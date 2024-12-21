Гонка «За рулем» — яркий полуторачасовой марафон прошел в Москве

В Рождественской гонке «За рулем» участвовали 12 команд и почти полсотни пилотов

19 декабря 2024 состоялась рождественская гонка «За рулем», организованная нашей редакцией совместно с рекламным агентством «Росст».

По традиции заезды прошли инструктаж у наших партнеров и друзей из MIKS Karting: объективно – лучшего крытого картодрома Москвы.

Конфигурация трассы MIKS Karting регулярно меняется. Есть отличная школа как для детей, так и для взрослых. Сами карты всегда находятся в прекрасном техническом состоянии. И это касается как прокатной, так и профессиональной техники.

Как и положено, любое соревнование начинается с брифинга. Краеугольным камнем которого всегда является вопрос безопасности.

Участники Гонки «За рулем»

В гонке приняли участие 12 команд. Помимо нашей редакции за победу боролись команды АВТОВАЗа, Jetour, МБ Рус, Лукойла, Соллерса, Subaru, Ikon Tyres, Горьковского завода, Моторинвеста, Streamteam ДБО и Синтека.

Истинный масштаб мероприятия легче представить, когда все участники собираются в одном месте.

Учитывая, что в каждой команде было по четыре человека, всего в гонке участвовало почти полсотни пилотов.

Кажется, нам пора вводить отдельную номинацию «Team spirit», в которой точно победила бы команда Субару.

Правила Гонки «За рулем»

Формат гонки остался неизменным: полтора часа со сменой пилотов – выдержать в одиночку полтора часа на карте категории «средний спорт» тяжело даже профессиональному пилоту. А ключевым условием нашего мероприятия остается то, что большинство участников должны быть спортсменами-любителями.

В квалификации принимали участие капитаны команд.

Впрочем, участие пилотов мирового уровня, таких как Алексей Васильев и Александр Смоляр, прекрасно мотивировало остальных гонщиков.

Мало кто остался наблюдать гонку из-за стекла. Находиться в непосредственной близости от трассы гораздо интереснее.

Каждый гонщик, по правилам, должен находиться за рулем не менее 15 минут, но не более получаса. Разумеется, перед гонкой была квалификация, по итогам которой формировалась стартовая решетка.

Пелотон очень быстро разбился на несколько групп.

После основной гонки прошла гонка капитанов, в которой старт формировался по реверсивной схеме – команда, занявшая последнее место, стартовала первой. И наоборот.

Один из ключевых моментов гонки – смена пилотов. Поэтому важно знать, где находится кнопка, которая дает право заехать на пит-лейн.

Ход Гонки «За рулем»

Места в первой пятерке первые полчаса после старта не менялись. Но потом началось интересное.

С самого старта мы начали держаться вблизи подиума.

Откатившаяся сначала во вторую половину пелотона команда Горьковского завода начала стремительный прорыв наверх. И, чтобы заехать на подиум, не хватило им совсем немного.

Поул-позицию заняла команда Лукойл.

Внутри подиума тоже была борьба. Отстававшая от второго на 35-40 секунд команда Лукойла на последнем отрезке стала отыгрывать это отставание с невероятным упорством.

Ближе к первым 30 минутам гонки пошла волна смен пилотов.

А для команды нашей редакции это был ключевой момент – то самое второе место занимали именно мы. В итоге на финише нас разделило меньше девяти секунд.

Отдельная благодарность – маршалам MIKS Karting за их четкую и оперативную работу.

Саму же гонку выиграла команды компании Моторинвест. Команда «За рулем» заняла второе место, а бронзу взяла команда Лукойла.

Под конец гонки было очень важно не терять время на обгон круговых.

Победители и призеры рождественской гонки «За рулем» 2024.

Гонка капитанов и «заезды» гостей

В гонке капитанов Лукойл отыгрался и занял первое место. Серебро досталось Ладе, а бронза – команде Синтека.

Реверсивный старт в гонке капитанов – гарантия зрелищности и интриги.

Кстати, у тех, кто не участвовал в заездах и просто пришел в качестве зрителя, тоже был шанс попасть на подиум – параллельно проходили соревнования на гоночном симуляторе, победители которых тоже ушли домой с призами.

Результат гонки капитанов несколько отличался от результатов основного заезда.

На гоночных симуляторах борьба тоже была нешуточной!

Удовольствие и адреналин

Впрочем, так или иначе, все участники и гости получили то, за чем пришли: самое главное, что получает каждый человек, садясь за руль карта, – это удовольствие и адреналин.

Мы не прощаемся и скоро снова вернемся на трассу MIKS Karting, чтобы в очередной раз выяснить, кто самый быстрый, упорный и просто отличный командный игрок.

А вот как прошла Рождественская гонка «За рулем» 2023 года.