Усилитель руля, коробка-автомат — эту машину выпускали в СССР с 1967 года!
Первую установочную партию городских автобусов ЛиАЗ‑677 собрали в Ликино в 1967 году, серийное производство начали в 1968‑м. Машина пришла на смену ЗИЛ‑158В, который, почти не меняя, выпускали десять лет – c 1957 года в Москве, с 1959‑го – в Ликино. А конструкция автобуса ЗИЛ‑158 была заложена и того раньше – в 1949 году, когда начали производство ЗИС‑155.
Новый городской автобус ЛиАЗ‑677 стал заметным событием и для водителей, и, конечно, для пассажиров.
ЗИЛ‑158В
- Длина 9030 мм
- Колесная база 4850 мм
- Снаряженная масса 6500 кг
- Полная масса 11 400 кг
- Число мест для сидения 32
- Общая вместимость 60 пассажиров
По меркам 1960‑х годов для разросшихся советских городов автобус был явно мал.
ЗИЛ‑158В имел переднемоторную компоновку с двигателем, расположенным справа от водителя. Двухрядные сиденья делали городскую машину слишком тесной и затрудняли перемещение пассажиров по салону.
Двигатель ЗИЛ‑158, 6‑цилиндровый, нижнеклапанный.
- Степень сжатия 6,2
- Рабочий объем 5,56 л (101,6×114,3 мм)
- Мощность 109 л. с. при 2800 об/мин.
ЛиАЗ‑677
- Длина 10 450 мм
- Колесная база 5150 мм
- Снаряженная масса 8436 кг
- Полная масса при максимальной загрузке 16 206 кг
- Число мест для сидения 25
- Номинальная вместимость 80 пассажиров
- Максимальная вместимость (как тогда говорили, кратковременная) 110 пассажиров
ЛиАЗ‑677 сохранил классическую компоновку с двигателем, смещенным вправо. Впервые в советских автобусах в салоне слева стояли одинарные сиденья, а сзади появилась накопительная площадка. Это снизило число посадочных мест, но сделало машину вместительней и удобней для входа и выхода, что для городского автобуса куда важнее.
Двигатель ЗИЛ‑375 Я7, V8, верхнеклапанный.
- Степень сжатия 6,5
- Рабочий объем 7 л 108×95 мм)
- Мощность 180 л. с. при 3200 об/мин.
Революционная ситуация
ЛиАЗ‑677 по сравнению с предшественником – огромный шаг вперед.
Машина стала динамичнее, значительно упростилось управление, а значит – условия труда водителя.
Просторный салон и плавность хода улучшили жизнь пассажиров вечно перегруженных главных машин советских мегаполисов.
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Переход от ЗИЛ‑158В к ЛиАЗ‑677 – довольно редкий в СССР пример радикального изменения новой машины по сравнению с предыдущей.
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