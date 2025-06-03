Еще один потерялся! Можно ли встать на островке на время сверки с навигатором?
Сегодня навигация местами глушится, и на дорогах появляется все больше потерявшихся водителей, которые останавливаются где попало для уточнения маршрута. Чем они рискуют?
Водителю, чтобы не пропустить нужный поворот, необходимо свериться с навигатором и уточнить маршрут. Можно ли тут кратковременно остановиться?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
03.06.2025
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