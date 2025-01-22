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Съемник масляного фильтра оказался великоват? Это поправимо!

Читатель «За рулем» придумал, как подогнать съемник под размер масляного фильтра

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Самый надежный и удобный способ снять масляный фильтр – использовать специальный съемник, предназначенный именно под этот тип фильтра. Но я купил в интернете съемник размером 92 мм, который по факту имел ширину 92,5 мм. Вроде бы мелочь, но болтался съемник чувствительно: закрутить можно, но с откручиванием могут возникнуть проблемы.

Я использовал кусочки оцинкованной стали толщиной 0,45 мм, приклеенные на «суперклей» к граням, как показано на фото. Приклеил их на пять граней – этого хватило для плотной посадки фильтра в съемник.

Доработанный съемник масляного фильтра
Доработанный съемник масляного фильтра

А.Баранов, Челябинская область

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Ревин Алексей
Фото:А. Баранов
Количество просмотров 630
22.01.2025 
Фото:А. Баранов
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