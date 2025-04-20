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Вопрос на засыпку: где находится самый короткий в мире пограничный мост?

Мост через реку Тур всего 10 метров в длину попал в Книгу Гиннесса

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Небольшой мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог в Приморье попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Это самый короткий мост на границе двух государств.

Длина сооружения, соединяющего Россию и Китай, –всего 10 метров.

Мостик был сооружен в 1991 году.

Мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог
Мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог
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Колодочкин Михаил
Фото:Weibo
Количество просмотров 36
20.04.2025 
Фото:Weibo
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