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Шассú или шáсси? Разобрались в автомобильной терминологии

Эксперты составили памятку для водителей: вот так правильно произносить эти слова

Гофрирóванный или гофрúрованный?

Верный вариант произношения редко кому ложится на язык. Правильно говорить гофриро́ванный! Кстати, соответствующий глагол произносится как гофрирова́ть.

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Стáртер или стартёр?

На этом термине словари сдались, объявив ничью. Старые издания уверенно поясняли, что слово имеет не французские, а англоязычные корни (starter), а потому ударение в конце делать не нужно: надо говорить ста́ртер. Но современные издания допускают оба варианта. К тому же речь может идти не только о электромоторе для пуска ДВС, но и о спортивном судье, дающем старт в забегах или заездах. В общем, правильно и ста́ртер, и стартёр! А в известной старой песне про танкистов было так: «тогда нажмут водители стартёры».

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Зубчáтый или зýбчатый?

Правильно – зубча́тый. Это относится и к зубчатому валу, и к зубчатому Кремлю. Помните, у Лермонтова: «…И этот Кремль, зубчатый, безмятежный».

Шассú или шáсси?

Еще один пример с французскими корнями (châssis), а потому ударение – в конце: шасси́. [«Ты пилота попроси, чтобы помнил про шасси».]

Кожýх или кóжух?

Вне зависимости от того, идет ли речь об овечьем тулупе или про оболочку механизма, правильный вариант только один: кожу́х.

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Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Количество просмотров 3
20.07.2025 
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