Еще один потерялся! Можно ли встать на островке на время сверки с навигатором?

Сегодня навигация местами глушится, и на дорогах появляется все больше потерявшихся водителей, которые останавливаются где попало для уточнения маршрута. Чем они рискуют?

Водителю необходимо свериться с навигатором – можно ли ему тут остановиться? 1 Можно 2. Можно, на время не более 5 минут 3. Нельзя Проголосовать