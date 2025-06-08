От чего зависит легкость запуска двигателя?

«За рулем» рассказал об особенностях работы двигателя внутреннего сгорания

Поршни двигателя внутреннего сгорания после остановки могут находиться в произвольном положении.

При каком их расположении в четырехцилиндровом двигателе нагрузка стартера в начальный момент будет наименьшей?

Когда два поршня замерли в нижней мертвой точке, а два других остановились вверху, то при попытке тронуть коленчатый вал с места сопротивления воздуха при движении поршней практически не будет – ведь не происходит ни сжатия, ни расширения.

Когда коленчатый вал повернут от этого положения на 90 градусов, ситуация для стартера самая трудная: движению поршня мешают газовые силы и бóльшая сила трения. А в промежуточных положениях и нагрузка тоже получается «промежуточная».

О том, почему мотор пускается только со второй попытки и как решить эту проблему, рассказано тут.