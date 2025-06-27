Супротек для трансмиссии: вопросы и ответы

Триботехнические составы «Супротек» применяются для всех агрегатов трансмиссии, будь то механические коробки, классические автоматы, вариаторы, роботы, раздаточные коробки или редукторы главной передачи.

Каков принцип действия триботехнических составов для трансмиссии?

Точно такой же, как и у одноименных препаратов для двигателей.

Под воздействием трения и высокой температуры на сопрягающихся поверхностях стальных или чугунных деталей образуется прочный защитный слой, который восстанавливает геометрию, а также, имея пористую структуру, отлично удерживает смазку.

Такого эффекта удалось достичь благодаря применению мелко помолотых (основной размер частиц 1…5 мкм) слоистых природных минералов: серпентина и талькохлорита. Именно они являются основным действующим веществом триботехнических составов. У минералов низкий коэффициент трения, высокая термостойкость, они прекрасно адсорбируют масло. А еще содержат в своем составе рудные частицы (соединения железа, титана, меди), которые и выступают основным строительным материалом для восстановительного слоя.

Чем они отличаются от «моторных» составов?

Принципиально ничем не отличаются. Это те же мелко молотые природные минералы, смешанные с индустриальным маслом. Разница только в концентрации действующего вещества, которая зависит от объема смазки в том или ином агрегате и от условий его работы.

В чем разница препаратов «Супротек» для механических, автоматических коробок передач и редукторов?

Опять же, прежде всего, в концентрации минерального порошка. Кроме того, у триботехнических составов, предназначенных для классических автоматов и вариаторов, помол минерала более мелкий, чем у тех, которые надо заливать в «механику», «роботы», раздатки и главные передачи.

Не повредит ли «Супротек» вариатору?

Такой вопрос технически грамотные потребители часто задают производителю составов. Ведь в зубчатых передачах трение – вредное явление, которое нужно снижать. А современные вариаторы, напротив, работают за счет трения металлического ремня или цепи по поверхности стальных шкивов.

Но дело в том, что «Супротек» не меняет свойств трансмиссионных (да и моторных тоже) масел. В смазках для вариаторов используются специальные присадки, которые обеспечивают необходимый для работы передачи коэффициент трения. И не важно, добавлен ли в «вариаторное» масло триботехнический состав или нет.

Не затруднит препарат и ручное переключение передач. Кольца синхронизаторов медные, и ничего на их рабочих поверхностях образовываться не станет – триботехнический состав, напомним, работает только с черными металлами.

Какой эффект достигается при применении «Супротека» в трансмиссии?

Снижаются шум и вибрации, переключения передач становятся более четкими и легкими. Причина улучшений – уменьшение последствий износа в зубчатых парах, а значит снижение ударных нагрузок в зацеплении. Кроме того, восстанавливаются элементы подшипников качения: обоймы, шарики или ролики. В вариаторах восстанавливаются рабочие поверхности шкивов, цепей или стальных ремней. В автоматических коробках, за счет «оживления» масляного насоса и очистки масляных каналов, стабилизируется давление масла. Каналы, кстати, чистятся не дополнительными моющими присадками, а за счет циркуляции минеральной взвеси.

Когда нужно заливать препарат и как часто его использовать?

Применять препарат можно когда угодно. Достаточно просто встряхнуть флакон и вылить его содержимое в трансмиссионное масло. Это можно делать при плановой замене смазки или добавить «Супротек» в уже поработавшее масло. Во втором случае нужно соблюсти единственное условие – до новой замены масла должно пройти не менее 5 тысяч километров, чтобы состав успел наработать слой. В дальнейшем дополнительная обработка от замены до замены не требуется.

И еще раз напоминаем, что триботехнический состав «Супротек» поможет восстановить изношенные поверхности трения, сможет убрать небольшие задиры, но оживить «убитые» агрегаты ему не по силам. Так что с обломанными зубьями шестерен, выкрошенными беговыми дорожками подшипников и прочими последствиями очень долгой или неправильной эксплуатации обращайтесь к профессиональным ремонтникам. А «Супротек» применяйте своевременно, при первых признаках износа, не дожидаясь полной разрухи в агрегатах трансмиссии.

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