Машина на каждый день — заменит 15 дворников и парк спецтехники

Подметально-вакуумная машина ВКМ 1500 справится с любой задачей и в любую погоду.

Она быстрая и юркая. Пройдет по узким дворам и тротуарам, куда большая техника даже не сунется.

Что в ней необычного? Внесезонная универсальность: летом она работает как пылесос, моет дороги и бордюры, косит траву. Зимой сгребает кучи снега, убирает сугробы, рассыпает противогололедный реагент.

Одна машина делает работу быстрее и лучше, чем 15 дворников! Располагая такой техникой, нет нужды привлекать дополнительного подрядчика, оплачивать услуги клининга. Она подходит для небольших и тесных участков и узких улочек.

Самоходная подметально-вакуумная машина ВКМ 1500

Что ждут коммунальщики?

В задачу коммунальной техники входят содержание и уборка прилегающих к домам и предприятиям территорий, парковок, объектов промышленной инфраструктуры, садово-парковых пространств, открытых складов, портов.

Машина должна быть компактной и маневренной, чтобы разворачивалась в ограниченном пространстве. При этом обладать достаточной мощностью и грузоподъемностью. Крайне важно, чтобы она одинаково эффективно работала в различных климатических условиях.

Такая техника должна быть похожа на всесезонный «швейцарский нож» на колесах. Быстро переключаться между задачами (подметание, мойка, уборка снега), легко «пролезать» в труднодоступные места, работать долго и надежно в любую погоду на сложных объектах, быть простой для оператора и обслуживающего персонала.

Оптимальным вариантом для решения таких задач как раз и является ВКМ 1500 – подметально-вакуумная машина от компании «Меркатор Холдинг».

Где ВКМ 1500 нужнее всего?

ВКМ 1500 отлично подходит для уборки предприятий и небольших заводов, поскольку эффективно очищает пространство и от обычных загрязнений, и от специфических.

Например, она достойно показала себя на деревообрабатывающих фабриках, очищая их территории от стружек и опилок. Опилки и древесная пыль, падая на землю, вместе с грунтом образуют клейкую смесь, похожую на пластилин, справиться с которой крайне трудно. Однако мощная поливомоечная установка ВКМ 1500 эту задачу решает.

На крупных машиностроительных производствах и летом, и зимой уборка затруднена из-за ограниченности пространства и многочисленных строений. Но так как высота ВКМ 1500 около 2 метров, машина способна легко маневрировать по территории завода, «подныривать» под металлические фермы и балки, где обычный трактор просто не пройдет.

В аэропортах также уже успели оценить габаритные преимущества и эффективность ВКМ 1500 – там эта машина отвечает за чистоту подземных паркингов. Широкое применение модель находит в речных и морских портах.

Фронтальная цилиндрическая поворотная щетка Фронтальный V-образный отвал

ВКМ 1500 работает и на элеваторах, очищая территорию от просыпавшегося зерна, шелухи, пыли и грязи. На фабриках пластмассовых изделий она эффективно устраняет рассыпанные пластиковые гранулы. На открытых складах, в логистических центрах, на парковках транспортных компаний она отвечает за всесезонное поддержание порядка и чистоты.

Машина подходит для парков, отелей, санаториев: малые габариты и вес сохраняют покрытие и газоны. Прибавим к этому и возможность установки оборудования для покоса травы. Эффективно работает даже на горных склонах со значительными неровностями рельефа.

Лучше трактора или погрузчика?

ВКМ 1500 активно применяют рекреационные, промышленные и транспортные предприятия. Но почему бы не использовать для содержания этих территорий давно испытанную технику – тракторы или погрузчики? Действительно ли они принципиально уступают ВКМ 1500?

Широко применяемый в отечественном хозяйстве трактор МТЗ-82 – мощный и достаточно скоростной. Однако его габариты и масса не дают возможности использовать его в парках и на тротуарах. Он не вписывается по ширине и весит немало – колеса разрушают бордюр и «вытаптывают» газон. И на территории промышленных предприятий подвижность трактора ограничена. Он не может проезжать под низко расположенными балками и фермами, не вписывается в крутые повороты.

Поливомоечное оборудование Распределитель реагентов HO108

На трактор нельзя монтировать некоторое навесное оборудование – например, распределитель противогололедных материалов или дорожный пылесос. И то, и другое приходится присоединять прицепным способом – в результате увеличиваются габариты и страдает маневренность.

Альтернатива трактору – мини-погрузчик. Он меньше и лучше вписывается в сложные повороты. Однако и у него низкая скорость и все тот же «дефицит» навесного оборудования.

Пескоструйная мойка Выносной всасывающий рукав

ВКМ 1500 по всем показателям превосходит тракторы и мини-погрузчики, соединяя в себе компактность и функциональность. На модель можно установить снежные отвалы и щетки, распределитель противогололедного материала, поливомоечную установку, вместительный мусорный бункер. Зимой машина работает как снегоуборщик, летом – как эффективный дорожный пылесос, с системой пылеподавления и рециркуляции воды для эффективной и безопасной уборки.

Что с надежностью и ремонтом?

Перечень навесного оборудования расширяется согласно пожеланиям пользователей. Так, для некоторых потребителей оказалось важным соединение мойки высокого давления с пескоструйным аппаратом. Машина может оснащаться оборудованием для покоса травы на газонах.

Система крепления навесного оборудования сконструирована таким образом, что полный монтаж или демонтаж силами даже неопытного персонала займет, в среднем, 40 минут.

С мощным и экономичным дизельным двигателем Perkins и полным приводом модель уверенно двигается в рыхлом снегу и грязи, а шарнирно-сочлененная рама позволяет преодолевать сложный рельеф.

Схему управления машиной и оборудованием можно охарактеризовать как интуитивно понятную. Техника уже в «базе» оснащена системой камер и видеорегистратором. Особое внимание уделено удобству оператора: благодаря системе кондиционирования летом и зимой в кабине поддерживается комфортная температура.

Мойка высокого давления

Стоит отметить и надежность ВКМ 1500: за два года эксплуатации в России не зафиксировано отказов двигателя или навесного оборудования. За это время случались лишь мелкие поломки.

Ремонтопригодность – еще один козырь уборочной машины. А благодаря разветвленной сети сервисных центров «Меркатор Холдинг» по всей России и СНГ вы без задержек получите оперативное техобслуживание, гарантийный ремонт и нужные запчасти.

ВМК 1500 – техника для тех, кто ценит экономию. Ведь с ней не нужны армии рабочих или парк спецмашин. И для тех, кто ценит надежность и безотказность – машина работает без сбоев в ливень, метель и жару. И, конечно, для тех, кому важен престиж – безупречная чистота территории говорит об уровне компании.

Справка

ВКМ 1500 выпускается компанией «Меркатор Холдинг», лидером российского рынка производства и поставок дорожно-коммунальной техники. Каждая пятая в России машина данного профиля сошла с конвейера этого предприятия. У компании есть собственное конструкторское бюро, где разрабатываются новые виды оборудования и спецтехники.

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