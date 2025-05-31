Развеиваем мифы о том, как выбрать качественное топливо

Эксперты Teboil поделились секретами оценки качества топлива.

Топливо — это не то, что можно понюхать, потрогать и определить качество «на глаз». Вопреки популярным мифам, почувствовать опасные примеси или отличить качественный бензин от бензина ненадлежащего качества без лабораторного анализа невозможно. И все же есть способ всегда быть уверенным в топливе, которое вы заливаете. Он на редкость простой — выбрать «правильную» АЗС.

Миф №1. «У бензина должен быть правильный цвет»

Среди водителей до сих пор ходит убеждение: цвет топлива многое говорит о его качестве. Красноватый — подозрительно. Желтоватый — плохо очищено. Синеватый — почти «премиум». Но на деле… бензин подкрашивают специально — для удобства идентификации, а не ради проверки на глаз. То есть, зависимости качества от цвета здесь нет.

Миф №2. «Запах расскажет правду»

Резкий запах якобы указывает на высокий уровень очистки. Или наоборот — бензин должен пахнуть «мягко». На деле это просто нюансы технологии переработки, не более. Реальный состав и содержание вредных примесей определит только лаборатория.

Миф №3. «Качественный бензин сгорает быстро»

Совет поджечь бензин, чтобы оценить его «реакцию», - тоже миф. Температура окружающей среды, давление, влажность — все это влияет на время горения, но никак не говорит о чистоте топлива.

Можно ли на глаз определить качество бензина?

Увы, но нет. Современные бензины должны соответствовать экологическим стандартам Евро-5 (Евро-6 пока еще не принят и регламентирующих документов нет), а доля вредных примесей в них минимальна. Даже капля топлива ненадлежащего качества чаще всего не оставляет следов — ни на бумаге, ни на пальцах. Чтобы понять, что вы залили в бак действительно качественное топливо, нужно доверять не органам чувств, а лабораториям.

Как выбрать «правильную» АЗС

Главный признак добросовестной АЗС — это контроль качества нефтепродуктов. От нефтебазы до пистолета, из которого вы заливаете топливо, оно должно пройти множество проверок. Именно так организована работа сети АЗС Teboil.

На каждой стадии — от нефтебазы до топливных резервуаров на АЗС — у Teboil налажена система жесткого контроля качества топлива:

лабораторная проверка каждой партии топлива, поступающей с нефтебазы;

отклонение неподходящих поставок;

бензовозы с герметичными цистернами и цифровыми датчиками;

герметичные резервуары на АЗС с датчиками влаги и температуры;

фильтры тонкой очистки в топливных колонках на АЗС;

регулярный анализ проб топлива в сертифицированной лаборатории.

Вот, например, фрагмент одного из последних отчетов по АИ-92 с одной из заправок Teboil Санкт-Петербурга:

Содержание серы — 6,8 мг/кг (при норме до 10)

Смолы отмытые — 1 мг/100 мл (при норме до 5)

Конец кипения — 190,5 °C (при норме до 210)

Прозрачность и плотность по ГОСТ 32513-2013

Исследовательское октановое число — 92,9

Такой бензин не просто «чистый». Он лучше допустимых норм, порой даже в пять раз, в зависимости от рассматриваемого параметра. И такие проверки Teboil делает регулярно на своей сети АЗС.

Все это — не маркетинг, а производственный стандарт, который дает водителю, пожалуй, главное — уверенность в качестве.

Сегодня качество топлива — это не вопрос цвета, запаха и советов из интернета. Это вопрос доверия к бренду и подхода к контролю. Поэтому заправка на Teboil — это не просто заправка, это ваш вклад в ресурс двигателя и в спокойствие на дороге.

Короткий вывод

Хотите быть уверены в качестве топлива? Не пытайтесь определить его на глаз. Выбирайте те АЗС, где качество уже проверили профессионалы. АЗС Teboil — сеть, где качество не декларируют, а ежедневно доказывают.

Реклама, ООО "Тебойл Рус", ИНН 7743792870, erid:F7NfYUJCUneTRTefwBno