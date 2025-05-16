Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?
Эксперт «За рулем» спрогнозировал развитие платных дополнительных опций в авто
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Получили ли распространение в автомобилях платные опции, подключаемые производителем дистанционно?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– Выводы пока делать рано. С момента появления опций, активируемых дистанционно, прошло слишком мало времени. Но, учитывая, что в автомобилях роль медиасистемы с различными сервисами постепенно растет, это неизбежно.
Более того, в будущих интеллектуальных транспортных системах автомобиль станет лишь одной из составляющих общего информационного пространства. А в случае тех же электромобилей платная подписка и платное обновление систем вполне могут стать регулярной статьей расходов на обслуживание.
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- Об особенностях штатных медиасистем китайских автомобилей рассказано тут.
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Фото:Unsplash
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16.05.2025
Фото:Unsplash
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