Ради моста «выпрямили» русло реки — грандиозный проект СССР

«За рулем» рассказал об особенностях каменного моста через реку Пахру

Мост инженера Мельникова через Пахру близ села Ям ввели в эксплуатацию в 1928 году.

Необычность этого каменного строения заключается в том, что данный мост имеет рекордную для России крутизну сводов, называемую пологостью. Соотношение высоты арок к их длине составляет у него примерно 1/6–1/7, а обычно оно равно примерно 1/2.

Мост инженера Мельникова через Пахру

Для реализации своего проекта Мельникову потребовалось спрямить в зоне строительства русло реки. Любопытно, что изначально мост украшали парапеты с раздвоенными выступами (мерлонами), подобные тем, что украшают стены московского Кремля. К сожалению, при реконструкции их место заняли металлические решетки.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.