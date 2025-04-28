Какую машину выгодно купить этой весной

Эксперт Тимкин перечислил самые интересные варианты на рынке новых автомобилей

Повышение утилизационного сбора (инициаторы этой идеи сейчас локти кусают) и запредельная стоимость кредита самым негативным образом отразилась на автомобильных продажах – по итогам первого квартала они снизились на 25,3%. Причем тенденция только усугубляется: в марте проседание составило 45,5%.

Как привлечь покупателей? Самый очевидный ход – снижение цен. В настоящий момент практически каждый дилер готов предоставить скидку. На какие-то машины она может достигать 100 тысяч рублей, а в некоторых случаях дисконт составляет полмиллиона и выше. Размер скидки зависит от способности клиента торговаться.

Но в ряде случаев производитель и сам переписывает ценник в сторону уменьшения. Порой – на очень заметную сумму. Тут только надо иметь в виду, что это временная акция, которая завершится, как только будет распродан склад.

Ниже мы приведем четыре самых выгодных дисконтов от производителей здесь и сейчас.

Kaiyi Е5 – цена как у Гранты

Базовый седан Kaiyi Е5 калининградской сборки в начальной комплектации Standard с механической коробкой передач стоит 1 млн 350 тысяч рублей (с вариатором – на 49 тысяч дороже). Это на 765 тысяч дешевле прежней цены – серьезный дисконт!

Е5 – самая популярная модель Kaiyi в России. Но продажи все равно оставляют желать лучшего.

Топ-версия Luxury Sport обойдется в 1 млн 520 тысяч рублей – тоже выгодно.

При этом по габаритам Е5 превышает не только Гранту, но и Весту – длина кузова составляет 4670 мм. Мощность полуторалитрового турбомотора достигает 147 л.с.

В пользу выбора «пятерки» играет проведенная адаптация для российских условий эксплуатации: подвеска для плохих дорог, дополнительный антикор, фетровые подкрылки, подогрев руля и задних сидений.

BAIC U5 Plus – балтийский собрат

Как и E5, седан BAIC U5 Plus делают на калининградском заводе Автотор. По габаритам они тоже схожи, но наши испытания показали, что U5 воспринимается более добротным и современным автомобилем: у него лучше эргономика, плавность хода, шумоизоляция.

Автотор собрал партию U5 Plus с мотором, приспособленным для работы на газовом топливе. Но сейчас такие версии из фирменных прайс-листов исчезли.

Мотор, однако, попроще – атмосферный 1.5 мощностью 105 л.с. Соответственно, по динамике U5 уступает собрату. Впрочем, для целевой аудитории (чаще всего BAIC приобретают для работы в такси) это не является критичным недостатком.

В момент своего появления в России U5 Plus стоил от 2,05 млн рублей. Несколько месяцев назад цены были снижены – он предлагался от 1 млн 560 тысяч рублей. А недавно произошел второй этап снижения – теперь стартовый прайс за версию Luxury с механикой составляет 1 млн 395 тысяч рублей.

Та же самая комплектация, но с вариатором обойдется уже в 1 млн 705 тысяч рублей, что уже не так выгодно – столь существенную доплату за «двухпедальность» еще поискать…