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Выиграй Ладу!
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«За рулем»-март: выбираем Ладу б/у; как увеличить ресурс мотора; путеводитель по китайским автомаркам

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 3/2025 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Вернутся ли к нам ушедшие автобренды
  • Водительские права – экстерном
  • Peugeot 408X и другие новинки
  • Машиноместа в подземных гаражах – в цене!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лифтбек Bestune B70 – заменит ли Camry?
  • Soueast S07: полный привод и семь мест
  • BMW X1 родом из Китая

ЗР АКТИВ

  • Надо ли запрещать гаджеты и еду за рулем
  • Кто есть кто в китайском автопроме

ЗР ТЕСТ

  • Новые имена: Livan X6 Pro против VGV U75 Plus и Belgee X50
  • Правый руль: Mitsubishi Delica D:5

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Масляные фильтры – плохие и хорошие
  • Тяжелые испытания: подкатные домкраты-двухтонники
  • Не смешивать! Технические жидкости в ДВС
  • Червячные хомуты – экспертиза «За рулем»

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Kia Venga; Audi Q5; Toyota Raize
  • Вторые руки. Volkswagen Polo – надежный автомобиль!
  • Как увеличить ресурс двигателя
  • Сложный выбор: новый Haval F7 или Jaguar F-Pace с пробегом?
  • Разбираем китайский робот Haval. Каков ресурс?
  • Лада на вторичке: что почем и что выбрать
  • Парк «За рулем». Belgee X50; Geely Preface

А также:

  • Герои огненных лет: советские бронеавтомобили
  • ЗИЛ-130 на фоне предшественника ЗИЛ-164А
  • ГАЗ-53 как заслуженный работник села
  • Foton Toano: есть плюсы и минусы
  • Безопасны ли российские «роботакси»

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 76
01.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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