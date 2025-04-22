15 тыс. км пробега — не предел. Какое масло выдерживает такие интервалы

Нужно ли в простой по конструкции атмосферный двигатель заливать дорогое масло? ­ Или не стоит переплачивать и применять то, что рекомендует производитель автомобиля? Мы провели масштабный ресурсный тест и получили обоснованные ответы.

В тесте участвовали три пары машин – Volkswagen Polo 1.6 MPI, Hyundai Solaris 1.6 и Toyota Camry 2.0. У каждой пары в один мотор залили обычное синтетическое моторное масло на основе гидрокрекинга, а в другой – премиальную «синтетику» с базовым маслом четвертой группы из природного газа.

В качестве тестового масла выбрали бренд Rolf и его линейки GT и премиальную Ultra. Из локализованных на российском рынке международных производителей он предлагает широкую линейку продуктов по демократичным ценам, а сочетание цены и качества сейчас важно как никогда.

Важно было купить для теста гарантированно оригинальное масло – дорогая и сложная в производстве металлическая канистра служит дополнительной защитой от подделок.

Масло работало в моторах на протяжении 15 тысяч км. Это максимальный межсервисный пробег, который встречается на машинах для российского рынка. Чаще меняют многие, реже – единицы. Намотать требуемый километраж нам помогли автомобили такси.

Согласно рекомендации производителей автомобилей, для двигателя 1.6 MPI Volkswagen Polo подходит масло вязкости 5W‑40: это Rolf GT ACEA A3/B4 API SN и Rolf Ultra ACEA A3/B4 API SP. Для автомобилей Hyundai Solaris 1.6 и Toyota Camry 2.0 рекомендовано масло вязкости 5W‑30 – Rolf GT ACEA A3/B4 API SL и Rolf Ultra ACEA A3/B4 API SP.

Первым делом сдаем на исследование в Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам (МИЦ ГСМ) пробы старого масла, на котором машины такси работали до начала теста. Содержание различных металлов – индикаторов износа – оказалось ниже критической нормы. Значит, все моторы исправны и можно начинать испытания.

Проба из картера в полевых условиях берется с помощью простого ручного насоса, гибкой трубки подходящего диаметра (чтобы пролезала в трубку от щупа конкретной модели) и пластиковой колбы. Летом приходится ждать до получаса, пока масло остынет – иначе бутылочка «свернется». Зимой можно смело откачивать сразу после остановки двигателя: температура масла заметно ниже.

Затем к экспертам МИЦ ГСМ отправились «нулевые» пробы всех четырех масел Rolf. Тут тоже без сюрпризов: результаты анализа подтвердили, что они соответствуют заявленным на канистрах характеристикам. По большому счету этого уже достаточно, чтобы смело заливать такой продукт в двигатель и ездить на нем предписанный инструкцией межсервисный интервал. Но нам было интересно найти разницу в ходимости между маслами разных классов.

Программа теста подразумевала три пробы масла, которые мы брали непосредственно из картера двигателя на пробеге 5, 10 и 15 тысяч км.

Имея такие данные, мы увидим старение масла в динамике.

Итоговый вывод по всем пробам – масла Rolf GT и Rolf Ultra отработали зиму в двигателях такси, не выйдя за допуски по ключевым параметрам.

В чем же преимущество использования премиального масла Rolf Ultra?

Чтобы лучше очистить двигатель от остатков старого масла, перед тестом производим двойную смену. Сначала заливаем тестовое масло и даем двигателю поработать полчаса на холостых. Затем сливаем и заливаем такое же, но свежее масло, на котором машина будет ездить положенные 15 тысяч км.

Оно, как масло уровня SP, имеет больший запас прочности. Но это не означает, что можно увеличить межсервисный интервал – это не рекомендует делать ни один легковой бренд на нашем рынке. Увеличенный ресурс – как дополнительная защита, может пригодиться и в течение меньшего пробега.

Тест проходил в одну из самых теплых зим. Из-за специфики работы у двигателей такси минимальное количество холодных пусков. Машины ездили всего два-три месяца, а не год. Есть и другие факторы, из-за которых режим езды обычного автомобилиста может оказаться более тяжелым, чем у профессионального водителя такси: высокие нагрузки, плохой бензин, короткие поездки без полного прогрева, перепробеги между заменами.

И масло линейки GT, и премиальное масло Ultra надежно защищали двигатели на протяжении всего теста. Если хотите повысить запас прочности, выбирайте масло более высокого класса.

Состав решает

От комбинации базового масла и пакета присадок зависит уровень эксплуатационных характеристик. А именно, температурные свойства, испаряемость, ресурс, а также соответствие уровню по API, ACEA и другим спецификациям.

Высокотехнологичный пакет присадок Infineum и полностью синтетические базовые масла в линейке Rolf Ultra обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств и соответствие классу API SP.

Класс SN+ появился в 2018 году, за ним два года спустя последовал SP. От масел предыдущих категорий они отличаются способностью не допускать в двигателе эффекта LSPI – нежелательного раннего зажигания на низких оборотах.

Этот эффект присущ моторам с наддувом и непосредственным впрыском. Преждевременное воспламенение смеси происходит во время движения поршня к верхней мертвой точке из-за нагара на поршне и иных несгоревших частиц. Горение возникает еще до появления искры от свечи, появляется сопротивление ходу поршня вверх. LSPI чревато разрушением поршня.

Масла классов SN+ и SP решают проблему за счет увеличения температуры вспышки и уменьшения доли кальция в пакете присадок.

Конструкторы двигателей требуют заправлять машину высокооктановым бензином и заливать масло соответствующей категории.



Когда щелочное число сравняется с кислотным – ресурс масла исчерпан. У масел Ultra разница между этими двумя показателями на финише больше, чем у серии GT. Что свидетельствует о большем остаточном ресурсе.



Кинематическая вязкость при 100 С° для масел 30‑й группы вязкости (число после дефиса в заявленной вязкости) должна укладываться от 9,3 до 12,5 мм²/с, 40‑й – от 12,5 до 16,3 мм²/с. Все масла не только остались в допустимом диапазоне, но и оказались очень стабильными по этому показателю.

Выбивается из общей картины результат Соляриса, ездившего на масле Rolf Ultra. Однако у него в масле выявлено повышенное содержание воды и топлива. Это особенность конкретного двигателя, указывающая на еще не критические, но назревающие в нем проблемы.

Несмотря на негативное воздействие дополнительных окислителей и вредных примесей, масло Rolf Ultra обеспечило необходимую защиту на протяжении всего пробега. Что также подтверждается минимальным содержанием индикаторов износа. Кинематическая вязкость минимально вышла за границу только к 15 000 км, а все остальные показатели остались в норме.

Масло из серии Ultra стабильно ведет себя даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Блок индикаторов износа в протоколах показывает содержание в масле металлов, из которых изготовлены различные детали двигателя. Если какой-то идет вверх, одно из двух: или мотор неисправен, или масло не справляется с защитой. Чтобы исключить первое, мы отдаем на исследование слитое старое масло. И только после этого начинаем тестировать новое масло. В нашем случае все показатели околонулевые или минимальные даже на финише пробега. Исключением выступает молибден, который добавлен в масла в качестве модификатора трения.

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