Шассú или шáсси? Разобрались в автомобильной терминологии

Эксперты составили памятку для водителей: вот так правильно произносить эти слова

Гофрирóванный или гофрúрованный?

Верный вариант произношения редко кому ложится на язык. Правильно говорить гофриро́ванный! Кстати, соответствующий глагол произносится как гофрирова́ть.

Стáртер или стартёр?

На этом термине словари сдались, объявив ничью. Старые издания уверенно поясняли, что слово имеет не французские, а англоязычные корни (starter), а потому ударение в конце делать не нужно: надо говорить ста́ртер. Но современные издания допускают оба варианта. К тому же речь может идти не только о электромоторе для пуска ДВС, но и о спортивном судье, дающем старт в забегах или заездах. В общем, правильно и ста́ртер, и стартёр! А в известной старой песне про танкистов было так: «тогда нажмут водители стартёры».

Зубчáтый или зýбчатый?

Правильно – зубча́тый. Это относится и к зубчатому валу, и к зубчатому Кремлю. Помните, у Лермонтова: «…И этот Кремль, зубчатый, безмятежный».

Шассú или шáсси?

Еще один пример с французскими корнями (châssis), а потому ударение – в конце: шасси́. [«Ты пилота попроси, чтобы помнил про шасси».]

Кожýх или кóжух?

Вне зависимости от того, идет ли речь об овечьем тулупе или про оболочку механизма, правильный вариант только один: кожу́х.