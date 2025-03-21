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При опережении получил удар сзади — кого признают виновником ДТП?

Глава ГАИ разъяснил нюансы маневров водителей в пределах одной полосы

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Опережал на мотоцикле медленно едущий Opel. На встречку не выезжал. Затем сместился правее, но так как Opel резко ускорился, избежать контакта не удалось. В итоге у меня перелом руки и ноги. В ДТП обвинили меня, хотя по факту получается, что въехали в меня. Знаков, запрещающих обгон, не было. Рассудите, пожалуйста, кто прав.

А.Петровский, Краснодарский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Не видя материалов дела, сделать вывод о наличии или отсутствии в действиях водителей нарушений требований ПДД, повлекших за собой совершение дорожно-транспортного происшествия, не представляется возможным.

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Вместе с тем примите во внимание, что движение в два ряда в пределах одной полосы не запрещено при условии соблюдения безопасного бокового интервала (пункт 9.10 Правил). Если после опережения легкового автомобиля вы сместились правее, то такой маневр считается перестроением и должен выполняться в соответствии с требованиями пунктов 8.1 (в части включения указателей поворота и обеспечения безопасности) и 8.4 (в части предоставления при перестроении преимущества транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения) Правил.

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При несогласии с вынесенным по факту ДТП решением вы вправе его обжаловать в установленном порядке.

  • Порядок действий при ДТП с животным расписан здесь.
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«За рулем»
Фото:freepik / rorozoa и «За рклем»
Количество просмотров 11
21.03.2025 
Фото:freepik / rorozoa и «За рклем»
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