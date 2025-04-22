15 тыс. км пробега — не предел. Какое масло выдерживает такие интервалы
В тесте участвовали три пары машин – Volkswagen Polo 1.6 MPI, Hyundai Solaris 1.6 и Toyota Camry 2.0. У каждой пары в один мотор залили обычное синтетическое моторное масло на основе гидрокрекинга, а в другой – премиальную «синтетику» с базовым маслом четвертой группы из природного газа.
В качестве тестового масла выбрали бренд Rolf и его линейки GT и премиальную Ultra. Из локализованных на российском рынке международных производителей он предлагает широкую линейку продуктов по демократичным ценам, а сочетание цены и качества сейчас важно как никогда.
Важно было купить для теста гарантированно оригинальное масло – дорогая и сложная в производстве металлическая канистра служит дополнительной защитой от подделок.
Масло работало в моторах на протяжении 15 тысяч км. Это максимальный межсервисный пробег, который встречается на машинах для российского рынка. Чаще меняют многие, реже – единицы. Намотать требуемый километраж нам помогли автомобили такси.
Согласно рекомендации производителей автомобилей, для двигателя 1.6 MPI Volkswagen Polo подходит масло вязкости 5W‑40: это Rolf GT ACEA A3/B4 API SN и Rolf Ultra ACEA A3/B4 API SP. Для автомобилей Hyundai Solaris 1.6 и Toyota Camry 2.0 рекомендовано масло вязкости 5W‑30 – Rolf GT ACEA A3/B4 API SL и Rolf Ultra ACEA A3/B4 API SP.
Первым делом сдаем на исследование в Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам (МИЦ ГСМ) пробы старого масла, на котором машины такси работали до начала теста. Содержание различных металлов – индикаторов износа – оказалось ниже критической нормы. Значит, все моторы исправны и можно начинать испытания.
Затем к экспертам МИЦ ГСМ отправились «нулевые» пробы всех четырех масел Rolf. Тут тоже без сюрпризов: результаты анализа подтвердили, что они соответствуют заявленным на канистрах характеристикам. По большому счету этого уже достаточно, чтобы смело заливать такой продукт в двигатель и ездить на нем предписанный инструкцией межсервисный интервал. Но нам было интересно найти разницу в ходимости между маслами разных классов.
Программа теста подразумевала три пробы масла, которые мы брали непосредственно из картера двигателя на пробеге 5, 10 и 15 тысяч км.
Имея такие данные, мы увидим старение масла в динамике.
Итоговый вывод по всем пробам – масла Rolf GT и Rolf Ultra отработали зиму в двигателях такси, не выйдя за допуски по ключевым параметрам.
В чем же преимущество использования премиального масла Rolf Ultra?
Оно, как масло уровня SP, имеет больший запас прочности. Но это не означает, что можно увеличить межсервисный интервал – это не рекомендует делать ни один легковой бренд на нашем рынке. Увеличенный ресурс – как дополнительная защита, может пригодиться и в течение меньшего пробега.
Тест проходил в одну из самых теплых зим. Из-за специфики работы у двигателей такси минимальное количество холодных пусков. Машины ездили всего два-три месяца, а не год. Есть и другие факторы, из-за которых режим езды обычного автомобилиста может оказаться более тяжелым, чем у профессионального водителя такси: высокие нагрузки, плохой бензин, короткие поездки без полного прогрева, перепробеги между заменами.
И масло линейки GT, и премиальное масло Ultra надежно защищали двигатели на протяжении всего теста. Если хотите повысить запас прочности, выбирайте масло более высокого класса.
Состав решает
От комбинации базового масла и пакета присадок зависит уровень эксплуатационных характеристик. А именно, температурные свойства, испаряемость, ресурс, а также соответствие уровню по API, ACEA и другим спецификациям.
Высокотехнологичный пакет присадок Infineum и полностью синтетические базовые масла в линейке Rolf Ultra обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств и соответствие классу API SP.
Класс SN+ появился в 2018 году, за ним два года спустя последовал SP. От масел предыдущих категорий они отличаются способностью не допускать в двигателе эффекта LSPI – нежелательного раннего зажигания на низких оборотах.
Этот эффект присущ моторам с наддувом и непосредственным впрыском. Преждевременное воспламенение смеси происходит во время движения поршня к верхней мертвой точке из-за нагара на поршне и иных несгоревших частиц. Горение возникает еще до появления искры от свечи, появляется сопротивление ходу поршня вверх. LSPI чревато разрушением поршня.
Масла классов SN+ и SP решают проблему за счет увеличения температуры вспышки и уменьшения доли кальция в пакете присадок.
Конструкторы двигателей требуют заправлять машину высокооктановым бензином и заливать масло соответствующей категории.
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Когда щелочное число сравняется с кислотным – ресурс масла исчерпан. У масел Ultra разница между этими двумя показателями на финише больше, чем у серии GT. Что свидетельствует о большем остаточном ресурсе.
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Кинематическая вязкость при 100 С° для масел 30‑й группы вязкости (число после дефиса в заявленной вязкости) должна укладываться от 9,3 до 12,5 мм²/с, 40‑й – от 12,5 до 16,3 мм²/с. Все масла не только остались в допустимом диапазоне, но и оказались очень стабильными по этому показателю.
Выбивается из общей картины результат Соляриса, ездившего на масле Rolf Ultra. Однако у него в масле выявлено повышенное содержание воды и топлива. Это особенность конкретного двигателя, указывающая на еще не критические, но назревающие в нем проблемы.
Несмотря на негативное воздействие дополнительных окислителей и вредных примесей, масло Rolf Ultra обеспечило необходимую защиту на протяжении всего пробега. Что также подтверждается минимальным содержанием индикаторов износа. Кинематическая вязкость минимально вышла за границу только к 15 000 км, а все остальные показатели остались в норме.
Масло из серии Ultra стабильно ведет себя даже в тяжелых условиях эксплуатации.
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Блок индикаторов износа в протоколах показывает содержание в масле металлов, из которых изготовлены различные детали двигателя. Если какой-то идет вверх, одно из двух: или мотор неисправен, или масло не справляется с защитой. Чтобы исключить первое, мы отдаем на исследование слитое старое масло. И только после этого начинаем тестировать новое масло. В нашем случае все показатели околонулевые или минимальные даже на финише пробега. Исключением выступает молибден, который добавлен в масла в качестве модификатора трения.
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