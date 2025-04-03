#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Доработка позволяет продлить жизнь мотору отопителя Газели.
3 апреля
Неожиданный способ усовершенствовать отопитель в автомобиле
Читатель «За рулем» придумал, как продлить...
Одна-единственная модель перезапустила целый сегмент на авторынке РФ
3 апреля
Одна-единственная модель перезапустила целый сегмент на авторынке РФ
Автостат Инфо: кроссоверы в России переживают...
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)
3 апреля
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)
Эксперт Зиновьев изучил плюсы и минусы Toyota...

Неожиданный способ усовершенствовать отопитель в автомобиле

Читатель «За рулем» придумал, как продлить жизнь мотору отопителя

Эксплуатируя Газель ГАЗ3302, заметил сильное загрязнение фильтра и моторчика отопителя и решил побороться за чистоту.

Откос пластикового окна в роли защиты воздухозаборника.
Откос пластикового окна в роли защиты воздухозаборника.

Взял откос пластикового окна шириной 10 см и стяжками притянул его к воздухозаборнику. В итоге грязь из-под колес грузовиков не портит моторчик, а фильтр меняю раз в год (каждые 50 тысяч км).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Доработка позволяет продлить жизнь мотору отопителя Газели.
Доработка позволяет продлить жизнь мотору отопителя Газели.

Подачу воздуха доработка не затрудняет из-за наличия щели под защитой.

А.Леготин, Челябинская область

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Хороший способ держать в чистоте маслозаливную горловину двигателя вы найдете тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:А. Леготин
Количество просмотров 1
03.04.2025 
Фото:А. Леготин
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о ГАЗ ГАЗель Бизнес

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв