КОНКУРС ПУТЕШЕСТВИЙ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

МЫ И АВТОМОБИЛЬ

КОНКУРС ПУТЕШЕСТВИЙ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Заканчивается год, подошел к концу очередной конкурс материалов о путешествиях, который все более популярен среди читателей. Рано заявлять о традиции, но, как говорится, тенденция налицо. Редакция получила множество отчетов о поездках: одни уже опубликованы на страницах журнала, другие выйдут в ближайшее время. Вместе с вами мы проехали вдоль и поперек всю Россию, забираясь даже в самые непроходимые места, несколько раз съездили в Европу, побывали в Турции, Марокко, Финляндии, на Кипре, освоили автокемпер и виндсерфинг, рыбалку и охоту. Спасибо, дорогие путешественники, что вы дали возможность всем читателям прикоснуться к счастью познания мира. Вместе с тем, наша задача осложнилась - очень трудно было выделить лучшие материалы. Ведь каждое путешествие по-своему интересно, некоторые и вовсе уникальны. После долгих споров редакция определила трех призеров.

Первое место и приз - жидкокристаллический автомобильный телевизор получил Владимир Гриньков из Москвы (ЗР, 2002, № 3, 12): за самый профессиональный подход к подготовке поездки и великолепный слог. Как оказалось, победа не случайна: Владимир - профессиональный литератор, его книги разошлись тиражом свыше миллиона экземпляров, а их герои живут именно в тех местах, где побывал автор. А хобби - это составление путеводителей. В суете подготовки к путешествию часто теряется его цель. Так, оказавшись перед древними развалинами или в какой-нибудь экзотической стране, мы хватаем лишь вершки, ставя галочку в списке обязательных посещений, но не видим сути. Куда интереснее заранее познакомиться с тем, что собираешься посмотреть, - ожидание встречи и последующее узнавание запомнятся гораздо сильнее мимолетного знакомства.

Второе место и автомагнитола достались Артему Тагирову из Москвы (ЗР, 2002, № 7). Артем сам построил свой биг-фут и добрался на нем почти до берега Северного Ледовитого океана, куда давно стремился. А еще с детства мечтал летать - и, приехав в редакцию на награждение, продемонстрировал новенькое свидетельство пилота-любителя. В следующий раз на край земли собирается отправиться на самолете. Мечты нужно - и можно - осуществлять!

Третье место и автомобильный холодильник - Камилю Шайдарову и Татьяне Алексеевой из Казани (ЗР, 2002, № 4). Они принадлежат к немногочисленной пока армии любителей автокемперов. Путешественник на обычной машине озабочен тем, где поесть, переночевать - на решение этих мелких проблем в незнакомых странах уходит много времени и сил. Дом на колесах дает гораздо бо'льшую свободу: если путешествовать, то в кемпере! Камиль - заядлый путешественник, в его планах ни много ни мало установить новый мировой рекорд, совершив самое быстрое кругосветное путешествие на автомобиле. Удачи! Кроме того, вручаем всем победителям только что вышедшие книги Издательского дома "За рулем" - "Энциклопедия классических автомобилей" и "Автокаталог-2003".

Впереди у нас 2003 год - новые планы, дороги, поездки и открытия. Мы крепим традицию - и продолжаем конкурс в следующем году! Условия прежние: объем текста произвольный, от маленькой заметки о любопытном эпизоде до большой статьи, но желательно не более 12-17 тыс. знаков (7-10 машинописных страниц). Непременно с иллюстрациями: фотографиями, открытками и т. д. Кроме того, объявляем самостоятельный конкурс на лучший фоторепортаж о поездке или просто лучшую фотографию - к ним, конечно, нужны будут подписи. Материалы можно высылать на почтовый адрес редакции (в выходных данных журнала) или на электронный [email protected]. Путешествуйте, снимайте, пишите!

Призеры конкурса путешествий Владимир Гриньков, Камиль Шайдаров с сыном Амиром, Артем Тагиров.