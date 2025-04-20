Вопрос на засыпку: где находится самый короткий в мире пограничный мост?

Мост через реку Тур всего 10 метров в длину попал в Книгу Гиннесса

Небольшой мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог в Приморье попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Это самый короткий мост на границе двух государств.

Длина сооружения, соединяющего Россию и Китай, –всего 10 метров.

Мостик был сооружен в 1991 году.

Мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

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