Как изменился дрэг-рейсинг в России за 25 лет

«За рулем» рассказал, как развивался дрэг-рейсинг в России и чего ждать фанатам летом 2024-го

В России дрэг-рейсинг как явление впервые появился в конце 90-х годов, причем пальму первенства забрал себе Приморский край. Большое количество машин, которые попадали туда из Японии, стоили совсем недорого и при этом отлично подходили для спортивного тюнинга.

Но, конечно, бум нелегальных гонок повлекла за собой премьера фильма «Форсаж» и всей последовавшей франшизы. Гонки со светофора или просто ночные заезды на стихийно перекрытых дорогах общего пользования стали настоящей проблемой не только для милиции и ГАИ, но и для горожан, которые иногда просто не могли попасть домой из-за толп стритрейсеров.

Легализация дрэг-рейсинга в России

Как это всегда происходит во Вселенной, в какой-то момент из хаоса рождается порядок. В 2003 году в России дрэг-рейсинг признали официальной дисциплиной автоспорта, а в Российской автомобильной федерации появился Комитет по дрэг-рейсингу, который несколько лет спустя возглавил Тигран Сеферян. Организатор, руководитель и законодатель в дисциплине, которой он себя полностью посвятил.

Уже в 2004 году стали проходить первые официальные соревнования по дрэг-рейсингу, в том числе и весьма экзотичные. Например, в Тушино был проведен зимний этап, где спортсмены выступали на шипованных колесах на снежно-ледовой трассе.

Чемпионы дрэг-рейсинга

Параллельно с этим развивались заезды на 402 метра и в других регионах. В Нижнем Новгороде толпы участников и зрителей собирала «Новгородская стрелка», соревнования проходили на заброшенных аэродромах в Великом Новгороде, Омске, Новосибирске и других городах страны. Но, конечно, главным событием стала «Красноярская Дрэг-битва» 2005 года в Черемшанке под предводительством Владимира Перекотия, из которой вышли знаменитые в своей среде гонщики, такие как Роман Нагервадзе, Мария Панова, Александр Смоляр (старший), Дмитрий Павлов, Валерий Ладыгин, Денис Беликов. Через несколько лет Дрэг-битва переехала на абсолютно новый автодром «Красное кольцо», где и продолжила свое развитие.

Unlim 500+

Тем временем в Москве появилось еще одно соревнование, которое начиналось как заезды на суперкарах, мощностью не менее 500 л.с. Из нелегальных гонок оно довольно быстро переформатировалось в фестиваль скорости под названием Unlim 500+ и переехало с улиц на многокилометровые прямики Дмитровского полигона. Заслуга в такой трансформации тоже принадлежит Комитету по дрэг-рейсингу РАФ. Скоро Unlim 500+ стал соревнованием на рекордное ускорение, а невероятные скорости и времена, которые показывали участники на своих автомобилях, попадали в мировые рейтинги рекордов и частенько их возглавляли.

Международный уровень

В Россию стали привозить профессиональную гоночную технику, специально созданную для участия в дрэг-рейсинге и способную развивать на коротких дрэгстрипах скорость 300+ км/ч. Важную роль в этом сыграл еще один энтузиаст дрэг-рейсинга и многократный чемпион России Дмитрий Саморуков, ставший первым российским спортсменов, севшим за руль мощнейшего дрэгстера «промод».

Очередной этап развития дисциплины связан с открытием нового автодрома. Речь идет о первом в России профессиональном дрэгстрипом на закрытом и перепрофилированным грузовом аэродроме в Быково. Новый, масштабный и вместительный RDRC Park Быково получил не только полностью проклеенный для лучшего сцепления и оснащенный по всем правилам безопасности дрэгстрип, но и трибуны, кафе, детскую зону, автостоянку, стартовую арку, огромные зрительские мониторы и гоночные боксы для команд.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Приглашаем на «За рулем Фест» – большой семейный праздник, который пройдет в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark (Быково, Московская область) 23 июня. Гвоздь программы – дрэг-рейсинг!

После гоночной части состоится концерт популярной группы «Кирпичи».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Кстати, билеты лучше купить сейчас – пока цена на них самая привлекательная. Готовься к летнему дрэг-рейсингу весной. Приходите, будет интересно! Очень!