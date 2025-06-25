#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
26 июня
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных...
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...

Итоги форума MarketAuto – 2025: маркетинг в автобизнесе

18 июня 2025 года агентство «Автостат» провело первый в своей истории форум MarketAuto – 2025, посвященный маркетингу в автобизнесе

Мероприятие проходило в Москве на территории LOFT HALL #2. Его участниками стали не только маркетологи, но и представители различных направлений автомобильной отрасли: дилеров, дистрибьюторов, финансовых организаций, ИТ-компаний, блогеров, экспертов и других.

Что случилось с авторынком

Форум начался с доклада директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, который подробно рассказал о текущей ситуации на российском автомобильном рынке. Он отметил, что продажи новых легковых машин по итогам пяти месяцев 2025 года упали более чем на четверть (минус 26% к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, срок владения автомобилями растет и в настоящее время составляет уже 7,5 лет. Потенциальные покупатели не стремятся приобретать много машин, несмотря на снижение цен. Одна из причин – граждане держат свои деньги на банковских вкладах и ожидают высоких процентов.

Товарные запасы на складах по-прежнему огромны: более 500 тысяч новых легковых автомобилей. В первые четыре месяца этого года стоки не сокращались – продавалось столько же, сколько ввозилось и производилось в России. Только в мае ввезенных и выпущенных машин оказалось на 20 тысяч меньше, чем проданных.

Отмечается тенденция акций и предложений от дилеров. Выгода при покупке некоторых марок и моделей может превышать 1 миллион рублей. По мнению Сергея Целикова, подобные распродажи разрушают экономику автобизнеса.


Кому принадлежит российский авторынок

В своей презентации Сергей Целиков показал структуру авторынка по различным критериям.

В продаже сейчас присутствуют новые легковые автомобили более чем 130 марок и свыше 800 моделей. Более 80% реализованных машин принадлежит пяти группам автопроизводителей: АВТОВАЗ, Chery Automobile, GWM Company, Geely Holding и Changan Automobile. 85% всех продаж приходится на 15 марок, а 15 моделей аккумулируют 58% рынка.

Доля «альтернативного» импорта в общем объеме реализации составляет 9%.

Бренд vs Продукт: что реально продает, когда не продается

Основатель коммуникационного агентства MITRA Василий Мельников напомнил о сложной ситуации на рынке. Доходы бюджета от утилизационного сбора в прошлом году превысили 1 трлн рублей и сделали автомобили ещё менее доступными для покупателей. Государство вернуло автобизнесу в 2024 году 350 млрд рублей – столько получили автомобильные производства, включая оставшиеся без иностранных инвесторов, и помогло перезапустить 10 производственных площадок в разных регионах.

Кроме того, 43 млрд рублей было направлено на льготное кредитование и лизинг для стимулирования спроса.

В 2025 году прогнозируется удвоение доходов бюджета от утильсбора, что снова отразится на ценах, при этом объем поддержки для стимулирования спроса останется примерно на уровне прошлого года.

Маркетинг и сервисы

Во второй сессии эксперты в области продвижения продуктов поделились опытом привлечения внимания покупателей. Руководитель по развитию бизнесов DRIVE2.RU Андрей Лаврищев рассказал о подборе инструментов для привлечения клиента и о способах измерения результата. Артём Васильев из E.Car поделился опытом продаж и маркетинга в онлайн-пространстве. Директор по маркетингу автомобильного маркетплейса Fresh Светлана Гамзатова объяснила, зачем инвестировать в бренд.

Валентина Вылегжанина, CEO Marketing Technology (СМО CARCRAFT GROUP) и автор канала PROперсона, отметила фрагментацию аудитории и множество каналов коммуникации на современном рынке.

Директор по цифровому развитию ГК «Арконт» Дмитрий Козубин рассказал о таких приемах маркетинга, как программа лояльности, триггеры и искусственный интеллект. Менеджер по развитию бизнеса Ozon Алёна Курдова представила рекламные возможности маркетплейса для автобизнеса.

