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Усилитель руля, коробка-автомат — эту машину выпускали в СССР с 1967 года!

Эксперт «За рулем» – о принципиальных отличиях автобусов ЗИЛ‑158В и ЛиАЗ‑677

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Первую установочную партию городских автобусов ЛиАЗ‑677 собрали в Ликино в 1967 году, серийное производство начали в 1968‑м. Машина пришла на смену ЗИЛ‑158В, который, почти не меняя, выпускали десять лет – c 1957 года в Москве, с 1959‑го – в Ликино. А конструкция автобуса ЗИЛ‑158 была заложена и того раньше – в 1949 году, когда начали производство ЗИС‑155.

Новый городской автобус ЛиАЗ‑677 стал заметным событием и для водителей, и, конечно, для пассажиров.

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ЗИЛ‑158В

ЗИЛ‑158В – последняя версия машин семейства 158.
ЗИЛ‑158В – последняя версия машин семейства 158.
  • Длина 9030 мм
  • Колесная база 4850 мм
  • Снаряженная масса 6500 кг
  • Полная масса 11 400 кг
  • Число мест для сидения 32
  • Общая вместимость 60 пассажиров

По меркам 1960‑х годов для разросшихся советских городов автобус был явно мал.

ЗИЛ‑158В имел переднемоторную компоновку с двигателем, расположенным справа от водителя. Двухрядные сиденья делали городскую машину слишком тесной и затрудняли перемещение пассажиров по салону.

Конструкция кузова ЗИЛ‑158В была заложена еще в 1946 году автобусом ЗИС‑154, который в свою очередь унаследовал ее от американских машин конца 1930‑х годов. Кузов, по сути, – несущий с мощным основанием и каркасом под обшивку стальными листами. Такая схема стала традиционной практически для всех, в том числе зарубежных автобусов.
Конструкция кузова ЗИЛ‑158В была заложена еще в 1946 году автобусом ЗИС‑154, который в свою очередь унаследовал ее от американских машин конца 1930‑х годов. Кузов, по сути, – несущий с мощным основанием и каркасом под обшивку стальными листами. Такая схема стала традиционной практически для всех, в том числе зарубежных автобусов.

Двигатель ЗИЛ‑158, 6‑цилиндровый, нижнеклапанный.

Мотор для автобуса был откровенно слаб. Водители постоянно жаловались, что ЗИЛ‑158 с трудом преодолевает затяжные городские подъемы на низших передачах.
Мотор для автобуса был откровенно слаб. Водители постоянно жаловались, что ЗИЛ‑158 с трудом преодолевает затяжные городские подъемы на низших передачах.

  • Степень сжатия 6,2
  • Рабочий объем 5,56 л (101,6×114,3 мм)
  • Мощность 109 л. с. при 2800 об/мин.
Коробка передач ЗИЛ‑158В – механическая, пятиступенчатая (6,24/3,32/1,9/1,0/0,8). Критикуя этот автобус, специалисты посчитали, что за одну смену водитель в Москве переключает передачи примерно 3,5 тысячи раз.
ЗИЛ‑158В оснащали стандартным однодисковым сцеплением с тяжелым механическим приводом.
Подвески ЗИЛ‑158В – на продольных рессорах, с рычажными амортизаторами.
Рулевое управление ЗИЛ‑158В – без усилителя.

ЛиАЗ‑677

  • Длина 10 450 мм
  • Колесная база 5150 мм
  • Снаряженная масса 8436 кг
  • Полная масса при максимальной загрузке 16 206 кг
  • Число мест для сидения 25
  • Номинальная вместимость 80 пассажиров
  • Максимальная вместимость (как тогда говорили, кратковременная) 110 пассажиров

ЛиАЗ‑677 сохранил классическую компоновку с двигателем, смещенным вправо. Впервые в советских автобусах в салоне слева стояли одинарные сиденья, а сзади появилась накопительная площадка. Это снизило число посадочных мест, но сделало машину вместительней и удобней для входа и выхода, что для городского автобуса куда важнее.

Схема силовой структуры кузова ЛиАЗ‑677 схожа с применявшейся на предшественнике. Это одно из немногих сходств новой машины с ЗИЛ‑158В.
Схема силовой структуры кузова ЛиАЗ‑677 схожа с применявшейся на предшественнике. Это одно из немногих сходств новой машины с ЗИЛ‑158В.


Двигатель ЗИЛ‑375 Я7, V8, верхнеклапанный.

Мотор остался бензиновым и отличался огромным расходом. Но автобус стал гораздо динамичней и удобней в управлении.
Мотор остался бензиновым и отличался огромным расходом. Но автобус стал гораздо динамичней и удобней в управлении.

  • Степень сжатия 6,5
  • Рабочий объем 7 л 108×95 мм)
  • Мощность 180 л. с. при 3200 об/мин.
ЛиАЗ‑677 получил автоматическую двухступенчатую коробку передач (1,792/1,0) с управлением рычажком под рулем. Это колоссально облегчило труд водителя городской машины.
Передняя подвеска рессорная, но с телескопическими амортизаторами и вспомогательными пневмобаллонами.
Задняя подвеска рессорная, с пневмобаллонами и двумя телескопическими амортизаторами. Плавность хода автобуса ЛиАЗ‑677, по сравнению с предшественником, кардинально улучшилась.
ЛиАЗ‑677 получил рулевое управление с гидроусилителем, что тоже очень понравилось водителям.

Революционная ситуация

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ЛиАЗ‑677 по сравнению с предшественником – огромный шаг вперед.

Машина стала динамичнее, значительно упростилось управление, а значит – условия труда водителя.

Просторный салон и плавность хода улучшили жизнь пассажиров вечно перегруженных главных машин советских мегаполисов.

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Переход от ЗИЛ‑158В к ЛиАЗ‑677 – довольно редкий в СССР пример радикального изменения новой машины по сравнению с предыдущей.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 73
23.05.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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