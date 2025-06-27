Супротек для трансмиссии: вопросы и ответы
Каков принцип действия триботехнических составов для трансмиссии?
Точно такой же, как и у одноименных препаратов для двигателей.
Под воздействием трения и высокой температуры на сопрягающихся поверхностях стальных или чугунных деталей образуется прочный защитный слой, который восстанавливает геометрию, а также, имея пористую структуру, отлично удерживает смазку.
Такого эффекта удалось достичь благодаря применению мелко помолотых (основной размер частиц 1…5 мкм) слоистых природных минералов: серпентина и талькохлорита. Именно они являются основным действующим веществом триботехнических составов. У минералов низкий коэффициент трения, высокая термостойкость, они прекрасно адсорбируют масло. А еще содержат в своем составе рудные частицы (соединения железа, титана, меди), которые и выступают основным строительным материалом для восстановительного слоя.
Чем они отличаются от «моторных» составов?
Принципиально ничем не отличаются. Это те же мелко молотые природные минералы, смешанные с индустриальным маслом. Разница только в концентрации действующего вещества, которая зависит от объема смазки в том или ином агрегате и от условий его работы.
В чем разница препаратов «Супротек» для механических, автоматических коробок передач и редукторов?
Опять же, прежде всего, в концентрации минерального порошка. Кроме того, у триботехнических составов, предназначенных для классических автоматов и вариаторов, помол минерала более мелкий, чем у тех, которые надо заливать в «механику», «роботы», раздатки и главные передачи.
Не повредит ли «Супротек» вариатору?
Такой вопрос технически грамотные потребители часто задают производителю составов. Ведь в зубчатых передачах трение – вредное явление, которое нужно снижать. А современные вариаторы, напротив, работают за счет трения металлического ремня или цепи по поверхности стальных шкивов.
Но дело в том, что «Супротек» не меняет свойств трансмиссионных (да и моторных тоже) масел. В смазках для вариаторов используются специальные присадки, которые обеспечивают необходимый для работы передачи коэффициент трения. И не важно, добавлен ли в «вариаторное» масло триботехнический состав или нет.
Не затруднит препарат и ручное переключение передач. Кольца синхронизаторов медные, и ничего на их рабочих поверхностях образовываться не станет – триботехнический состав, напомним, работает только с черными металлами.
Какой эффект достигается при применении «Супротека» в трансмиссии?
Снижаются шум и вибрации, переключения передач становятся более четкими и легкими. Причина улучшений – уменьшение последствий износа в зубчатых парах, а значит снижение ударных нагрузок в зацеплении. Кроме того, восстанавливаются элементы подшипников качения: обоймы, шарики или ролики. В вариаторах восстанавливаются рабочие поверхности шкивов, цепей или стальных ремней. В автоматических коробках, за счет «оживления» масляного насоса и очистки масляных каналов, стабилизируется давление масла. Каналы, кстати, чистятся не дополнительными моющими присадками, а за счет циркуляции минеральной взвеси.
Когда нужно заливать препарат и как часто его использовать?
Применять препарат можно когда угодно. Достаточно просто встряхнуть флакон и вылить его содержимое в трансмиссионное масло. Это можно делать при плановой замене смазки или добавить «Супротек» в уже поработавшее масло. Во втором случае нужно соблюсти единственное условие – до новой замены масла должно пройти не менее 5 тысяч километров, чтобы состав успел наработать слой. В дальнейшем дополнительная обработка от замены до замены не требуется.
И еще раз напоминаем, что триботехнический состав «Супротек» поможет восстановить изношенные поверхности трения, сможет убрать небольшие задиры, но оживить «убитые» агрегаты ему не по силам. Так что с обломанными зубьями шестерен, выкрошенными беговыми дорожками подшипников и прочими последствиями очень долгой или неправильной эксплуатации обращайтесь к профессиональным ремонтникам. А «Супротек» применяйте своевременно, при первых признаках износа, не дожидаясь полной разрухи в агрегатах трансмиссии.
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