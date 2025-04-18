Имба, Киборг и другие самые быстрые девушки России

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» за призовые места будут бороться и мужчины, и женщины

В дрэг-рейсинге всегда было много быстрых и успешных девушек, которые завоевывали не только победы, но и титулы. «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» не станет исключением – среди лидеров на трассе гарантированно будут представительницы прекрасного пола.

Кстати, билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», который пройдет 13 и 14 июня, уже в продаже.

За океаном женщины начали выступать в NHRA, самой престижной серии по дрэг-рейсингу, еще в 1964 году. Уже два года спустя Ширли Шэннон стала первой, кому удалось выиграть этап. За прошедшие 60 лет женщины взяли титулы во всех основных дивизионах, а число их побед перевалило за сотню. В России на счету женщин тоже немало побед и титулов.

20 лет назад одной из звезд тогда только зарождавшегося в России дрэг-рейсинга была Мария Панова. Ее легендарный заезд на Toyota Supra против Nissan GT-R Романа Нагервадзе во время «Дрэг-битвы» в Красноярске помнят многие.

В 2016 году Оксана Яковлева стала первой женщиной, кому удалось выиграть титул чемпиона страны.

Потом Панова уехала в Новую Зеландию, где успешно выступает в соревнованиях, а вот Яковлева вернется в RDRC уже в 2025 году. Причем ее чемпионская Honda Civic значительно перестроена и стала быстрее. Но и без чемпионки 2016 года в RDRC в последние годы хватало быстрых женщин.

Быстрее всех на треке

Это не просто громкое заявление, а факт – ни одна женщина в нашей стране не разгоняется до 200 км/ч быстрее Евгении Найт. Просто потому, что Женя стала первой девушкой, которая села за руль Top Dragster класса 4.5.

Евгения Найт выступает на атмосферном драгстере мощностью 1800 л.с.

За 201 метр дистанции она способна набрать скорость 246.91 км/ч и потратить на это всего 4,505 секунды! На счету Евгении – победы в квалификации, финалы, подиумы, разряд кандидата в мастера спорта и обидное четвертое место в чемпионате по итогам сезона 2024 года.

Евгения Найт

Евгений начала выступать в RDRC вслед за своим мужем Константином, за спиной которого было много побед и титулов, завоеванных на Toyota MR-2 Phoenix. Когда супруг пересел из Toyota за руль драгстера, а сама Евгения вышла из декрета, она решила попробовать себя за рулем «Феникса». Результатом этого эксперимента стало множество побед, подиумов и обновление рекорда машины. Причем выступлениям не помешало даже рождение второго ребенка – малыша Евгения брала с собой на этапы.

В 2023 году Евгения впервые села за руль драгстера, а уже год спустя боролась за подиумы. На втором этапе 2024 года состоялся исторический финальный заезд «Найт против Найт» – тогда победителем стал более опытный Константин. Зато в квалификации быстрее Евгении тогда не проехал никто.

Константин и Евгения Найт — самая быстрая семья в нашей стране: мастер и кандидат в мастера спорта по автоспорту.

А еще Константин и Евгения – одни из самых открытых для болельщиков пилотов. На протяжении многих лет они охотно фотографируются, раздают автографы и даже подарки. Сегодня у семьи Найт одна их самых больших фан-баз в российском дрэг-рейсинге. Год назад Костя стал чемпионом, а Женя впервые выполнила норматив для получения разряда кандидата в мастера спорта.

В 2025 году конкуренция в классе 4.5 выходит на невиданный уровень. Сможет ли Евгения развить свой успех?

Настя Киборг

Такое прозвище получила Анастасия Борисова – один из самых сильных пилотов в RDRC Street. В 2024 году Борисова на своей BMW M8 GranCoupe первенствовала сразу в двух классах: Pro ET и 11.0. И не просто первенствовала, а разгромила соперников, досрочно став чемпионом. Разряд кандидата в мастера спорта Настя выполнила достаточно давно.

BMW M8 GranCoupe Анастасии Борисовой носит прозвище Black Mamba в честь смертоносной змеи.

Свое прозвище «Киборг» она получила за феноменальную реакцию на светофор и великолепное чувство автомобиля. Борисова умеет проезжать дистанцию по нижней границе класса, едва не улетая в брейкаут – не выходя за временное ограничение класса. Каждый заезд против нее – испытание для соперников. Огромный опыт и психологическая устойчивость позволяют Насте переламывать ход даже не самых удачных уик-эндов.

Порой после собственной попытки Анастасии приходится буквально бежать, чтобы успеть к заезду своего супруга Ильи Криксунова, которому она помогает выставлять его автомобиль на старте.

Между заездами Борисова помогает выставлять машину на старт своему супругу Илье Криксунову, который в 2024 году стал вице-чемпионом в классе 4.5, лишь немного уступив Константину Найту. Естественно, болельщики мечтают увидеть Настю за рулем профессиональной техники, но пока Борисова садилась за руль метанольного драгстера только на тестах.

