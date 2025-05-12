КАМАЗ — донор для немецкой легковушки? А это правда!
Купил Audi А3 2008 года. У машины отсутствовал резиновый уплотнитель на верхней части моторного щита, отделяющий моторный отсек от ниши под ветровым стеклом. Оригинальная запчасть стоит более 3000 рублей.
Приобрел в автомагазине «Уплотнитель двери КАМАЗ» по цене 150 рублей за метр. За 300 рублей получил идеально подходящий уплотнитель.
С. Усов, Самарская область
Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
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