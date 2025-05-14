Отечественное масло «Лавр» готовится к выходу на рынок

Алексей Лаврик: Китайские автомобили без антикора не выживают

Зачем запускать собственный бренд масла, почему возрождается интерес к антикоррозионной обработке, каковы плюсы торговли на маркетплейсах и почему мотоциклисты – по-хорошему упертые люди.

Об этом и многом другом Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, рассказал основатель компании LAVR, социальный предприниматель Алексей Лаврик на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

– Поговорим об автохимии, автокосметике, но не только. Что сейчас происходит на рынке?

– Мы видим перераспределение: с одной стороны, появилось большое количество новых китайских автомобилей, и вроде бы их не надо обслуживать, потому что они новые, с другой – как сервисная тема, так и рынок подержанных автомобилей очень сильно растут. Все уже давно поняли, что китайский автомобиль, не обработанный с момента покупки антикором, быстро начинает разрушаться.

– Новая тенденция?

– Раньше так обслуживали только отечественные автомобили: проливали мовилем. Сейчас, если «китайца» не затянули пленкой, он может не выжить. Сколы быстро превращаются в раковины.

– И вы готовите новые продукты с учетом китайских автомобилей?

– Учитываем эти особенности, потому что в какой-то момент все забыли про антикор. А сейчас вспомнили.

– Когда «Лавр» начнет выпускать автомобильные масла?

– У нас уже есть ряд прототипов, мы долгое время не собирались идти на этот рынок, думая, что он очень конкурентный и масел сейчас достаточно. Если пробежать по стендам, недостатка в маслах нет, есть недостаток узнаваемых брендов. Вопрос доверия также остается. Поскольку к нашему бренду есть заслуженное доверие, мы хотим предоставить масла нашей компании не только на мотоциклетном, но и на автомобильном рынке.

– Когда ждать автомобильные масла «Лавр»?

– Первая партия появится на интернет-пространстве в этом году.

– Сейчас выгодно инвестировать в производство в России?

– Для того чтобы открыть завод по производству запчастей, нужны площади, много денег, оборудование. Для того чтобы открыть завод по производству специфической химии, нужно все это умножить на 2–3. И плюс еще нужны соответствующие мозги. Инвестиция очень длинная. Поэтому в ближайшее время мы не увидим роста специфической автохимии именно российского производства. Я говорю про сложные сырьевые компоненты, которые в России не делали и не делают.

– Слышал, что вы освоили целую линейку мототоваров.

– Не только освоили, но и заняли нишу, которая освободилась после ухода западных брендов. К тому времени маркетинг и система продаж нашей компании были на высоте, чтобы обеспечить быстрое проникновение в рынок. И довольно специфический покупатель – мотоциклист – нас очень быстро принял. Сегодня мы занимаем существенную долю на рынке, и многие именитые бренды, которые попытались вернуться на этот рынок, отказались от этой идеи, потому что это место занял отечественный производитель.

– Тема каналов распространения продукции: что поменялось за последние годы?

– Уход из классической торговли в интернет-пространство, на маркетплейсы – мы видим сильный рост в этом сегменте. В остальном, если не рассматривать экономические проблемы, рынок остался тем же самым. Маркетплейс сильно повлиял на получение обратной связи. Мы не слышали потребителей через розницу. Сейчас ты выходишь на открытый рынок, где каждый может высказать свое мнение. Тенденция маркетплейса сильно отразилась на качестве продукта, на открытости компании. Продукт стал более адаптированным для рынка, какие-то тонкости мы стали считывать точнее.

На моторынке большее влияние имеет менталитет. Мотоциклиста переубедить невозможно. Приведу пример. Когда мы испытывали мотомасла, которые применяются для мотоциклов типа Harley-Davidson, закостенелые корифеи в итоге сказали: мы бы все-таки залили полусинтетику. Хотя понимаем, что синтетика классом выше, но нам кажется, что на наших старых кастомных приборах оно работает лучше. Такое вот суеверие.

– Вы еще занимаетесь и социальными программами? Чем особенно гордитесь?

– Социалка – это гордость компании. Мы открыли школу Монтессори в Челябинске со специально созданной под Монтессори методикой. Приходит ребенок в 7 месяцев и уходит в 11-м классе. Плюс красивая архитектура, которая украшает город. Через несколько недель мы запустим детский центр. По сути, это не только поле для развития детей, но и их родителей и взаимоотношений между родителями, наставниками и детьми.

– Зачем вам все это лично?

– В какой-то момент ты подводишь итоги и задаешь себе вопрос: согласен ли ты с тем, как устроена жизнь вокруг? А затем – что ты можешь сделать, чтобы повлиять на этот уклад? Мы осознанно выбрали для себя эту миссию – влиять на мир здесь и сейчас через воспитание.