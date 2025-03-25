Как будет УАЗ по-турецки?

Зима заканчивается, дороги просыхают, скорости растут. Впереди лето – сезон отпусков и путешествий. Многие россияне отправляются отдыхать на собственном автомобиле, иногда очень далеко – страна у нас огромная, от Урала до теплого Черного моря не один день езды

У хорошего водителя машина всегда в порядке, но перед дальней поездкой стоит все еще раз тщательно проверить. Особое внимание уделяем подвеске, рулевому управлению, тормозам. Ведь любая поломка этих систем может не только испортить долгожданное путешествие, но и привести к ДТП с непредсказуемыми последствиями.

Если диагностика показала наличие неисправности, ее надо немедленно устранять. И тут появляется проблема поиска качественных и надежных запасных частей. Санкции осложнили ситуацию на рынке автокомпонентов, изделия именитых мировых брендов стали менее доступными и неприлично подорожали. Не все есть в наличии, а доставка теперь занимает очень много времени. Что делать в такой ситуации?

Есть, конечно, спасительный Китай, но не все доверяют изделиям из Поднебесной, вспоминая о проверенном европейском качестве… И почему-то в упор не видят запасные части турецкого производства, доступные, качественные и недорогие. Львиная доля территории Турецкой республики расположена в Азии, на Европу приходится всего 3%. Невзирая на географию, политически страна воспринимается, скорее, как европейская – даже на вступление в Евросоюз претендует. Турецкий автопром для многих российских автомобилистов «терра инкогнита»: не видели, не слышали, не знаем. Хотя на самом деле и видели, и слышали – популярные некогда модели Renault: 19, Clio, Megane и некоторые Ford производились именно в Турции, но об этом как-то очень быстро забыли.

Ну что же, попробуем восполнить пробел в познаниях и на примере компании TEKNOROT OTOMOTIV A.S. рассказать о современном производстве запасных частей. Для подвески и рулевого, кстати.

Ежегодно Турция производит около полутора миллионов легковых и коммерческих автомобилей. почти столько же, как Канада и Франция и больше Италии, Чехии или Великобритании. Почти две трети выпуска – легковые машины.

Турция – крупный производитель запасных частей и комплектующих для автомобилей, причем не только для собственного рынка, но и для продажи за границу. Запчасти – крупная статья экспорта республики, расположенной на границе Европы и Азии.

Турецкая компания TEKNOROT производит детали подвески и рулевого управления более тридцати лет. Завод, расположенный на северо-западе Турции занимает площадь около 19 гектаров. Здесь расположены цеха ковки, штамповки, механической обработки, катафорезной окраски, производства резинотехнических изделий, сборки, а также складской комплекс – производство полного цикла.

более тридцати лет. Завод, расположенный на северо-западе Турции занимает площадь около 19 гектаров. Здесь расположены цеха ковки, штамповки, механической обработки, катафорезной окраски, производства резинотехнических изделий, сборки, а также складской комплекс – производство полного цикла. Ежемесячно TEKNOROT может производить до 3,2 миллиона рычагов подвески, шаровых опор, сайлентблоков, рулевых тяг и их наконечников, стоек стабилизатора и других деталей для авто 70-и с лишним марок. Это делает компанию крупнейшим в Европе производителем деталей рулевого управления и подвески для легкового и лёгкого коммерческого транспорта. Даже для Lamborghini тут запчасти найдутся.

Приобретая вожделенные фирменные запчасти под марками: SKF, Federal Mogul, TRW, Delphi, Lemförder вы вполне можете получить турецкое изделие от TEKNOROT. Никакого жульничества – в порядке вещей, что крупные бренды размещают заказы у сторонних производителей. Главное, чтобы качество товара соответствовало громкому имени.

Пройдя все тесты и проверки и выдержав немалый конкурс турецкая компания стала официальным поставщиком своих деталей на сборочные конвейеры автозаводов Renault, Stellantis и Tesla. Значит с качеством продукции тут все в порядке. Четыре различных лабораторных комплекса участвуют не только в проверке и испытаниях новых продуктов, но и постоянно контролируют серийные изделия.

Турецкий производитель не почивает на лаврах. Ежегодно обновляется около тысячи позиций продукции, расширяется ассортимент, появляются запасные части к новым моделям. Собственный центр исследований и разработок занимается созданием новых продуктов, усовершенствованием актуальной линейки запасных частей, оптимизацией производственных процессов и внедрением новых технологий.

Здесь не забывают о запчастях для китайских машин . Все-таки Китай - первый автопроизводитель мира. Уже предлагаются детали ходовой части для ремонта Chery и Omoda . Причем для самых популярных у нас моделей Tiggo 7 и C 5.

. Все-таки Китай - первый автопроизводитель мира. Уже предлагаются детали ходовой части для ремонта и . Причем для самых популярных у нас моделей 7 и 5. А теперь самое интересное! Турки предлагают свою продукцию для автомобилей LADA различных моделей. Есть запчасти для «Самары», «Нивы», «Приоры», «Весты» и даже стареньких классических «Жигулей». Что совсем не удивительно – прообраз нашей «копейки» FIAT -124 и его более поздние версии долгое время выпускались в Турции и были здесь очень популярны.

различных моделей. Есть запчасти для «Самары», «Нивы», «Приоры», «Весты» и даже стареньких классических «Жигулей». Что совсем не удивительно – прообраз нашей «копейки» -124 и его более поздние версии долгое время выпускались в Турции и были здесь очень популярны. Ну и напоследок свежая новость – TEKNOROT с конца января начала выпуск запчастей для российских внедорожников УАЗ . Пока есть только наконечники рулевых тяг на «Патриот». Но, как говориться – лиха беда начало…

Осталось туркам, в дополнение к «Газели», освоить выпуск запасных частей для «Соболя» (для легких «коммерсантов» TEKNOROT детали тоже производит) и для «Москвича» китайского происхождения что-нибудь придумать и будет полный комплект. Турецкие детали для ремонта ходовой части и рулевого управления автомобилей LADA, «Газель» и УАЗ у нас уже есть.

Так как же все-таки будет УАЗ по-турецки? Сомун (Somun) - «Буханка» или Ирибаш (Iribas) - «Головастик»? А может Ватансевеш (Vatansever) – «Патриот»?

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