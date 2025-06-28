Очень полезный лайфхак для владельцев отечественного внедорожника
Поделюсь полезным навыком владения любой Нивой.
При прогреве автомобиля можно разогреть одновременно и раздаточную коробку.
Для этого ее рычаг переводим в положение между пониженной и повышенной передачами, а в коробке передач включаем первую или вторую передачу.
После прогрева начало движения будет происходить легче. Особенно это заметно в зимний период.
А. Бисярин, Челябинская область
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