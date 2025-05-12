КАМАЗ — донор для немецкой легковушки? А это правда!

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Читатель «За рулем» нашел замену оригинальному уплотнителю в 10 раз дешевле

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Купил Audi А32008 года. У машины отсутствовал резиновый уплотнитель на верхней части моторного щита, отделяющий моторный отсек от ниши под ветровым стеклом. Оригинальная запчасть стоит более 3000 рублей.

Приобрел в автомагазине «Уплотнитель двери КАМАЗ» по цене 150 рублей за метр. За 300 рублей получил идеально подходящий уплотнитель.

С. Усов, Самарская область

Уплотнитель от КАМАЗа
Установка уплотнителя от КАМАЗа на Audi A3
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.

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Ревин Алексей
Фото:С. Усов
Количество просмотров 559
12.05.2025 
Фото:С. Усов
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