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Электромобилям вредна полная зарядка — это правда?

Эксперт «За рулем» объяснил, почему батареи электрокаров нужно заряжать до 80%

Вопрос от читателя «За рулем»:

Почему электромобили часто рекомендуют заряжать только на 80%?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Чем сильнее батарея заряжена, тем неохотнее она принимает новую порцию заряда. Поэтому зарядка с 80% до «полного» занимает почти столько же времени, как и вся предыдущая фаза – со, скажем, 25–30% до 80%.

С маркетинговой точки зрения выгоднее всего называть время заряда с 20% до 80%.

Кроме того, неполный заряд батареи облегчает рекуперацию, позволяя частично сохранять кинетическую энергию машины при торможении. Еще против полной зарядки аккумуляторщики: они полагают, что это снижает ресурс батареи.

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Кстати, некоторые производители ноутбуков, желая продлить срок жизни батареи, программно ограничивают заряд до 79–80%

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Колодочкин Михаил
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19
28.05.2025 
Фото:Unsplash
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