Неожиданный способ усовершенствовать отопитель в автомобиле
Эксплуатируя Газель ГАЗ‑3302, заметил сильное загрязнение фильтра и моторчика отопителя и решил побороться за чистоту.
Взял откос пластикового окна шириной 10 см и стяжками притянул его к воздухозаборнику. В итоге грязь из-под колес грузовиков не портит моторчик, а фильтр меняю раз в год (каждые 50 тысяч км).
Подачу воздуха доработка не затрудняет из-за наличия щели под защитой.
А. Леготин, Челябинская область
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