Капитан Куб и Капитан Прима: новые версии нижегородского внедорожника

Промтех представил фургон и «скорую» на базе китайского пикапа

Нижегородский Промтех переименовал китайский пикап Huanghai N2 в Промтех Капитан и задумал строить на его базе разнообразные спецавтомобили.

На Дмитровском автополигоне презентовали грузопассажирский фургон Куб и машину скорой помощи Прима.

Названия разные, а суть одинаковая. За однорядной кабиной сварен металлический каркас, жестко связанный с кабиной и с рамой. Настолько жестко, что заднюю стенку можно удалить, дабы образовалось единое пространство салона. Стеклопластиковые панели имеют шумоизолирующую прослойку. Отличия в том, что Куб изящнее и аэродинамичнее, а Прима предоставляет больший внутренний объем.

Новинки Промтех: Капитан Куб и Капитан Прима

Ассортимент

Утилитарный Капитан Прима подойдет в первую очередь для скорой помощи и других спецмашин, где требуется много места и возможность стоять в полный рост.

Капитан Куб будет выпускаться как 9‑кубовый фургон на 1300 кг груза или пассажирский микроавтобус с разными компоновочными решениями, вместимостью до 11 человек.

Капитан Куб – микроавтобус

Техника

По документам у всех машин полная масса в пределах 3500 кг. На деле, шасси, как уверяют, рассчитано на 4200 кг.

Агрегатное наполнение от модификации не меняется: дизель 2.5, шестиступенчатая механика, полный привод part-time с понижайкой. Мотор – лицензионный Isuzu.

Данные о мощности разнятся. Изначально говорили о 129 л. с., позже параметр изменили на 143 силы.

Доработки

Промтеховских доработок не так уж мало.

В Нижнем Новгороде увеличивают задний свес, наращивая раму. За доплату поставят задний стабилизатор поперечной устойчивости, пневмобаллоны в дополнение к рессорам сзади с раздельной регулировкой давления слева и справа, колеса большей размерности. Разработан даже силовой бампер с лебедкой, а также проработана возможность поставить лебедку сзади.

Интерьер Промтех Капитан

Локализация

Остаются в силе планы по локализации сборки шасси.

Необходимый объем производства станет понятен после общения с потенциальными заказчиками. Однако даже на первом этапе, когда российскими будут только надстройки и их наполнение, локализация может достигнуть 60%.

Цены пока не объявлены.

Результаты испытаний фургона Куб на базе Лады Ларгус приведены тут.