Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?

Эксперт «За рулем» спрогнозировал развитие платных дополнительных опций в авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Получили ли распространение в автомобилях платные опции, подключаемые производителем дистанционно?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Выводы пока делать рано. С момента появления опций, активируемых дистанционно, прошло слишком мало времени. Но, учитывая, что в автомобилях роль медиасистемы с различными сервисами постепенно растет, это неизбежно.

Более того, в будущих интеллектуальных транспортных системах автомобиль станет лишь одной из составляющих общего информационного пространства. А в случае тех же электромобилей платная подписка и платное обновление систем вполне могут стать регулярной статьей расходов на обслуживание.

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