Выставка MIMS 2026 – новый повод приехать в Санкт-Петербург

Оксана Аникеева: глобальный передел рынка запчастей уже завершен

После 2022 года рынок автозапчастей и сервисного обслуживания пережил серьезную трансформацию – как и многие другие отрасли, он столкнулся с внезапными вызовами, потерей привычных партнеров и необходимостью срочной адаптации к новой реальности. Однако этот сложный период уже позади. Сегодня индустрия активно развивается: на смену неопределенности пришли структурные изменения, сформировались новые цепочки поставок, усилилась конкуренция.

Компании расширяют присутствие, делают акцент на узнаваемости, вкладываются в имидж и инфраструктуру. Рынок выходит на новый виток развития, где главное – быть не просто участником, а заметным игроком, готовым к открытому диалогу с профессиональным сообществом.

Об этом Максим Кадаков, главный редактор «За рулем» – крупнейшего автомобильного медиаресурса России, побеседовал с Оксаной Аникеевой, генеральным директором выставки MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

– Что сейчас происходит в автомобильном бизнесе в части обслуживания автомобилей? Расскажите через призму вашей выставки.

– В 2022 году выставка как отражение автоиндустрии была буквально «напугана» происходящим. К августу (Ред.: традиционное время проведения форума) число участников едва приближалось к тысяче. Многие компании, присутствовавшие на российском рынке, приняли решение либо затаиться, либо вовсе уйти. Те, кто ушел, исчезли с радаров – в выставках не участвовали, присутствие свели к нулю. 2022 год стал зеркалом отрасли: было видно, что она чем-то серьезно поражена.

2023 год – это первые молодые «ростки». Появились новые компании, особенно заметны были игроки из дружественных стран. Все обратили внимание на иранцев – они привезли и автомобили, и запчасти. И не только они. Мы, например, почти не знали производителей из Малайзии – теперь они тоже активные игроки бизнеса.

2024 год стал кульминацией передела рынка. Стало понятно, что компании зашли серьезно и надолго: огромные площадки, красивые стенды, организация складов – что крайне важно. Громко заявили о себе китайцы. На сегодняшний день, считаю, глобальный передел рынка автозапчастей завершен – все, кто хотел, нащупали свои ниши.

Продажи с 2022 по 2024 год были в основном за китайскими автомобилями – а значит, вскоре начнется активный период постгарантийного обслуживания. Теперь автовладельцы поедут в наши сервисы, в гаражи.

Следующая тенденция – обновление аудитории. При регистрации на выставку на прошлой неделе мы, организаторы, увидели, что 40% контактов – это компании, которых мы раньше не знали. Это немного пугает, но с другой стороны – доказывает, что мы в тренде и дотянулись до новых профессионалов. Напомню, наша выставка b2b. Конечно, обычный автовладелец тоже может прийти и посмотреть, но, боюсь, от этого многообразия у него голова пойдет кругом.

Дело в том, что клиент (в данном случае – компания) хочет получить информацию не от продажников, а от технических специалистов. Эту возможность как раз и предоставляет наша площадка.

– Компании, участвующие в выставке, сейчас хорошо зарабатывают?

– По-разному, но могу сказать, что всех сильно подкосила зима, которой, по сути, не было. Обычно в холодный сезон востребованы провода, свечи, аккумуляторы, шины, кузовные детали, краски. А поскольку зимы не было – склады полны, особенно аккумуляторов и проводов.

– Но почему же тогда не снижаются цены?

– Потому что закупались еще по старым ценам, когда курс валют был высоким.

– То есть весь зимний ассортимент просто дотянется до следующего сезона? До осени-зимы? И снижения цен ждать не стоит?

– Рынок все отрегулирует сам. Если, скажем, компания не получила прибыль зимой, то будет наверстывать летом. Не получится – снизит цены, чтобы сохранить баланс.

– Теперь о выставке. Поскольку «Экспоцентр» на Красной Пресне будет полностью перестраиваться, и процесс уже запущен, выставка переезжает. Причем не просто в другое место, а в другой город?

– Да, и при этом мы сохраняем традиционные даты – это последняя неделя августа. С 25 по 28 августа 2026 года выставка пройдет в Санкт-Петербурге, на площадке «Экспофорума» – именно там проводят и Петербургский экономический форум. Это современный, мощный и очень просторный комплекс.

– Получается, в Петербурге появится еще одно событие, из-за которого снова не останется свободных мест в гостиницах?

– Именно так! И, согласитесь, Питер в августе – прекрасная идея. Все знают про Белые ночи в июне, а мы добавим еще один повод туда поехать. И повод этот – очень серьезный.