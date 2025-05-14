Почему мы выбираем китайские автомобили «по одежке»

Сорокина: Китайцы привнесли на наш авторынок тот дизайн, которого раньше не было

Недавно было опубликовано новое исследование САППА РОМИР по предпочтениям покупателей новых машин. Как выбирают, за что любят, насколько потом удовлетворены владением. Обо всем этом руководитель направления «Авто» РОМИР Светлана Сорокина рассказала Никите Гудкову, заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

– Вы опросили покупателей новых автомобилей 10 брендов-лидеров продаж. В исследование вошли города России с населением более 100 тыс. человек. Как проводился опрос?

– Это длительные интервью, которые затрагивает не только процесс покупки автомобиля, но и первый месяц владения. Мы можем оценить эксплуатационные характеристики автомобиля, который уже есть. Владелец уже может сравнить свои ощущения до и после покупки. Исследование САППА РОМИР масштабное, по времени общения занимает 45–50 минут. Люди с удовольствием делятся впечатлениями о автомобилях. Если говорить про топ самых популярных в России автомобилей, то это Chery, Lada, Haval, Geely и Kia. Премиальные бренды – Exeed, Tank и Omoda.

– Как изменился среднемесячный доход у покупателей?

– У большинства клиентов доходы выросли, за исключением покупателей автомобилей Lada, у которых он уменьшился до 118 тыс. рублей, в среднем.

– Оказывается, что 33% клиентов вообще не имели автомобиля до планируемой покупки. 8% покупают автомобиль в дополнение к предыдущему, а 60% – покупают взамен.

– Это стандартная история – большая часть людей просто меняет автомобили. Что интересно – 33%, которые покупают впервые, это довольно высокий процент. Если смотреть по результатам года, китайские бренды значительно выросли в продажах – у них около 48% рынка. Это если считать именно китайские бренды. Наши марки, которые собираются из китайских комплектующих переименованных брендов, в эту статистику не вошли.

– Лояльность маркам. Среди рассматриваемых и в итоге купленных марок лидирует Changan – 48%, а у Lada – менее 11%. Получается, Ладу покупают от безысходности?

– Не сказала бы. У Lada все равно есть определенный пул людей, которые ее выбирают. Что касается Changan – тех, кто его рассматривал, но в итоге купил другой автомобиль, могло бы быть и больше, если их немного дожать маркетингом и разными плюшками. В этом смысле у бренда хорошие перспективы.

– Топ-3 факторов выбора автомобиля: дизайн – 24%, цена – 23%, технические характеристики (с большим отрывом) – 12%. То есть покупаем автомобиль «по одежке»?

– Если смотреть ретроспективные данные, раньше на первом месте были технические характеристики. Сейчас внешний вид вышел на первый план, потому что китайские бренды привнесли на наш рынок тот необычный дизайн, которого раньше не было. Это яркость, футуристичность, решетки радиатора в а-ля стразах– все это привлекает внимание, и люди выбирают глазами. У каждого бренда – своя визуальная изюминка.

– Когда уже поездили на автомобиле, что люди в нем ценят? Технические характеристики выходят на первое место, а дизайн – на второе?

– Именно так. Купили по «одежке», оценили по «уму».

– Среди недостатков, которые отмечают, – 22% снова называют технические характеристики. То есть люди недостаточно внимания уделили тест-драйву, изучению характеристик, чтению автомобильной прессы, где рассказывается о платформах, моторах, коробках передач и т. д.?

– Даже в рамках тест-драйва те эксплуатационные моменты, которые проявляются при недельном и более владении автомобилем, не всегда сразу становятся очевидными.

– Общая удовлетворенность и уровень рекомендаций. Какая из марок лидирует?

– Лидирует Hyundai, далее – Chery. Разрыв небольшой, но учитывая, что Hyundai у нас уже практически не продается, люди все равно остаются лояльными этому бренду. Если сравнивать китайские бренды, то самый высокий уровень лояльности – у Chery. Exeed, Omoda и Changan идут примерно на одном уровне, но по уровню рекомендаций немного уступают. Замыкает таблицу Lada – наименьший уровень удовлетворенности и рекомендаций. Здесь люди отмечают технические неисправности и шумы.

– Перетоки клиентов между брендами. Кто куда уходит?

– В 2024 году наблюдался массовый уход клиентов от корейских брендов – они, в основном, перетекали к Chery. В первую очередь – к доступным моделям, чаще к Chery 4, который по цене стоил как топовая Vesta, а сейчас чуть дороже.

– То есть люди уже не боятся менять свои автомобили корейских брендов на китайские?

– Да, раньше опасались быть первопроходцами, теперь делать такой выбор стало проще.

– Когда машины подешевеют?

– Не в этом году точно. И, скорее всего, не в ближайшие несколько лет. Хотя если кто-то из «китайцев» в конкурентной борьбе начнет демпинговать, это может повлиять на рынок в целом и привести к снижению цен.