«Честный знак», упрощенка, депозиты: как сегодня работают автосервисы

Юрий Валько: До конца 2025 года работы на сервисе могут подорожать на 20–30%

Автосервис – не та отрасль, где все просто. Сегодня у нее множество проблем, и путь к «белому» и прозрачному бизнесу оказался совсем не легким. Об этом главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побеседовал с Юрием Валько – председателем Союза автосервисов и владельцем ГК «Гидравлика» – на выставке MIMS Automobility Moscow, проходящей с 12 по 15 мая 2025 года в ЦВК «Экспоцентр».

– Что сейчас происходит с автосервисами? Работать стало проще или сложнее? Повлияла ли на отрасль маркировка «Честный знак»?

– Проблем становится все больше. Когда была высокая маржинальность, на это мы не обращали внимание. Раньше многие работали «почти в белую», и чем становились «белее», тем больше появлялось сложностей. С внедрением «Честного знака» вопросов стало еще больше. Например, производители масел до сих пор не понимают, как маркировать бочки. Все вводится без достаточной подготовки и анализа. Последствия – крайне негативные. Только оформление одной этикетки по всей цепочке обходится в среднем в 60 рублей.

– То есть, чтобы промаркировать одну свечу зажигания, нужно заплатить до 60 рублей?

– Да. От 20 до 60 рублей – в зависимости от логистики и складской инфраструктуры. Все эти расходы закладываются в цену. При этом импортеры до конца не понимают, как это будет работать на практике.

– А маркировка действительно гарантирует качество товара?

– Уверенности в этом нет. Я не против маркировки как идеи, но внедрять ее надо было осознанно, с участием представителей отрасли, а не «с бухты-барахты».

– Какие еще сложности?

– Изменения в налоговом законодательстве. В 2024 году бизнесу внезапно сообщили о снижении порога по УСН (упрощенная система налогообложения) со 150 млн до 60 млн рублей. Компании, чуть превысившие лимит, вынуждены переходить на общий режим с НДС, что увеличивает налоговую нагрузку в разы. Например, по нашим расчетам, организация, которая раньше платила налоги по патенту, после перехода на НДС заплатит в 26 раз больше.

– Сколько СТО находятся в упрощенной зоне?

– Формально около 10%, фактически – значительно больше. Многие выбирают: оставаться «маленькими» или перейти на НДС.

– И что им делать?

– Дробиться или закрываться до конца года. Думаю, возникнет новый феномен – «декабрьская сиеста»: сервисы начнут закрываются в ноябре-декабре перед окончанием года, чтобы не превысить лимит и не попасть под повышенные налоги. Экономически это выгоднее, чем продолжать работу.

– Как это скажется на автовладельцах?

– Не лучшим образом. Уже начали расти цены. Например, сход-развал стоил 2,5-3 тыс. рублей, теперь – около 4 тыс. Повышение начали еще летом, чтобы клиенты привыкли, и не было резкого скачка цен.

– Чего ждать в 2026 году?

– Рост цен продолжится. До конца 2025 года работы могут подорожать на 20-30%. Как результат такой политики: СТО с выручкой до 60 млн тоже начинают подтягивать цены к уровню «больших» сервисов, хотя делать этого им и не нужно, но почему бы и не заработать? Это делает их более маржинальными.

В идеале, я считаю, патентная система (ПСН) должна быть до 2-4 млн в месяц, дальше – УСН, затем – общий режим с НДС.

– Сейчас есть смысл открывать небольшую СТО?

– Да. В сезон спрос огромный – станций не хватает. Хотя в 2024 году был провал: ставка ЦБ поднялась выше 20%, и люди вложились в депозиты. Весеннего всплеска не случилось, спрос на углубленный ремонт был вялый по всей стране. Текущее ТО, конечно, делали, но не более того. Однако отложенный спрос проявится к концу лета, когда закончатся сроки по депозитам, люди начнут снимать деньги и тратиться на ремонт. Пока мы находимся в режиме отложенного спроса.

– Изменилось ли поведение клиентов?

– Сегодня клиенты считают каждую копейку. Времена, когда бросали ключи приемщику со словами «сделай, позвони, и я оплачу», ушли. Даже владельцы дорогих машин теперь подходят к ремонту рационально и вдумчиво. Качество китайских запчастей улучшилось, но доверие к ним все еще невысокое.

– Как автовладельцу выбрать сервис?

– Сейчас все есть в интернете – люди ищут информацию и читают отзывы. Но если видят только сплошные пятерки – это повод насторожиться. Всегда будут ошибки и недовольные. Сегодня очевидно, что идеальных отзывов быть не может. Даже лучший сервис изредка получает негатив – и это нормально.