Анастасия Нифонтова: «Когда речь заходит о технике, мелочей не бывает»

Анастасия Нифонтова – первая женщина, проехавшая ралли «Дакар» на мотоцикле в зачете без технической поддержки. Как эта обаятельная девушка покорила «мужской» мир автоспорта, часто ли сама заглядывает под капот и какая гонщица в обычной жизни, на дорогах общего пользования?

Анастасия Нифонтова – самая титулованная российская гонщица. Мастер спорта международного класса по мотоспорту. Мастер спорта по автоспорту. Двукратный обладатель Кубка мира по кросс-кантри ралли в женском зачёте. Первая в мире женщина, проехавшая ралли «Дакар» на мотоцикле в самом сложном зачете без технической поддержки. Первая в России женщина-участница и призер ралли «Дакар». Победитель этапа Кубка мира по кросс-кантри ралли в зачете мотовездеходов. Чемпион России по ралли-рейдам 2022 года в категории Т3, вице-чемпион России 2022 года в абсолютном зачете.

- Анастасия, как начался ваш путь в спорте?

- Спорт со мной всю жизнь. Еще маленькой родители отдали меня в фигурное катание. Весь школьный период я занималась горными лыжами. Но всегда мне нравились мотоциклы. Пока я была подростком, ни у кого и мысли не было, что можно отдать девочку в мотоспорт, но, когда мне исполнилось 16, родители поняли, что это не лечится. И подарили мне мотоцикл. С условием: ездить только на даче и по окрестным полям.

Первые мотосоревнования были в 1999 году – этап чемпионата России «Баха Селигер». Категория ралли-рейд, чем я в конечном итоге и стала заниматься. Тогда еще толком не умела ездить на мотоцикле, а проехать за день нужно было около 320 км. Было очень тяжело, но я поняла, что это мое. Хотя воспринимала, скорее, как хобби.

Профессиональная карьера началась гораздо позже, в 2008-м. Когда я выступила за команду в дисциплине супермото. Потом снова был перерыв, который завершился в 2013-2014 году, когда сформировался полноценный плотный гоночный график. Изначально было сложно представить, что гонки займут основную часть моей жизни. Сейчас я перешла из мото в автоспорт и гоняю на багги.

- Сложился ли за годы карьеры некий личный рецепт успеха?

- Без любви к тому, чем я занимаюсь, ничего бы не получилось. На пути было очень много проблем, сложностей, травм. Даже компрессионный перелом позвоночника. И, если бы мне не нравились гонки, я бы давно их оставила. А так – если ты чем-то занимаешься долго, серьезно, с самоотдачей и любовью, то рано или поздно это принесет результат.

- Однако не всё в соревнованиях зависит от гонщика. Я читал о вашем опыте с подержанным внедорожником Toyota Land Cruiser 200, купленным для гонок. Его перебрали перед стартом буквально весь, не трогали только двигатель, в здоровье которого уверили прежние механики. И как раз мотор в той гонке и подвел…

- Это было в ралли 2018 года. С тех пор мы не раз убеждались: когда речь заходит о технике, мелочей не бывает. Взять те же расходники. Моторное масло и топливо оказывают ключевое влияние на работу двигателя, поэтому выбираем только проверенные. Кроме того, сейчас с нами на гонки постоянно ездит мобильная лаборатория G-Energy. Это просто чудо какое-то – каждый день после финиша ребята из лаборатории берут у нас пробы работающего масла и тут же за десять минут получают развернутый анализ его физико-химических параметров. По пробам сразу видно, все ли нормально с двигателем, системой охлаждения или на что-то надо обратить внимание. Это значительно экономит время механикам: не нужно лишний раз разбирать технику, если анализ показал, что все в порядке. Ну и сама едешь в гонке с полной уверенностью.

Конечно, в соревнованиях мы используем специальную гоночную линейку масла G-Energy, рассчитанную на самые высокие нагрузки. Но данные о его работе, которые собирает мобильная лаборатория, используются в разработке линеек масел уже для «гражданских» машин. Приятно, что наш гоночный опыт приносит пользу автомобилистам.

- В гонках вы сменили несколько классов и типов техники. А по городу на чём ездите?

- В повседневной жизни подход к машине сугубо рациональный. У меня двое детей, поэтому просторный салон и возможность перевезти много вещей в приоритете. Хотя были у меня автомобили и для души. Например, одним из любимых остался Chevrolet Camaro. Практичность – это не про него, но ездить очень приятно. Сейчас у меня Volkswagen Multivan, который вмещает массу людей и вещей, легко таскает прицеп. Для него выбираю G-Energy F Synth С2/С3 5W-30. В этом масле усиленная формула на основе ПАО (полиольфаолефинов – прим. ред.). Оно надежно защищает двигатель и помогает экономить топливо.

Есть у меня и мотоцикл – турэндуро KTM Adventure. По городу я на нем почти не езжу. Только если понимаю, что из-за пробок везде не успею. На машине все-таки поспокойнее.

Как выбрать масло для своего автомобиля? Требования по спецификации и вязкости, указанные в инструкции по эксплуатации автомобиля – основное, на что ориентируются водители. Но если вы хотите продлить срок службы двигателя и защитить его в условиях перепадов температур, длительных поездках и пробках, то обратите внимание на состав: ПАО или полиальфаолефины – это искусственно синтезированные углеводороды, дорогостоящий компонент в составе синтетического масла IV группы. Масла на их основе сохраняют стабильную вязкость даже при больших перепадах температур и меньше склонны к испарению, а значит, их реже надо доливать. Кроме того, ПАО-масла имеют высокую стойкость к окислению, что сводит к минимуму образование отложений и нагаров в двигателе: мотор остается чистым и служит дольше, как и само масло.

Органический молибден и магний. Если видите эту усиленную формулу в карточке продукта, будьте уверены в улучшенной защите двигателя от износа и эффекта преждевременного воспламенения топлива (LSPI) – опасного явления, присущего современным турбированным моторам, которое может нанести серьезный ущерб поршневой группе. Органический молибден помогает снижать трение в двигателе, уменьшает износ и создает защитный слой на двигателях в момент высоких нагрузок и высокой температуры, способствует экономии топлива. Чтобы узнать, какое моторное масло лучше всего подойдет вашему авто, воспользуйтесь сервисом бесплатного онлайн-подбора от G-Energy.

- Свою машину обслуживаете только в сервисе? Не возникает желания покрутить гайки самой? Тем более, опыт есть еще с «Дакара» 2019 года, на котором вы самостоятельно обслуживали мотоцикл.

- Иногда бывает такое. Приедешь в гараж, где ребята из команды чем-то заняты, и тоже хочешь поучаствовать. Но это если «душа попросит». В гонке – всё по-другому и удовольствия не приносит. «Дакар» 2019 года был чистой воды экстримом. Хотела проверить, смогу ли я. Оказалось, что смогу. Поэтому при необходимости я способна не только отремонтировать машину или мотоцикл «в поле», но и сделать это максимально быстро. В гонках такое случается регулярно, и справляться приходится вдвоем с механиком.

­- А вы – какой автомобилист в обычной жизни? Гоночный опыт помогает или мешает?

- Вожу я спокойно, соблюдая правила. Во-первых, хватает гонок, спешить никуда не нужно. Выезжаешь заранее, едешь и расслабляешься. Во-вторых, обычные дороги не место для демонстрации спортивных навыков. Хотя, безусловно, гоночный опыт помогает в экстремальных ситуациях, в которые может попасть каждый водитель.

Реклама| ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», ИНН 7728640182|erid F7NfYUJCUneRHyBBpMhR