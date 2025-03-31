Живая вода или лекарство от старости?

Можно ли оживить «мертвый» двигатель без капитального ремонта, а только с помощью чудодейственных добавок в моторное масло? Увы, нет. И любой, кто пообещает сотворить такое чудо, обычный шарлатан.

Знаете, кто это сказал? Специалисты компании «Супротек» - производителя триботехнических составов – тех самых препаратов для «восстановления изношенных моторов». Именно для восстановления, а не для оживления - чудесами воскрешения тут не занимаются. И эксплуатировать двигатель без масла, кстати, тоже не призывают, хотя много раз демонстрировали этот трюк на различных выставках.

Что происходит в двигателе…

… когда туда залит триботехнический состав «Супротек»? Все начинается с очистки от нагара, загрязнений и окислов – процессы восстановления происходят только на чистых металлических поверхностях. Для успешной работы состава необходимы два условия: трение и высокая температура. Поэтому он не будет «восстанавливать», например, поверхность масляных каналов, сужая их сечение. А вот в местах максимального трения и, соответственно, максимального износа, появится пористый, но при этом достаточно твердый слой, толщиной около 5 мкм, обладающий низким коэффициентом трения. Который, к тому же, прекрасно удерживает масло – в 3…5 раз лучше, чем хонингованное зеркало цилиндра.

Такое, вообще, возможно? Почему нет, все зависит от применяемых для восстановления изношенных деталей материалов.

Минерал тонкого помола

Основные составляющие триботехнических составов - природные слоистые минералы серпентин и талькохлорит. Они обладают низким коэффициентом трения, отличаются высокой термической устойчивостью, при добавлении в моторное масло могут образовывать при работе двигателя защитный слой на поверхностях трения. Оба минерала, особенно серпентин, хорошо адсорбируют масло. Эти свойства слоистых минералов давно известны и никакой тайны из себя не представляют. Также специалисты знают, что при добавлении в масло, природные компоненты нужно тщательно измельчить до самых малых фракций.

А в «Супротеке» уверены, что важен не только размер частиц, но и их распределение по размеру и составу. В триботехнических составах 75% частиц размером 1…5 мкм, а остальные чуть крупнее и заметно более твердые. Последние состоят, в основном, из рудных минералов, используются для очистки поверхностей и увеличения «микротрения», которое и стимулирует рост восстановительного слоя. Крупные частицы выступают и в роли строительного материала для восстановления поверхностей двигателя.

Откуда берутся рудные частицы? Чистые минералы в природе не встречаются, всегда есть те или иные примеси, состав которых зависит от месторождения, глубины залегания ископаемого. Минерал, который применяется в триботехнических составах «Супротек» содержит соединения железа, титана и меди: магнетит, ильменит, пирит, рутил, борнит, которые тоже участвуют в процессе омоложения двигателя. Отсюда и высокая твердость восстановительного слоя, которой никогда не даст, например, тальк – основная составляющая талькохлорита.

Кроме того, есть предположение, что в процесс восстановления поверхностей трения включены и металлические частицы износа, взвешенные в масле. Но это пока только версия, требующая доказательства.

Как применять

Берем баночку препарата «Супротек», соответствующую параметрам вашего мотора и тщательно ее встряхиваем. Минеральные частицы, взвешенные в обычном индустриальном масле (которое выступает не только в роли их носителя, но и защищает от окисления) имеют свойство оседать – это нормально. За 500…1000 километров до смены масла отправляем содержимое в маслозаливную горловину. Если мотор сильно загрязнен, за 200 км до замены используем фирменную супротековскую промывку. После замены масла на свежее опять заливаем триботехнический состав и ждем… Нет, не чуда – нам его никто и не обещал, а результата. Для сильно изношенных моторов может понадобиться еще одна порция препарата при очередной замене масла. Дальше рекомендуется периодически использовать специальный состав для поддержания защитного слоя, тогда эффект будет максимально длительным.

Что он может

А какого эффекта стоит ожидать? Состав от «Супротек» сможет расшевелить поршневые кольца, подвижность которых ограничена и восстановит поверхность цилиндра – получим рост компрессии, улучшение протекания рабочего процесса, восстановление мощности, снижение расхода масла и топлива. На снижение аппетита мотора повлияет и некоторое уменьшение потерь на трение. Восстановление зазоров в масляном насосе и шейках коленчатого вала поспособствует нормализации давления масла.

Насколько ощутимым будет этот эффект - зависит не только от соблюдения технологии обработки престарелого мотора, но и от его исходного состояния. Если двигатель только начал демонстрировать признаки старения, то своевременно начатое лечение будет максимально эффективным и мотор сможет вернуть былую молодость. Когда «больной» уже плох: компрессия заметно снизилась, расход масла стал уверенно расти, тянуть движок стал хуже, можно говорить лишь о некотором улучшении показателей и продлении ресурса старичка.

А что не может

Есть у триботехнических составов одна особенность – они взаимодействуют с железом и поэтому образуют восстановительный слой только на деталях из стали и чугуна. Поэтому составы не помогут двигателям с алюминиевым блоком и металлокерамическим покрытием цилиндров (алюсил). В ЦПГ с никасиловым покрытием обрабатываются только поршневые кольца. Толщина восстановительного слоя – ограничена и для образования ему нужно трение. Они не смогут полностью убрать глубокие задиры в парах трения и вернуть к номиналу зазоры, в которые «палец пролезает». Не по силам препаратам и вернуть к жизни полностью залегшие, закоксованные или критически изношенные поршневые кольца.

Если двигатель при смерти: потребляет масла больше, чем топлива, дымит, грохочет и еле-еле заводится – ему прямой путь в ремонт или на свалку. «Супротек», созданный на основе известных, общепризнанных, хотя и не полностью изученных процессов, тут бессилен. За чудесами просьба обращаться к магам, экстрасенсам и прочим ясновидящим.





P.S. Кстати, про езду без масла: препараты «Супротек» позволяют двигателю достаточно долго работать «на сухую». Но это вовсе не значит, что на сияющий красным цветом символ аварийного давления можно не обращать внимания и кататься себе дальше. У водителя всего лишь появляется возможность без вреда для мотора убрать машину с оживленной трассы, добраться малым ходом до сервиса (если он близко) или до места, куда сможет прибыть спасительный эвакуатор. Иначе – капремонт в самой ближайшей перспективе, и никакой триботехнический состав в таком случае вам уже не поможет.

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