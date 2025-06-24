Просто и дешево (всего за 2 рубля!) реанимируем очечник в салоне авто

Читатель «За рулем» восстановил крепление крышки очечника с помощью магнитов

На Ладе Приоре лоток под очки перестал держаться в закрытом положении.

При малейшей тряске он стал открываться. Решил проблему наклейкой магнитов изнутри на суперклей. А к ответной части приклеил по рублевой монетке с каждой стороны.

Фиксация очень надежна!

О. Бондаренко, Краснодарский край

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Фиксатор очечника проще всего отремонтировать с помощью магнитов. Монеты закреплены с обратной стороны, а значит вид салона они точно не испортят.

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Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.