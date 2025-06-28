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Очень полезный лайфхак для владельцев отечественного внедорожника

Читатель «За рулем» рассказал, как прогреть раздаточную коробку на Lada Niva

Поделюсь полезным навыком владения любой Нивой.

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При прогреве автомобиля можно разогреть одновременно и раздаточную коробку.

Для этого ее рычаг переводим в положение между пониженной и повышенной передачами, а в коробке передач включаем первую или вторую передачу.

После прогрева начало движения будет происходить легче. Особенно это заметно в зимний период.

А.Бисярин, Челябинская область

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Полезные советы по безопасной эксплуатации внедорожника приведены тут.

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Ревин Алексей
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«За рулем»
Количество просмотров 42
28.06.2025 
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«За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+77