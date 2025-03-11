Права продлили на три года «автоматом» — а медсправка понадобится?

Глава ГАИ разъяснил порядок продления водительского удостоверения

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Срок действия моих прав заканчивается в апреле 2025 года. Нужно ли обращаться в ГИБДД или продление произойдет автоматически? Если нужно, потребуется ли медсправка?

Алена, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Да, срок действия такого водительского удостоверения продлевается. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2269) действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г., продлены на три года.

Продление срока действия не требует внесения дополнительных изменений в указанные документы. Таким образом, ваше водительское удостоверение действительно до апреля 2028 года, но – только на территории Российской Федерации.

О том, кому нужно поменять водительское удостоверение в 2025 году, рассказано здесь.