КАМАЗ — донор для немецкой легковушки? А это правда!

Читатель «За рулем» нашел замену оригинальному уплотнителю в 10 раз дешевле

Купил Audi А3 2008 года. У машины отсутствовал резиновый уплотнитель на верхней части моторного щита, отделяющий моторный отсек от ниши под ветровым стеклом. Оригинальная запчасть стоит более 3000 рублей.

Приобрел в автомагазине «Уплотнитель двери КАМАЗ» по цене 150 рублей за метр. За 300 рублей получил идеально подходящий уплотнитель.

С. Усов, Самарская область

Уплотнитель от КАМАЗа Установка уплотнителя от КАМАЗа на Audi A3

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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