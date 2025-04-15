Крепкие масла для трансмиссии

Какое масло залить в коробку, чтобы она работала максимально долго?

В следующем году компании ВМПАВТО исполняется 30 лет. Смазочные мастериалы поставляются на конвейеры БелАЗ, КАМАЗ, участвуют при строительстве метро, продлевают жизнь агрегатов гражданской техники. Чего только стоит легендарная смазка «Валера», «Раскоксойл» или добавка «Ресурс». Следующий этап развития стартовал в 2022 году, с началом выпуска моторных, а затем и трансмиссионных масел. Столь стремительное развитие объясняется качеством продукции и доверием к ней со стороны автовладельцев.

Крепкие масла «ВМПАВТО» для редукторов и МКП

Первыми в производстве были освоены смазочные материалы для редукторов 75W-140 GL-5 (SCANIA STO 2:0) и 75W-90 GL-5 (SCANIA STO 1:0). Основной запрос потребителей был на масло 75W-140 GL-5, которое необходимо для обслуживания высоконагруженных редукторов коммерческой и специальной техники. Сравнение с конкурентами показало, что масло «ВМПАВТО» превзошло большинство из них по ключевым показателям и, в частности, по изменению кинематической вязкости и стойкости масла к деструкции. Это подтверждено KRL-тестом, по результатам которого вязкость масла «ВМПАВТО» изменилась всего на 1%, в то время как у некоторых зарубежных брендов аж на 45%. Высокий спрос на продукт послужил поводом для запуска производства масла 75W-90 GL-5. Следующим шагом в развитии продуктовой линейки стала разработка трансмиссионного масла для МКП 75W-90 GL-4/5, а также 75W-80 GL-4 и 75W-85 GL-4, ориентированные на применение в МКП с синхронизаторами из цветных металлов, которые выдвигают жесткие требования по защите от коррозии.

Трансмиссионные жидкости «ВМПАВТО» для всех типов автоматических трансмиссий

Продуктовая линейка «ВМПАВТО» включает в себя трансмиссионные жидкости для всех типов автоматических трансмиссий. Так, для классических АКП предлагается продукт VMPAUTO Redux ATF Multi. При разработке ATF акцент делался на возможности ее применения в автоматах разных поколений, в том числе современных, многоступенчатых (до 6 ступеней). Для вариаторов выпускается особая трансмиссионная жидкость –VMPAUTO CVT Multi, которая может применяться в агрегатах с цепью и ремнем. Для заливки в роботы с двойным «мокрым» сцеплением разработан свой, уникальный продукт – VMPAUTO DCT/DSG. Он учитывает конструктивные особенности агрегатов данного типа.

Объединяет все три типа трансмиссионных жидкостей сохранение вязкости при высокой температуре и длительной наработке смазочного материала. Это важно для обеспечения корректной работы агрегатов в случаях, когда засорен радиатор и не обеспечивается охлаждение смазочного материала. Такое происходит и в сложных режимах работы агрегатов: движение в пробках или по скоростной трассе с высокой скоростью, буксировка прицепа и т. д. Среди неоспоримых преимуществ трансмиссионных жидкостей отметим отличные низкотемпературные характеристики. Это позволяет начинать движение с минимальным прогревом АКП, DCT/DSG и CVT, гарантируя надежную защиту их деталей.

Состав имеет значение

Трансмиссионные масла и жидкости «ВМПАВТО» базируются на трисинтетической основе, основная доля в которой приходится на базы IV (полиальфаолефины) и V (эстеры) групп. В рецептуры входят базовые масла, имеющие высокий индекс вязкости, что позволило минимизировать количество полимерного загустителя (разрушается в процессе работы масла, изменяя его вязкость), и пакеты присадок от всемирно известных разработчиков. Благодаря этому удалось изготовить продукты, полностью соответствующие требованиям производителей автомобилей и агрегатов трансмиссий, которые могут использоваться как полноценная альтернатива указанным в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Качество проверяется жесткими тестами

Все смазочные материалы «ВМПАВТО» перед выводом их на рынок прошли полный цикл стендовых и натурных испытаний. Для этого были привлечены сертифицированные лаборатории, а также задействованы собственные ресурсы и испытательная база партнеров. В частности, масла тестировались в роботизированной коробке передач популярного легкового автомобиля Geely Coolray, вместо колес которого установлены электрические ретардеры (замедлители), позволяющие создавать переменные нагрузки на детали коробки передач, имитируя различные режимы работы трансмиссии.

Аналогичные испытания по вариаторам проводились на базе специализированного сервисного центра автоматических трансмиссий, который владеет стендом, позволяющим имитировать весь спектр нагрузок, действующих на агрегат: от пробуксовки колес до движения по трассе с высокой скоростью. Натурные испытания проводились в таксопарке. Пробы масел (отработки) с различной наработкой исследовались в лаборатории (химический анализ), в том числе и с целью сравнения с аналогами, рекомендованными автопроизводителями. И, как показали результаты, продукты «ВМПАВТО» оказались полностью им идентичны. Например, трансмиссионная жидкость VMPAUTO DCT/DSG показала результаты, идентичные аналогу Shell Spirax S5 DCT 10, который прописан автопроизводителем упомянутого выше кроссовера Geely Coolray. Аналогичные результаты получены по всем типам рассмотренных нами трансмиссионных масел и жидкостей.

Трансмиссионные жидкости «ВМПАВТО» вы можете приобрести на OZON со скидкой по промокоду: VMPVT03E5B46

Реклама| ООО «ВМПАВТО», ИНН 7814069526|erid F7NfYUJCUneRHyWiVEZN