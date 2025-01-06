Едем в Нижний из Москвы: М‑7 или М‑12?

Платная дорога против бесплатной – где можно больше сэкономить

Если два шоссе между Москвой и Петербургом – платное и бесплатное – идут почти параллельно, то между Москвой и Нижним Новгородом существенно расходятся.

В первой части, от Москвы до Владимира и обратно, однозначно удобнее ехать по платнику. Трассы М‑7 и М‑12 проложены близко друг от друга, а пробки в Подмосковье отнимают очень много времени. И тарифы сравнительно гуманные: от МКАД до Электроуглей доедете за 139 рублей, до ЦКАД/«малой бетонки» А‑107 – за 398 рублей, до «большой бетонки» А‑108 – за 609 рублей. Тут выгода во времени явно перевешивает деньги.

Правда, есть нюанс. Близ Москвы на М‑12 оставили два светофора.

Один пешеходный, его убрать при желании несложно.

Второй стоит на пересечении с Салтыковской улицей. Полное ощущение, что эстакаду здесь просто забыли нарисовать в проекте. В час пик можно потерять 20 минут и больше. Хотя вряд ли на старой М‑7 простоите в это же время меньше.

Трафик по трассе М‑12 околонулевой, ехать одно удовольствие. Но перед Москвой всё портит оставшийся светофор, собирающий пробки.

А вот дальше Владимира с дорогой до Нижнего Новгорода всё не так однозначно. Магистраль М‑12 уходит южнее, на Арзамас. От съезда с нее до обхода Нижнего Новгорода – почти 75 км. Когда-нибудь здесь будет дорога с двумя полосами в каждую сторону. Пока же – сплошной ремонт, темнота, отсутствие разметки и мест для обгонов, реверсивное движение и разбитый асфальт. Даже если жать по платной дороге 150–170 км/ч, всю выгоду во времени съест этот убогий отрезок.

Пока дорогу не реконструировали, логичнее свернуть с М‑12 во Владимире и доехать до Новгорода по старой М‑7. По времени – то же самое. По деньгам – экономия 1422 рублей на платной дороге и еще нескольких сотен на бензине.

Года через два-три все 75 км от съезда с М‑12 около Арзамаса до Нижнего Новгорода будут четырехполосными, с разделителем посередине. Пока же здесь теряешь весь выигрыш по времени, а сама дорога из-за ремонта и состояния попросту небезопасна.

Желаете точных цифр? От МКАД до Нижнего Новгорода по М‑12 доехал за 4 часа. Целиком по М‑7 обратный путь занял 4 часа 45 минут. Если бы ушел во Владимире на платную дорогу, уложился бы в те же 4 часа .

И снова нюанс, уже посерьезнее: если бесплатная дорога на Петербург покрыта идеальным асфальтом, то Горьковское шоссе в заплатках от и до. По весне, пока не залатали дыры, можно легко списать колесо, и не одно.

Как обстоят дела на бесплатной трассе М-5 «Урал», мы еще расскажем. Заходите почаще!