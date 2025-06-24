Просто и дешево (всего за 2 рубля!) реанимируем очечник в салоне авто
Читатель «За рулем» восстановил крепление крышки очечника с помощью магнитов
На Ладе Приоре лоток под очки перестал держаться в закрытом положении.
При малейшей тряске он стал открываться. Решил проблему наклейкой магнитов изнутри на суперклей. А к ответной части приклеил по рублевой монетке с каждой стороны.
Фиксация очень надежна!
О. Бондаренко, Краснодарский край
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
Фиксатор очечника проще всего отремонтировать с помощью магнитов.
Монеты закреплены с обратной стороны, а значит вид салона они точно не испортят.
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- Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
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Фото:О. Бондаренко
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24.06.2025
Фото:О. Бондаренко
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Отзывы о LADA Priora (4)
— Ужасный автомобиль, не советую.
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-8