Детейлинг: от гаражной субкультуры — в официальный автосервис

В детейлинге хороший специалист, в среднем, зарабатывает 500–600 тысяч рублей

Василий Чернышов, председатель Ассоциации автодетейлинга (АОСДАМ), генеральный директор АО «САГА Электроникс», в интервью заместителю главного редактора «За рулем» Никите Гудкову рассказал, как развивается рынок автодетейлинга в России и почему ремесло «гаражных умельцев» становится частью официального автобизнеса. Беседа состоялась на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в ЦВК «Экспоцентр».

– Что изменилось в мире детейлинга за последнее время?

– Детейлинг становится полноценной частью авторынка в сфере послепродажного обслуживания. Всё больше участников регистрируют юрлица – отрасль вышла из тени и перестала быть субкультурой. Раньше костяк составляли гаражные умельцы – настоящие ремесленники, чье мастерство ценилось среди автовладельцев, но оставалось за рамками официального бизнеса.

– То есть главное в детейлинге не материалы, а люди?

– Безусловно. Это ремесло, и его носители – ключевая ценность. Их навыки уникальны, они отрабатываются годами.

– Видел, как по технологии PDR устраняют вмятины без покраски – это похоже на искусство…

– Действительно, это ювелирная работа. Настоящие профессионалы доводят поверхность до идеала, и даже опытный глаз порой не отличит, где было повреждение. Мастера PDR стали настолько востребованными, что их активно привлекает крупный бизнес. Ведь покраска и замена деталей – дорогостоящие процедуры. Кроме того, автовладельцы стараются бережнее относиться к автомобилю: если он не окрашен повторно, то при перепродаже имеет большую ценность.

– А как с зарплатами у таких мастеров?

– Они высокие, но, еще раз подчеркиваю, профессионалами становятся единицы. Нужно не просто освоить технику – нужно чувствовать металл. Освоение PDR может занять годы. Хороший специалист, в среднем, зарабатывает 500-600 тысяч рублей, причем это не зависит от размера города – все решает наличие энтузиастов. Например, в Оренбурге много мастеров, а в Санкт-Петербурге их почти нет.

– Что с оборудованием и автохимией? Это все импортное?

– Наоборот, у нас хватает талантливых умельцев, которые сами делают все необходимое: крючки, споттеры, свет, различные инструменты. Многие вещи производятся вручную, малыми партиями. Китай и Корея продолжают поставлять пленки, а отечественные автошампуни ничем не уступают импортным. Вообще, в нашей стране люди, увлеченные каким-то делом, доводят свое мастерство до совершенства.

– Есть ли сегодня трудности в вашей сфере?

– К счастью, мы не слишком зависим от кредитов, а порог входа в профессию довольно низкий – достаточно желания и минимального набора оборудования.

– Где сегодня открываются новые точки по услугам детейлинга?

– Все чаще в паркингах ТЦ, бизнес-центров. Это удобно: оставил машину, пока сам идешь по делам или отдыхаешь с семьей. Сделал химчистку, удалил вмятину – и провел время с пользой и приятно.

Справка

Детейлинг – это комплекс услуг по очистке, восстановлению и защите кузова и салона автомобиля с целью вернуть им близкое к заводскому состояние и обеспечить долговечность.

PDR (Paintless Dent Repair) - ремонт вмятин без покраски.