Порше Имба

Этим термином (имба) геймеры называют что-то очень крутое, яркое и выделяющийся на фоне других. Вообще-то, такое прозвище в ателье Gosha Turbo Tech дали Porsche 911 Turbo S, на котором выступает Мария Кутычкина, но его вполне заслуживает и сама девушка.

Мария Кутычкина пришла в автоспорт всего несколько лет назад, но уже завоевала любовь зрителей и уважение конкурентов.

Мария уже записала на свой счет титул чемпиона в категории 9.2 – самом быстром классе для дорожных машин. В 2023 году Кутычкина просто уничтожила соперников, набрав вдвое больше очков, чем ее ближайший преследователь! А вот сезон 2024 года сложился менее удачно – часто подводил автомобиль.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители, наверняка, увидят Марию во всей красе. Ее Porsche будет значительно обновлен, все технические проблемы уже решены, а значит, ничто не помешает Кутычкиной показать свой уровень. Как и Борисову, ее отличает феноменальная реакция, дисциплина и точность. Если Porsche не будет подводить, соперникам придется несладко.

Королева стабильности

Класс Mad Buckets один из самых непредсказуемых во всем RDRC. В пяти этапах 2024 года в этой категории было пять разных победителей! Борьбу за медали вели едва ли не все участники, но лидером на протяжении большей части сезона была Вилена Шляго. На счету ее классического Chevrolet Corvette C5 не было ни одной победы, но ее фантастическая стабильность позволяла ей держаться среди лидеров. В итоге девушка собрала внушительную коллекцию подиумов и стала по итогам сезона вице-чемпионом.

Вилена Шляго выступает на Chevrolet Corvette C5 с кузовом тарга, который любовно поддерживает в идеальном состоянии.

За плечами Вилены участие в ралли в качестве штурмана, работа на RDRC в роли корреспондента, многочисленные любительские соревнования и победы в них. В 2025 году Шляго остается среди фаворитов класса Mad Buckets.

Темная лошадка

Девушек в RDRC можно найти не только за рулем иностранной техники. В классе Club Atmo, где в основном выступают серьезно доработанные Lada, участвует Наталья Тушнова. Их с мужем команду тоже можно назвать семейной: Павел Тушнов строит и обслуживает машину, а Наталья ее пилотирует.

На протяжении нескольких этапов ВАЗ-2108 не мог показать ни скорости, ни надежности, но на финале RDRC 2024 года Павел решил все проблемы с техникой: Наталья выдала свой лучший пилотаж и завоевала третье место! Нет сомнений, что семья Тушовых не раз порадует нас сильными выступлениями и в 2025 году.

Наталья Тушнова долгое время могла похвастаться лишь эффектным внешним видом своей «восьмерки», но к концу сезона пришла и скорость. Ждем новых побед!

Яркие дебюты

В прошлом сезоне в RDRC дебютировали сразу два ярких гонщика. Дарина Гордеева на своей Audi S3 пока только разгоняется. Зато девушка отметилась яркой акцией. Она попросила других пилотов и болельщиков оставить послания на капоте своего красного седана. Затем на протяжении нескольких этапов она выступала на машине с сердечками, пожеланиями удачи и успехов. И это сработало! На одном из этапов Дарина дошла до заезда за третье место, став по итогам этапа четвертой.

Дарина Гордеева выступает в классе Street ET – одном из самых конкурентных среди категорий для дорожных машин.

Алена Корягина выделяется не только розово-черной ливреей своей BMW M5 подобранного в цвет комбинезону розового цвета, но и успешными выступлениями в нескольких категориях. На ее счету множество подиумов и четвертое место в классе Street ET всего в 1 балле от бронзового призера (384 против 385 очков).

Не только автомобили, но и мото

Есть участницы и в RDRC Moto. Надежда Годунова радует зрителей не только стильным сочетанием полностью черного комбинезона, шлема и мотоботов с белым байком Suzuki GSX1300R Hayabusa, но и отличными выступлениями. Первые три этапа Годунова закончила на первом, втором и третьем местах соответственно.

Лишь неудача на четвертом этапе, когда из-за фальстарта Надежда рано вылетела из борьбы, помешала ей побороться за титул. Тем не менее, Годунова по праву может называться одним из лидеров мотоциклетного дрэг-рейсинга в нашей стране.

Надежда Годунова не только ярко выступает в гонках на своей Suzuki Hayabusa, но и эффектно празднует успехи.

Ждем на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»!

Поболеть на самых быстрых девушек России, познакомиться с ними и взять автограф можно будет на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» 13 и 14 июня. Билеты уже в продаже.

Точный адрес проведения: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» 13 и 14 июня!

Реклама | ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRHydMxLvo

Фотографии с «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» – найдите себя (или свою машину) на фото.