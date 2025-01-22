Съемник масляного фильтра оказался великоват? Это поправимо!
Самый надежный и удобный способ снять масляный фильтр – использовать специальный съемник, предназначенный именно под этот тип фильтра. Но я купил в интернете съемник размером 92 мм, который по факту имел ширину 92,5 мм. Вроде бы мелочь, но болтался съемник чувствительно: закрутить можно, но с откручиванием могут возникнуть проблемы.
Я использовал кусочки оцинкованной стали толщиной 0,45 мм, приклеенные на «суперклей» к граням, как показано на фото. Приклеил их на пять граней – этого хватило для плотной посадки фильтра в съемник.
А. Баранов, Челябинская область
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Идеальное место под гаечный ключ для снятия клемм аккумулятора раскрыто тут.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм