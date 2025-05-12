Контрафактных деталей на рынке может быть до 50%

Кирилл Рябов: ждем сокращения параимпорта автозапчастей и возвращения брендов

Долю контрафактных запчастей на рынке сегодня оценивают от 30-40% до 50%, хотя точных данных нет. Пока разрешен параллельный импорт – контрафакт будет. При этом часто экономически выгоднее закупать детали за рубежом, чем производить их в России.

Об этом и не только Никита Гудков, зам. главного редактора «За рулём» – крупнейшего автомедиаресурса в РФ, – поговорил с Кириллом Рябовым, бренд-менеджером Metaco (группа «Амтел»), на выставке MIMS Automobility Moscow (12–15 мая 2025 года, ЦВК «Экспоцентр», Москва).

– Чем известна марка Metaco?

– Это бренд запчастей для легковых авто, как российских, так и зарубежных, включая китайские. На рынке мы с 2017 года, в нашем каталоге – 28 тыс. товарных позиций: фильтры, тормозные диски, компрессоры, кондиционеры и др., в том числе более 1700 артикулов для китайских моделей.

– Вы и производите запчасти, и ввозите?

– Работаем с 100+ заводами, производящими запчасти, техжидкости, масла, аккумуляторы и др. Наши поставщики из РФ, Белоруссии, Китая, Турции, Индии.

– Что у нас уже локализовано?

– В Белоруссии (Пинский АКБ-завод) выпускаем аккумуляторы, в России развиваем направление технических жидкостей и смазочных материалов – моторные и трансмиссионные масла. Работаем с заводом «Витэкс» в городе Дзержинске, где также выпускаем тормозные жидкости, смазки и т. д.

– Сложные узлы пока не удается производить?

– Мы в постоянном поиске. Тестируем пробные партии на своих и партнерских авто. В России пока локализовано действительно немного – подшипники и мелкие детали. Производить все здесь не всегда выгодно экономически – дешевле закупить в Китае или Индии.

– Сегодня в России есть движение к локализации?

– Все зависит от производителей. Мы работаем с несколькими производителями по подшипникам, салонным фильтрам. Но опыт с масляными фильтрами и деталями подвески был не особо успешным. А вот кузовные детали производятся в РФ на достойном уровне, но это крупные элементы, требующие серьезного оборудования, пресс-форм. Локализация чаще всего касается брендов, ранее производившихся в России, после ухода которых заводы переориентировались на вторичный рынок.

– Какова сегодня ситуация с контрафактом?

– Данные разнятся: кто-то говорит о 30–40%, кто-то о 50%, но надежной аналитики нет. Пример – масло Shell на маркетплейсах можно найти за 2–2,5 тыс. – ниже себестоимости. Понятно, что это неоригинальный продукт. Государство борется с подделками, внедрен «Честный Знак», но пока разрешен параллельный импорт, контрафакт будет.

– – Как экономическая ситуация отразилась на вашем бизнесе: нестабильный курс, высокая ставка?

– Высокие ставки по кредитам усложняют работу всех импортеров. В прошлом году из-за санкций у нас были проблемы с международными платежами – деньги возвращались по полгода, а товар так и не был оплачен. Вышли из ситуации через посредников из дружественных стран.

– Агентские комиссии посредников тоже закладываются в цену?

– Да, это может составлять от 5 до 20% закупочной стоимости. Все это в итоге включается в цену для конечного потребителя.

– Куда движется рынок запчастей? Чего ждать в ближайшие год-два?

– Недавно Hyundai и Kia отозвали разрешение на использование своей интеллектуальной собственности – теперь их продукцию нельзя ввозить по параимпорту без согласия владельцев. Мы ожидаем снижение объема параимпорта и возвращение брендов – как автозапчастей, так и автомобилей. В связи с этим выстраиваем отношения с официальными дистрибьюторами и представительствами брендов.