«За рулем»-март: выбираем Ладу б/у; как увеличить ресурс мотора; путеводитель по китайским автомаркам
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 3/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Вернутся ли к нам ушедшие автобренды
- Водительские права – экстерном
- Peugeot 408X и другие новинки
- Машиноместа в подземных гаражах – в цене!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лифтбек Bestune B70 – заменит ли Camry?
- Soueast S07: полный привод и семь мест
- BMW X1 родом из Китая
ЗР АКТИВ
- Надо ли запрещать гаджеты и еду за рулем
- Кто есть кто в китайском автопроме
ЗР ТЕСТ
- Новые имена: Livan X6 Pro против VGV U75 Plus и Belgee X50
- Правый руль: Mitsubishi Delica D:5
ЗР ЭКСПЕРТ
- Масляные фильтры – плохие и хорошие
- Тяжелые испытания: подкатные домкраты-двухтонники
- Не смешивать! Технические жидкости в ДВС
- Червячные хомуты – экспертиза «За рулем»
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Kia Venga; Audi Q5; Toyota Raize
- Вторые руки. Volkswagen Polo – надежный автомобиль!
- Как увеличить ресурс двигателя
- Сложный выбор: новый Haval F7 или Jaguar F-Pace с пробегом?
- Разбираем китайский робот Haval. Каков ресурс?
- Лада на вторичке: что почем и что выбрать
- Парк «За рулем». Belgee X50; Geely Preface
А также:
- Герои огненных лет: советские бронеавтомобили
- ЗИЛ-130 на фоне предшественника ЗИЛ-164А
- ГАЗ-53 как заслуженный работник села
- Foton Toano: есть плюсы и минусы
- Безопасны ли российские «роботакси»
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.03.2025
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