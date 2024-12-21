Гонка «За рулем» — яркий полуторачасовой марафон прошел в Москве
19 декабря 2024 состоялась рождественская гонка «За рулем», организованная нашей редакцией совместно с рекламным агентством «Росст».
По традиции заезды прошли инструктаж у наших партнеров и друзей из MIKS Karting: объективно – лучшего крытого картодрома Москвы.
Конфигурация трассы MIKS Karting регулярно меняется. Есть отличная школа как для детей, так и для взрослых. Сами карты всегда находятся в прекрасном техническом состоянии. И это касается как прокатной, так и профессиональной техники.
Участники Гонки «За рулем»
В гонке приняли участие 12 команд. Помимо нашей редакции за победу боролись команды АВТОВАЗа, Jetour, МБ Рус, Лукойла, Соллерса, Subaru, Ikon Tyres, Горьковского завода, Моторинвеста, Streamteam ДБО и Синтека.
Учитывая, что в каждой команде было по четыре человека, всего в гонке участвовало почти полсотни пилотов.
Правила Гонки «За рулем»
Формат гонки остался неизменным: полтора часа со сменой пилотов – выдержать в одиночку полтора часа на карте категории «средний спорт» тяжело даже профессиональному пилоту. А ключевым условием нашего мероприятия остается то, что большинство участников должны быть спортсменами-любителями.
Впрочем, участие пилотов мирового уровня, таких как Алексей Васильев и Александр Смоляр, прекрасно мотивировало остальных гонщиков.
Каждый гонщик, по правилам, должен находиться за рулем не менее 15 минут, но не более получаса. Разумеется, перед гонкой была квалификация, по итогам которой формировалась стартовая решетка.
После основной гонки прошла гонка капитанов, в которой старт формировался по реверсивной схеме – команда, занявшая последнее место, стартовала первой. И наоборот.
Ход Гонки «За рулем»
Места в первой пятерке первые полчаса после старта не менялись. Но потом началось интересное.
Откатившаяся сначала во вторую половину пелотона команда Горьковского завода начала стремительный прорыв наверх. И, чтобы заехать на подиум, не хватило им совсем немного.
Внутри подиума тоже была борьба. Отстававшая от второго на 35-40 секунд команда Лукойла на последнем отрезке стала отыгрывать это отставание с невероятным упорством.
А для команды нашей редакции это был ключевой момент – то самое второе место занимали именно мы. В итоге на финише нас разделило меньше девяти секунд.
Саму же гонку выиграла команды компании Моторинвест. Команда «За рулем» заняла второе место, а бронзу взяла команда Лукойла.
Гонка капитанов и «заезды» гостей
В гонке капитанов Лукойл отыгрался и занял первое место. Серебро досталось Ладе, а бронза – команде Синтека.
Кстати, у тех, кто не участвовал в заездах и просто пришел в качестве зрителя, тоже был шанс попасть на подиум – параллельно проходили соревнования на гоночном симуляторе, победители которых тоже ушли домой с призами.
Удовольствие и адреналин
Впрочем, так или иначе, все участники и гости получили то, за чем пришли: самое главное, что получает каждый человек, садясь за руль карта, – это удовольствие и адреналин.
Мы не прощаемся и скоро снова вернемся на трассу MIKS Karting, чтобы в очередной раз выяснить, кто самый быстрый, упорный и просто отличный командный игрок.
- А вот как прошла Рождественская гонка «За рулем» 2023 года.
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