Автомобильная вселенная Сергея Королева

Эволюция от промышленных роботов и прицепов до инновационного грузовика

История знает немало примеров, когда будущие автомобильные марки начинались совсем не по-автомобильному. Например, во Франции Peugeot сначала производила столовые перечницы и кринолины для светских дам, Citroën вытачивал косозубые шестерни, которые впоследствии стали фирменной эмблемой компании. Японская Suzuki дебютировала со швейными машинками. С ткацкого станка начинала Toyota. Прародителями роскошных Роллс-Ройсов были патроны для электроламп и электрогенераторы.

Вот почему, когда выяснилось, что стильные премиальные отечественные прицепы Ponton в перспективе готовы превратиться в инновационные грузовые автомобили, удивляться особенно не пришлось. К тому же, прицеп по сути своей куда ближе к автомобилю, чем электропатроны, перечницы и элементы женского платья.

История перевоплощения прицепа в грузовик только начинается, но в ней уже открывается столько любопытных деталей, что, как говорили древние, «будь она написана иглами в уголках глаз, она была бы назиданием для поучающихся».

В каждой истории есть свои герои. Таинство рождения инновационного российского грузовика свершается под патронажем Сергея Королева. Он — не просто однофамилец гениального космического конструктора. Дед Сергея приходился двоюродным братом основоположнику советской космонавтики. Так что страсть к перфекционизму, поиску нестандартных концептуальных решений у сегодняшнего Королева вполне обоснована и имеет под собой богатую генетическую почву.

Сергей Королев с Владимиром Пирожковым (справа), признанным российским авторитетом в области автомобильного дизайна.

Королев-младший не ищет простых путей. Всего добивается сам. Он начал с конструирования промышленных роботов, которые теперь помогают ему создавать собственное производства. В частности, они работают на сварке рам прицепов. Роботы Королева направляются и на смежные предприятия, где размещаются заказы для собственных проектов — сначала для прицепов, затем для грузовиков. Робот безукоризненно точен, он не знает утомления, никогда не ошибается. В этом — залог получения качественных комплектующих.

Сейчас готова к изготовлению рама будущего грузовика, определены поставщики двигателей и коробок передач, завершена конструкторская разработка подвески. В качестве упругих элементов в подвеске используются металлические рессоры сзади и торсионы спереди. Их дополняют пневмобаллоны, вступающие в работу при полной загрузке автомобиля.

Унификация компонентов. Две оси с приводом — и рама прицепа трансформируется в раму грузовика.

Оригинальная кабина создается в Центре прототипирования «Кинетика» известного автодизайнера Владимира Пирожкова.

Идея компоновки грузовика. Для доступа к агрегатам кабина не откидывается, а сдвигается вперед.

Что касается двигателя и трансмиссии, то здесь стратегическим партнером выбран Ярославский моторостроительный завод. Не стоит дважды повторять, что именно ярославское предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями.

Двигатели ЯМЗ примеряются к шасси нового грузовика. Рабочий чертеж.

За доказательствами далеко ходить не надо. Судите сами, ДВС для «камазов», добивавшихся выдающихся результатов в международных ралли-рейдах, изготовлены на ярославском заводе «Автодизель». Да, «Париж-Дакар» выигрывали машины с ярославским 8-цилиндровым двигателем!

Первый прототип промышленного робота.

Цели Сергея Королева амбициозны и по задумке не менее высоки, чем у его прославленного деда. Создать промышленное производство грузовых автомобилей без поддержки государства и без кредитов, за счет финансирования от собственного бизнеса? — Вот это поворот событий! Такого не было и не могло быть в Советском Союзе, нет прецедентов и в постсоветской России. Реализация уникальных прицепов Ponton — один из источников поступлений в фонд будущего российского грузовика.

Модель шасси с агрегатами Ярославского моторного завода.

Предлагаемый сегодня модельный ряд прицепов отличает разнообразие и инновационность. Таких еще не делали ни в России ни за рубежом. К запуску готовится еще одна категория прицепов — дома на колесах для больших путешествий.

Прототип промышленного робота.

От прицепа до грузовика — один только шаг. Этот шаг Сергей Королев предлагает сделать вместе с ним. Он открыт к сотрудничеству и запускает краудфандинговую кампанию, привлекая средства для масштабирования производства и расширения модельного ряда. Инвестируйте в будущее российских грузоперевозок!

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