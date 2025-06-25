Итоги форума MarketAuto – 2025: маркетинг в автобизнесе

18 июня 2025 года агентство «Автостат» провело первый в своей истории форум MarketAuto – 2025, посвященный маркетингу в автобизнесе

Мероприятие проходило в Москве на территории LOFT HALL #2. Его участниками стали не только маркетологи, но и представители различных направлений автомобильной отрасли: дилеров, дистрибьюторов, финансовых организаций, ИТ-компаний, блогеров, экспертов и других.

Что случилось с авторынком

Форум начался с доклада директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, который подробно рассказал о текущей ситуации на российском автомобильном рынке. Он отметил, что продажи новых легковых машин по итогам пяти месяцев 2025 года упали более чем на четверть (минус 26% к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, срок владения автомобилями растет и в настоящее время составляет уже 7,5 лет. Потенциальные покупатели не стремятся приобретать много машин, несмотря на снижение цен. Одна из причин – граждане держат свои деньги на банковских вкладах и ожидают высоких процентов.

Товарные запасы на складах по-прежнему огромны: более 500 тысяч новых легковых автомобилей. В первые четыре месяца этого года стоки не сокращались – продавалось столько же, сколько ввозилось и производилось в России. Только в мае ввезенных и выпущенных машин оказалось на 20 тысяч меньше, чем проданных.

Отмечается тенденция акций и предложений от дилеров. Выгода при покупке некоторых марок и моделей может превышать 1 миллион рублей. По мнению Сергея Целикова, подобные распродажи разрушают экономику автобизнеса.

Кому принадлежит российский авторынок

В своей презентации Сергей Целиков показал структуру авторынка по различным критериям.

В продаже сейчас присутствуют новые легковые автомобили более чем 130 марок и свыше 800 моделей. Более 80% реализованных машин принадлежит пяти группам автопроизводителей: АВТОВАЗ, Chery Automobile, GWM Company, Geely Holding и Changan Automobile. 85% всех продаж приходится на 15 марок, а 15 моделей аккумулируют 58% рынка.

Доля «альтернативного» импорта в общем объеме реализации составляет 9%.

Бренд vs Продукт: что реально продает, когда не продается

Основатель коммуникационного агентства MITRA Василий Мельников напомнил о сложной ситуации на рынке. Доходы бюджета от утилизационного сбора в прошлом году превысили 1 трлн рублей и сделали автомобили ещё менее доступными для покупателей. Государство вернуло автобизнесу в 2024 году 350 млрд рублей – столько получили автомобильные производства, включая оставшиеся без иностранных инвесторов, и помогло перезапустить 10 производственных площадок в разных регионах.

Кроме того, 43 млрд рублей было направлено на льготное кредитование и лизинг для стимулирования спроса.

В 2025 году прогнозируется удвоение доходов бюджета от утильсбора, что снова отразится на ценах, при этом объем поддержки для стимулирования спроса останется примерно на уровне прошлого года.

Маркетинг и сервисы

Во второй сессии эксперты в области продвижения продуктов поделились опытом привлечения внимания покупателей. Руководитель по развитию бизнесов DRIVE2.RU Андрей Лаврищев рассказал о подборе инструментов для привлечения клиента и о способах измерения результата. Артём Васильев из E.Car поделился опытом продаж и маркетинга в онлайн-пространстве. Директор по маркетингу автомобильного маркетплейса Fresh Светлана Гамзатова объяснила, зачем инвестировать в бренд.

Валентина Вылегжанина, CEO Marketing Technology (СМО CARCRAFT GROUP) и автор канала PROперсона, отметила фрагментацию аудитории и множество каналов коммуникации на современном рынке.

Директор по цифровому развитию ГК «Арконт» Дмитрий Козубин рассказал о таких приемах маркетинга, как программа лояльности, триггеры и искусственный интеллект. Менеджер по развитию бизнеса Ozon Алёна Курдова представила рекламные возможности маркетплейса для автобизнеса.

