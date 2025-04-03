Неожиданный способ усовершенствовать отопитель в автомобиле

Читатель «За рулем» придумал, как продлить жизнь мотору отопителя

Эксплуатируя Газель ГАЗ‑3302, заметил сильное загрязнение фильтра и моторчика отопителя и решил побороться за чистоту.

Откос пластикового окна в роли защиты воздухозаборника.

Взял откос пластикового окна шириной 10 см и стяжками притянул его к воздухозаборнику. В итоге грязь из-под колес грузовиков не портит моторчик, а фильтр меняю раз в год (каждые 50 тысяч км).

Доработка позволяет продлить жизнь мотору отопителя Газели.

Подачу воздуха доработка не затрудняет из-за наличия щели под защитой.

А. Леготин, Челябинская область

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Хороший способ держать в чистоте маслозаливную горловину двигателя вы найдете тут.