Руководитель группы продаж 2ГИС Дарья Кондратьева раскрыла тему интернет-карт в продвижении бизнеса. Михаил Павлов, руководитель сервиса Личный Кабинет Бизнеса (Яндекс Карты), рассказал о бесплатных возможностях для привлечения клиентов. Заместитель генерального директора АО ОРЕХ Антон Клочков выступил с темой управления цифровой репутацией автодилера в геосервисах на примере Яндекс Карты.


Какую CRM выбрать, чтобы выжить

Третья сессия форума называлась «CRM Battle: какую CRM выбрать, чтобы выжить?». Модератором выступила эксперт по маркетингу и CRM Елена Стулова. В сессии приняли участие разработчики CRM-систем и представители дилерских центров, которые поделились реальными кейсами использования различных систем. Были рассмотрены решения: Автодилер CRM, 1С Альфа-Авто, Битрикс24, МТ и AMO CRM.

Битрикс24 представили экс-директор по развитию Fresh, руководитель проектов CRM и интегратор Bitrix24 Дмитрий Савченко и директор по цифровым продуктам Fresh Алексей Надин. Генеральный директор СТОТЕК Роман Глебов рассказал о 1С Альфа-Авто. Директор по развитию компании «Инфотек» Эдуард Каштанов и Андрей Шестаков (Диалог Авто) объяснили преимущества Автодилер CRM. Председатель наблюдательного совета ВЕРДИ РУС Дмитрий Царёв и директор по маркетингу ВАГНЕР-АВТО Михаил Подушко выступили в поддержку MT CRM. Директор по развитию ГК ТРАК МАРКЕТ и Коммерческие Автомобили Дунфэн Юрий Блинов представил AMO CRM.

Участники обсудили, как минимизировать потери и увеличить конверсию за счет продуманной обработки входящего трафика с использованием искусственного интеллекта и других инструментов, как сократить фонд оплаты труда с помощью автоматизации и цифровых рабочих мест, а также как остановить отток клиентской базы через сегментацию и автокоммуникации.

Топливо для роста: digital-инструменты 2025

В ходе одноименной сессии специалист по маркетингу компании «Тамбов-Авто-Сити» (официальный дилер Lada) Татьяна Кондратьева рассказала, как репутация влияет на продажи и лояльность клиентов. Руководитель цифрового продукта «Альфа-Банк» Артём Чулков подробно раскрыл тему чат-ботов в автобизнесе и объяснил, как автоматизировать процессы без потери качества.

Независимый эксперт Евгений Шакиров рассказал о продукте CDP в автобизнесе и показал примеры международного опыта внедрения этой системы на брендах Lexus, Toyota и Renault.

Автоблогер и автоэксперт Алексей Епищенко поделился опытом продаж автомобилей через вертикальные видео на различных платформах. По его мнению, данный формат наиболее удобен, а 82% интернет-трафика в 2025 году составляет вертикальный контент. Продюсер видеоконтента Haraba Максим Щетинин, напротив, придерживается длинных видео, считая, что они не теряются на платформах и работают даже спустя длительное время. Эксперт рекомендует автосалонам создавать видеоконтент.

Хедлайнером четвертой сессии стал руководитель направления ИТ-технологий агентства «Автостат» Михаил Кулиш. Он рассказал о трендах в веб-дизайне и о том, как создать продающий дизайн сайта. Михаил отметил, что 70% потребителей ищут в интернете рекомендации перед покупкой, а первое впечатление о бренде, полученное через сайт, логотип или упаковку, играет решающую роль в принятии решения о покупке.

Форум завершился сессией «Кальянные инсайты: искусственный интеллект», которую провела начальник управления маркетинга компании ЭНЕРГОГАРАНТ Анна Воробьёва. Участники этой сессии погрузились в мир искусственного интеллекта, обсудили, что скрывается за этим понятием, как ИИ меняет маркетинг, какие мифы существуют и как использовать возможности искусственного интеллекта в полной мере.

Подпишитесь на «За рулем» в

25.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0