Руководитель группы продаж 2ГИС Дарья Кондратьева раскрыла тему интернет-карт в продвижении бизнеса. Михаил Павлов, руководитель сервиса Личный Кабинет Бизнеса (Яндекс Карты), рассказал о бесплатных возможностях для привлечения клиентов. Заместитель генерального директора АО ОРЕХ Антон Клочков выступил с темой управления цифровой репутацией автодилера в геосервисах на примере Яндекс Карты.

Какую CRM выбрать, чтобы выжить

Третья сессия форума называлась «CRM Battle: какую CRM выбрать, чтобы выжить?». Модератором выступила эксперт по маркетингу и CRM Елена Стулова. В сессии приняли участие разработчики CRM-систем и представители дилерских центров, которые поделились реальными кейсами использования различных систем. Были рассмотрены решения: Автодилер CRM, 1С Альфа-Авто, Битрикс24, МТ и AMO CRM.

Битрикс24 представили экс-директор по развитию Fresh, руководитель проектов CRM и интегратор Bitrix24 Дмитрий Савченко и директор по цифровым продуктам Fresh Алексей Надин. Генеральный директор СТОТЕК Роман Глебов рассказал о 1С Альфа-Авто. Директор по развитию компании «Инфотек» Эдуард Каштанов и Андрей Шестаков (Диалог Авто) объяснили преимущества Автодилер CRM. Председатель наблюдательного совета ВЕРДИ РУС Дмитрий Царёв и директор по маркетингу ВАГНЕР-АВТО Михаил Подушко выступили в поддержку MT CRM. Директор по развитию ГК ТРАК МАРКЕТ и Коммерческие Автомобили Дунфэн Юрий Блинов представил AMO CRM.

Участники обсудили, как минимизировать потери и увеличить конверсию за счет продуманной обработки входящего трафика с использованием искусственного интеллекта и других инструментов, как сократить фонд оплаты труда с помощью автоматизации и цифровых рабочих мест, а также как остановить отток клиентской базы через сегментацию и автокоммуникации.

Топливо для роста: digital-инструменты 2025

В ходе одноименной сессии специалист по маркетингу компании «Тамбов-Авто-Сити» (официальный дилер Lada) Татьяна Кондратьева рассказала, как репутация влияет на продажи и лояльность клиентов. Руководитель цифрового продукта «Альфа-Банк» Артём Чулков подробно раскрыл тему чат-ботов в автобизнесе и объяснил, как автоматизировать процессы без потери качества.

Независимый эксперт Евгений Шакиров рассказал о продукте CDP в автобизнесе и показал примеры международного опыта внедрения этой системы на брендах Lexus, Toyota и Renault.

Автоблогер и автоэксперт Алексей Епищенко поделился опытом продаж автомобилей через вертикальные видео на различных платформах. По его мнению, данный формат наиболее удобен, а 82% интернет-трафика в 2025 году составляет вертикальный контент. Продюсер видеоконтента Haraba Максим Щетинин, напротив, придерживается длинных видео, считая, что они не теряются на платформах и работают даже спустя длительное время. Эксперт рекомендует автосалонам создавать видеоконтент.

Хедлайнером четвертой сессии стал руководитель направления ИТ-технологий агентства «Автостат» Михаил Кулиш. Он рассказал о трендах в веб-дизайне и о том, как создать продающий дизайн сайта. Михаил отметил, что 70% потребителей ищут в интернете рекомендации перед покупкой, а первое впечатление о бренде, полученное через сайт, логотип или упаковку, играет решающую роль в принятии решения о покупке.

Форум завершился сессией «Кальянные инсайты: искусственный интеллект», которую провела начальник управления маркетинга компании ЭНЕРГОГАРАНТ Анна Воробьёва. Участники этой сессии погрузились в мир искусственного интеллекта, обсудили, что скрывается за этим понятием, как ИИ меняет маркетинг, какие мифы существуют и как использовать возможности искусственного интеллекта в полной мере.