Известно, сколько получает продавец в автосалоне и слесарь в автосервисе

Подщеколдин: Времена, когда дилеры зарабатывали на продаже машин, ушли в прошлое

Российский дилерский бизнес переживает непростые времена: продажи просели, склады переполнены, запчастей не хватает, а продавцы работают на грани рентабельности. На выставке MIMS Automobility Moscow (проходит с 12 по 15 мая 2025 года в ЦВК «Экспоцентр») президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин рассказал главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову, с какими вызовами сталкивается отрасль и как она пытается выживать в новых условиях.

– Всех интересует, как сейчас живут дилеры и чего ожидать в ближайшей перспективе – что будет с ценами, обслуживанием автомобилей, среди которых становится все больше китайских?

– Для дилерского автобизнеса наступили непростые времена. Помимо всем известных проблем – ключевой ставки ЦБ, утилизационного сбора, нестабильного курса рубля – сегодня обсуждают еще и маркировку «Честный знак», направленную на борьбу с контрафактом. Никто не учел, сколько будет стоить наклеить марку, скажем, на каждую свечу зажигания. А те, кто умеет считать, уже прикинули: до 20 рублей на единицу товара. Это, естественно, отразится на стоимости запчастей. Кроме того, даже небольшому сервису понадобятся еще 1–2 человека только для того, чтобы клеить эти марки.

Плюс – рост налога на прибыль на 5%. А для независимых сервисов упрощенная система налогообложения действует только до оборота в 60 млн рублей – и только микробизнес может вписаться в такие рамки.

– Но ранее дилеры и автосервисы все же неплохо заработали, так сказать, накопили «жирок»?

– Да, слышал байки про «коврики за 300 тысяч», но ни одного такого покупателя лично не видел. Сегодня покупатель информированный, знает свои права и активно ими пользуется. Дилеры же нередко продают автомобили «в ноль» или даже себе в убыток, лишь бы освободить склады. Учитывая, что кредитные деньги сегодня обходятся примерно в 3% в месяц, а наценка на автомобиль – около 5% (и это если не делать скидку), то машина, простоявшая у дилера два месяца, уже становится убыточной.

Времена, когда был острый дефицит и дилеры зарабатывали, остались в прошлом – это было 3–4 года назад. 2024 год для 20–30% дилеров завершился лишь с небольшой прибылью. А 2025-й – ещё сложнее. Тот самый «жирок» даст возможность дотянуть до конца года, но если ситуация с регулированием не изменится, даже сильные компании могут не выдержать давления.

– Давайте о зарплатах. Сколько сейчас зарабатывает продавец в автосалоне и слесарь в сервисе – если не брать крупные города?

– В среднем, продавец зарабатывает около 100 тысяч рублей. Есть, конечно, успешные продавцы, которые получают и под 200 тысяч, но их не более 10%. Слесарь тоже зарабатывает примерно 100 тысяч. Раньше это были неплохие деньги, но сейчас предприятия ВПК активно нанимают тех же специалистов – слесарей, механиков – и предлагают более высокую зарплату. Это приводит к оттоку персонала.

– Почему дилеры не снижают цены на автомобили, несмотря на полные склады и запас машин на 4–5 месяцев?

– Скидки есть. Но средний китайский автомобиль стоит 2,5–3 млн рублей. 5% от 3 млн – это 150 тысяч. Эту скидку дилеры и предоставляют. Но если машина стоит у него месяц или два, он уже заплатил банку около 3% – то есть из 150 тысяч около 100 тыс. уходит на обслуживание кредита. Остается 50 тысяч – и то только если повезет. Склады давят, кредиты душат – а дилеры продолжают делать скидки, чтобы просто выжить.

Хотя для покупателя сегодня открылась возможность купить автомобиль по выгодной цене, но даже со скидкой он не становится дешевым. Стоил 3 миллиона – стал 2,7 млн. Но и эта сумма для многих возможна только в кредит. А кредит – 3% в месяц. Получается замкнутый круг.

Сегодня только сервис и помогает бизнесу выживать. Поэтому образ «жадного продавана», с которым многгие до сих пор ассоциируют дилеров, сегодня абсолютно не соответствует реальности.

– Нам ждать повышения цен?

– Ситуация со скидками долго не продлится. Плохо не только дилерам. Я не буду говорить за китайских импортеров, но российские автопроизводители точно сегодня не зарабатывают.

Работать в минус долго нельзя. Пока распродаются склады, повышения не будет. Но ближе к осени объемы поставок и производства будут сокращены, а цены – вырастут.

– Даже гарантийные китайские машины сложно обслужить. Почему не хватает запчастей на китайские автомобили? Люди ждут по два месяца бампера или стекло.

– У китайцев своя специфика бизнеса: в Китае дилеры зарабатывают на продаже авто, сервис их не особо волнует, а запчасти доступны в изобилии – их поставляют множество производителей, которые кормятся вокруг автокомпаний. Внутри страны рынок запчастей хорошо развит. И эту модель они перенесли и к нам: импортеры продали машину – и все, остальное как-нибудь решится потом. Большинство китайских поставщиков пока не могут предложить ту логистику и запчасти, какие были у европейских брендов.

– Почему китайцы до сих пор не собирают машины на бывших европейских заводах?

– Все упирается в политику. Да, у Китая с Россией хорошие отношения, но международные санкции никто не отменял. Есть угрозы в адрес производителей, сотрудничающих с российскими компаниями. Пример – Geely. Это и акционер Volvo, и активный продавец электромобилей в Европе. Обратили внимание, что сейчас бренд аккуратно сворачивает активность в России и продвигает бренд Belgee из Белоруссии.

А оставленные европейцами заводы – в большинстве случаев с правом обратного выкупа. И эти права пока действуют. Поэтому китайцы не хотят рисковать. А для строительства нового завода не хватает емкости рынка. Хорошо, если по итогам этого года в России удастся продать 1,2 млн автомобилей, а нужно – минимум 2 млн штук, чтобы рынок возродился.

Но мы верим, что постепенное восстановление покупательской способности и стабилизация экономической ситуации помогут преодолеть текущие трудности.