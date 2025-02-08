Новый российский фильм — «Битва моторов»!

В Санкт-Петербурге стартовали съемки художественного фильма «Битва моторов»

В начале февраля в Санкт-Петербурге начались съемки художественного фильма «Битва моторов», в основу которого легли реальные события начала XX века. 2 февраля на Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы движение было перекрыто для съемок одного из ключевых эпизодов новой спортивной драмы, посвященной славным страницам истории российских автомобилей Руссо-Балт.

В Петергофе на фоне дворцовых конюшен архитектора Бенуа снимались эпизоды, которые по сценарию происходят в Баварии. А уже 7-8 февраля съемочная группа перебралась в деревню Сярьги под Токсово – по всей видимости, в Ленинградской области снимут основную часть фильма. Один из источников также указывает, что запланированы съемки в Сербии и Черногории.

«Заря автомобилестроения в России. Влюбленный в автоспорт гонщик, издатель и энтузиаст Андрей Нагель убежден, что за автомобилями будущее. Став вдохновителем создания уникальной гоночной модели Руссо-Балт, он намерен доказать, что его детище способно конкурировать с лучшими автомобилями того времени — для этого ему предстоит преодолеть полную препятствий гонку из Санкт-Петербурга в Монако», – говорится в аннотации к фильму.

Андрея Нагеля в фильме играет Иван Янковский (роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана»), а его штурмана Дмитрия Бондарева – номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Также в актерском составе – Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров и Алексей Гуськов. Режиссер – Илья Маланин («Ненормальный», «Поехавшая», «Сердце пармы»). Специально для фильма была построена реплика гоночного автомобиля Russo-Baltique 24-30 HP.

В основе кинофильма – реальные события 1911-1912 годов. Андрей Нагель действительно стартовал из Санкт-Петербурга 31 декабря 1911 года на Руссо-Балте производства Русско-Балтийского вагонного завода, чтобы принять участие в гонке до Монте-Карло. Правда, в реальности штурманом Нагеля был не Дмитрий Бондарев (друг Нагеля, конструктор и глава автомобильного отделения Руссо-Балта), а одноклассник и постоянный напарник Вадим Михайлов, замечают СМИ Санкт-Петербурга...

Остается надеяться, что фактических неточностей в фильме будет умеренно, а настоящего гоночного драйва и духа приключений – с избытком. Ведь история-то и впрямь замечательная: по итогам гонки российский экипаж завоевал два приза, один из которых – приз за наиболее продолжительный маршрут, так как условия соревнования подразумевали старт каждого автомобиля из того города, в котором он построен. Не сочтите за спойлер.

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Источник: Автопоток, Кинопоиск, Афиша, 47news, Фонтанка.ру