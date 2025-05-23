Усилитель руля, коробка-автомат — эту машину выпускали в СССР с 1967 года!

Эксперт «За рулем» – о принципиальных отличиях автобусов ЗИЛ‑158В и ЛиАЗ‑677

Первую установочную партию городских автобусов ЛиАЗ‑677 собрали в Ликино в 1967 году, серийное производство начали в 1968‑м. Машина пришла на смену ЗИЛ‑158В, который, почти не меняя, выпускали десять лет – c 1957 года в Москве, с 1959‑го – в Ликино. А конструкция автобуса ЗИЛ‑158 была заложена и того раньше – в 1949 году, когда начали производство ЗИС‑155.

Новый городской автобус ЛиАЗ‑677 стал заметным событием и для водителей, и, конечно, для пассажиров.

ЗИЛ‑158В

ЗИЛ‑158В – последняя версия машин семейства 158.

Длина 9030 мм

9030 мм Колесная база 4850 мм

4850 мм Снаряженная масса 6500 кг

6500 кг Полная масса 11 400 кг

11 400 кг Число мест для сидения 32

32 Общая вместимость 60 пассажиров

По меркам 1960‑х годов для разросшихся советских городов автобус был явно мал.

ЗИЛ‑158В имел переднемоторную компоновку с двигателем, расположенным справа от водителя. Двухрядные сиденья делали городскую машину слишком тесной и затрудняли перемещение пассажиров по салону.

Конструкция кузова ЗИЛ‑158В была заложена еще в 1946 году автобусом ЗИС‑154, который в свою очередь унаследовал ее от американских машин конца 1930‑х годов. Кузов, по сути, – несущий с мощным основанием и каркасом под обшивку стальными листами. Такая схема стала традиционной практически для всех, в том числе зарубежных автобусов.

Двигатель ЗИЛ‑158, 6‑цилиндровый, нижнеклапанный.

Мотор для автобуса был откровенно слаб. Водители постоянно жаловались, что ЗИЛ‑158 с трудом преодолевает затяжные городские подъемы на низших передачах.

Степень сжатия 6,2

6,2 Рабочий объем 5,56 л (101,6×114,3 мм)

5,56 л (101,6×114,3 мм) Мощность 109 л. с. при 2800 об/мин.

Коробка передач ЗИЛ‑158В – механическая, пятиступенчатая (6,24/3,32/1,9/1,0/0,8). Критикуя этот автобус, специалисты посчитали, что за одну смену водитель в Москве переключает передачи примерно 3,5 тысячи раз. ЗИЛ‑158В оснащали стандартным однодисковым сцеплением с тяжелым механическим приводом.

Подвески ЗИЛ‑158В – на продольных рессорах, с рычажными амортизаторами. Рулевое управление ЗИЛ‑158В – без усилителя.

ЛиАЗ‑677

Длина 10 450 мм

10 450 мм Колесная база 5150 мм

5150 мм Снаряженная масса 8436 кг

8436 кг Полная масса при максимальной загрузке 16 206 кг

16 206 кг Число мест для сидения 25

25 Номинальная вместимость 80 пассажиров

80 пассажиров Максимальная вместимость (как тогда говорили, кратковременная) 110 пассажиров

ЛиАЗ‑677 сохранил классическую компоновку с двигателем, смещенным вправо. Впервые в советских автобусах в салоне слева стояли одинарные сиденья, а сзади появилась накопительная площадка. Это снизило число посадочных мест, но сделало машину вместительней и удобней для входа и выхода, что для городского автобуса куда важнее.

Схема силовой структуры кузова ЛиАЗ‑677 схожа с применявшейся на предшественнике. Это одно из немногих сходств новой машины с ЗИЛ‑158В.





Двигатель ЗИЛ‑375 Я7, V8, верхнеклапанный.

Мотор остался бензиновым и отличался огромным расходом. Но автобус стал гораздо динамичней и удобней в управлении.

Степень сжатия 6,5

6,5 Рабочий объем 7 л 108×95 мм)

7 л 108×95 мм) Мощность 180 л. с. при 3200 об/мин.

ЛиАЗ‑677 получил автоматическую двухступенчатую коробку передач (1,792/1,0) с управлением рычажком под рулем. Это колоссально облегчило труд водителя городской машины. Передняя подвеска рессорная, но с телескопическими амортизаторами и вспомогательными пневмобаллонами.

Задняя подвеска рессорная, с пневмобаллонами и двумя телескопическими амортизаторами. Плавность хода автобуса ЛиАЗ‑677, по сравнению с предшественником, кардинально улучшилась. ЛиАЗ‑677 получил рулевое управление с гидроусилителем, что тоже очень понравилось водителям.

Революционная ситуация

ЛиАЗ‑677 по сравнению с предшественником – огромный шаг вперед.

Машина стала динамичнее, значительно упростилось управление, а значит – условия труда водителя.

Просторный салон и плавность хода улучшили жизнь пассажиров вечно перегруженных главных машин советских мегаполисов.

Переход от ЗИЛ‑158В к ЛиАЗ‑677 – довольно редкий в СССР пример радикального изменения новой машины по сравнению с предыдущей.