-40 также оценивали состояние двигателя в целом, что являлось ключевым фактором продолжения маршрута без поломок и остановок на ТО.
Параметры окисления и нитрования, фиксирующие работу масла в условиях высоких температур и интенсивной эксплуатации, увеличивались ожидаемо, но оставались в пределах нормы. Эти показатели характерны для форсированных двигателей, особенно в условиях горных дорог и жаркого климата, где нагрузка на масло возрастает многократно. Например:
- Степень нитрования возросла с 5,9 до 12,1 Abs/cm,
- Степень окисления увеличилась с 11,3 до 15,3 Abs/0,1 мм.
Содержание воды в масле оставалось низким — в пределах 667 ppm. Этот результат связан с показателем, известным как «точка росы», который играет важную роль в жарком климате. Ночью, при резком падении температуры, влага может оседать в картере и масле, что создает риск коррозии и снижения эффективности работы масла.
Как показало себя Gazpromneft Diesel Premium 5W-40
В рамках Tro-Phy-Gital Tour дизельное моторное масло Gazpromneft Diesel Premium 5w-40 прошло испытание на дистанции до 10 000 км. Масло залили в дизельный микроавтобус, заменив заводское на пробеге 2 300 км. Gazpromneft Diesel Premium 5w-40 — всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для двигателей экологического класса до Евро-4 и некоторых двигателей Евро-5 включительно.
По данным проб кинематическая вязкость моторного масла остается в заданном классе SAE 40 на протяжении всего маршрута. Даже на последних киллометрах пробега показатели вязкости, важные для смазки деталей при высоких температурах, остались неизменными.
Щелочное число снизилось незначительно — с 8,4 до 7,8 мг КОН/г, демонстрируя способность масла эффективно нейтрализовать кислоты и предотвращать коррозию.
При сохранении текущей динамики запасов щелочного числа свойств моторного масла хватило бы на более чем 20 000 км без потери эксплуатационных характеристик.
Важный показатель — содержание железа в пробах, выросло с 2 до 6 мг/кг при предельном значении 140 мг/кг, что говорит о минимальном износе деталей двигателя, даже при высоких нагрузках.
Уровень меди в первой пробе моторного масла составил неожиданно высокое значение — 16 мг/кг, затем увеличился до 23 мг/кг, но остался в пределах нормы. Это могло свидетельствовать о неисправности двигателя, но так как остальные элементы — алюминий, хром и свинец, не изменялись, стало понятно, что это связано с естественным процессом пассивации медьсодержащих деталей — образование оксидной пленки на поверхности деталей. Такая ситуация является типичной для новых двигателей с относительно небольшой наработкой. Двигатель в дизельном микроавтобусе — 2024 года выпуска.
Испытание в реальных условиях: выводы
Моторные масла Gazpromneft Diesel Premium 5w-40 и Gazpromneft Premium N 5W-40 обеспечили стабильность работы автомобилей на протяжении всего маршрута. Они показали свою пригодность для эксплуатации в условиях повышенной сложности, обеспечив высокий запас свойств, устойчивость к износу, защиту от отложений. Эти моторные масла подходят как на длинных дистанциях, так и в городских условиях, продлевая жизнь двигателю и обеспечивая уверенность для водителя за рулем.
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