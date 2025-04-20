Вопрос на засыпку: где находится самый короткий в мире пограничный мост?
Мост через реку Тур всего 10 метров в длину попал в Книгу Гиннесса
Небольшой мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог в Приморье попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Это самый короткий мост на границе двух государств.
Длина сооружения, соединяющего Россию и Китай, –всего 10 метров.
Мостик был сооружен в 1991 году.
Мост через реку Тур на автомобильном пограничном переходе Мишань–Турий Рог
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?
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- Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.
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Фото:Weibo
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20.04.2025
Фото:Weibo
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