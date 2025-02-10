Гонки в тишине — испытание необычного досуга

Эксперт Виноградов протестировал гоночную трассу с прокатными электрокартами

В конце 2024 года в Москве, на Смоленской площади, начал работать новый картодром MIKS electrokarting. Он очень отличается от другого картинга компании у метро Дубровка, где, кстати, в декабре прошла очередная Рождественская гонка «За рулем».

Главной изюминкой картинга в «Смоленском Пассаже 2» стала сама техника: там используются электрические карты. На отечественное шасси ставятся китайские электрические моторы и батареи.

Электрический карт мощностью 20 л.с.

Рама отличается от той, что используется на бензиновом карте, так как она несет существенно бóльшую нагрузку: электрический карт тяжелее бензинового – в среднем, в полтора раза (210 кг вместо 130-140 кг).

Главное отличие кокпита электрокарта – в руле с кнопками управления.

Полностью заряженной батареи хватает в среднем на полчаса: все зависит от того, как ехать. И тут вскрывается самое интересное. В случае бензиновых картов техника разного класса в прямом смысле разная. А вот у электрического карта отдачу мотора можно регулировать программно, причем дистанционно.

Зеленые кнопки нужны для переключения с переднего на задний ход. Красная – буст.

В результате одни и те же машины можно использовать для разных классов. Это позволяет существенно сократить парк при сохранении разнообразия! На данный момент в MIKS electrokarting есть 25 машин, 10 из которых – детские. Вскоре планируется пополнение еще десятком картов.

Электродвигатель может менять свою отдачу в диапазоне от 6 до 20 л.с.

К тому же можно не только менять отдачу двигателя на весь заезд. На руле есть непривычные кнопки. Одна выполняет функцию буста: можно кратковременно увеличивать мощность двигателя – полезно на выходе из поворотов и на прямой.

В батареях используются железо-фосфатные ячейки. Они тяжелее литий-ионных, зато безопасны при ударах. А это важнее!

Еще одна необычная функция – задний ход. Это ускоряет процесс эвакуации при развороте на трассе или во время маневрирования на пит-лейн.

Дистанционное управление двигателем дает еще несколько плюсов. Можно ограничивать мощность двигателя при круге ознакомления с трассой и при круге возвращения, что полезно с точки зрения безопасности. Особенно в прокате, когда неопытные пилоты пытаются ехать как можно быстрее даже при заезде на пит-лейн.

Любопытно, что педали тормоза и акселератора окрашены в разные цвета.

На ходу электрический карт дарит очень непривычные ощущения. В первую очередь, из-за тишины. Кроме редкого повизгивания шин и легкого гула мотора другого шума нет. Ускорение получаешь сразу. Нет привычной паузы вариатора.

На ходу очень непривычные ощущения – силовая установка практически бесшумная, и главный источник шума – шины.

Но даже с использованием буста абсолютная скорость все же ниже. Виноват вес машины. Впрочем, большей части тех, кто приходит в прокат, этой скорости хватит за глаза. Да и для детского картинга возможностей машины хватает с избытком.

Разъем для быстрой зарядки формата GB/T.

Направление электрического картинга выглядит перспективно. Если для профессиональных и клубных соревнований бензиновые машины все же интереснее, то для обычного прокатного картинга электрическая техника лучше и удобнее.

Помимо физической езды в MIKS electrokarting можно поучаствовать в виртуальных гонках. Это направление в последнее время активно развивается.

Например, такой картодром проще организовать на территории торгового центра: тут поможет и невысокий уровень шума, и отсутствие проблем, связанных с заправкой топливом, и пожарная безопасность.

Даже подводка 380 В для зарядки техники в ТЦ всегда имеется. Поэтому число электрокартингов в России будет расти, сомнений нет.

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