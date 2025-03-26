Автомобильная вселенная Сергея Королева
История знает немало примеров, когда будущие автомобильные марки начинались совсем не по-автомобильному. Например, во Франции Peugeot сначала производила столовые перечницы и кринолины для светских дам, Citroën вытачивал косозубые шестерни, которые впоследствии стали фирменной эмблемой компании. Японская Suzuki дебютировала со швейными машинками. С ткацкого станка начинала Toyota. Прародителями роскошных Роллс-Ройсов были патроны для электроламп и электрогенераторы.
Вот почему, когда выяснилось, что стильные премиальные отечественные прицепы Ponton в перспективе готовы превратиться в инновационные грузовые автомобили, удивляться особенно не пришлось. К тому же, прицеп по сути своей куда ближе к автомобилю, чем электропатроны, перечницы и элементы женского платья.
История перевоплощения прицепа в грузовик только начинается, но в ней уже открывается столько любопытных деталей, что, как говорили древние, «будь она написана иглами в уголках глаз, она была бы назиданием для поучающихся».
В каждой истории есть свои герои. Таинство рождения инновационного российского грузовика свершается под патронажем Сергея Королева. Он — не просто однофамилец гениального космического конструктора. Дед Сергея приходился двоюродным братом основоположнику советской космонавтики. Так что страсть к перфекционизму, поиску нестандартных концептуальных решений у сегодняшнего Королева вполне обоснована и имеет под собой богатую генетическую почву.
Королев-младший не ищет простых путей. Всего добивается сам. Он начал с конструирования промышленных роботов, которые теперь помогают ему создавать собственное производства. В частности, они работают на сварке рам прицепов. Роботы Королева направляются и на смежные предприятия, где размещаются заказы для собственных проектов — сначала для прицепов, затем для грузовиков. Робот безукоризненно точен, он не знает утомления, никогда не ошибается. В этом — залог получения качественных комплектующих.
Сейчас готова к изготовлению рама будущего грузовика, определены поставщики двигателей и коробок передач, завершена конструкторская разработка подвески. В качестве упругих элементов в подвеске используются металлические рессоры сзади и торсионы спереди. Их дополняют пневмобаллоны, вступающие в работу при полной загрузке автомобиля.
Оригинальная кабина создается в Центре прототипирования «Кинетика» известного автодизайнера Владимира Пирожкова.
Что касается двигателя и трансмиссии, то здесь стратегическим партнером выбран Ярославский моторостроительный завод. Не стоит дважды повторять, что именно ярославское предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями.
За доказательствами далеко ходить не надо. Судите сами, ДВС для «камазов», добивавшихся выдающихся результатов в международных ралли-рейдах, изготовлены на ярославском заводе «Автодизель». Да, «Париж-Дакар» выигрывали машины с ярославским 8-цилиндровым двигателем!
Цели Сергея Королева амбициозны и по задумке не менее высоки, чем у его прославленного деда. Создать промышленное производство грузовых автомобилей без поддержки государства и без кредитов, за счет финансирования от собственного бизнеса? — Вот это поворот событий! Такого не было и не могло быть в Советском Союзе, нет прецедентов и в постсоветской России. Реализация уникальных прицепов Ponton — один из источников поступлений в фонд будущего российского грузовика.
Предлагаемый сегодня модельный ряд прицепов отличает разнообразие и инновационность. Таких еще не делали ни в России ни за рубежом. К запуску готовится еще одна категория прицепов — дома на колесах для больших путешествий.
От прицепа до грузовика — один только шаг. Этот шаг Сергей Королев предлагает сделать вместе с ним. Он открыт к сотрудничеству и запускает краудфандинговую кампанию, привлекая средства для масштабирования производства и расширения модельного ряда. Инвестируйте в будущее российских грузоперевозок!
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