Износ шаровых опор — как его заметить?
«За рулем» назвал все причины разрушения шаровой опоры в подвеске автомобиля
В новом выпуске программы «Техническая среда» ведущий Артем Хилевич рассказывает о шаровых опорах в подвеске автомобиля. Вас ждет много ценной информации – мы посмотрим на реальную шаровую опору в разрезе и ответим на несколько важных вопросов. Шаровая опора – как она устроена, какие разновидности бывают, какие существуют признаки износа? И главное: как заранее определить, что пора менять шаровые опоры на вашем автомобиле? Смотрим!
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«За рулем»
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05.02.2025
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