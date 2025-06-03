#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Еще один потерялся! Можно ли встать на островке на время сверки с навигатором?

Сегодня навигация местами глушится, и на дорогах появляется все больше потерявшихся водителей, которые останавливаются где попало для уточнения маршрута. Чем они рискуют?

Водителю, чтобы не пропустить нужный поворот, необходимо свериться с навигатором и уточнить маршрут. Можно ли тут кратковременно остановиться?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
23 мая
Водителю необходимо свериться с навигатором – можно ли ему тут остановиться?
Страницы
12Следующая страница

Подпишитесь на «За рулем» в

03.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0