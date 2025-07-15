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Я стал последним владельцем в бумажном ПТС — нужно ли мне получать электронный?

Глава ГАИ разъяснил процедуру получения электронного ПТС

Вопрос от читателя «За рулем»:

Купил машину, при заключении сделки и оформлении в ГАИ заполнили последнее свободное поле в ПТС. Надо ли получать новый ПТС? Или лучше сделать электронный?

МихайленкоС.М., Нижегородская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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До тех пор, пока транспортное средство не станет предметом новой сделки, в получении нового паспорта транспортного средства, равно как и оформлении электронного паспорта транспортного средства, необходимости нет.

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В то же время в соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ 21 декабря 2019 года № 1764, право сделать это у вас остается.

Взамен непригодного для использования паспорта транспортного средства можно как получить его бумажный дубликат, так и оформить документ в электронном виде. Для получения дубликата бумажного паспорта следует обращаться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. При наличии подтвержденной учетной записи заявление также можно подать на едином портале государственных и муниципальных услуг.

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Для оформления электронного паспорта следует обращаться в уполномоченную Минпромторгом России испытательную лабораторию или к оператору технического осмотра. Перечень таких операторов содержится на официальном сайте указанного министерства в подразделе «Перечни и реестры» раздела «Документы».

  • О том, какие риски несет в себе покупка подержанного автомобиля с электронным ПТС, рассказано здесь.
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«За рулем»
Фото:Depositphotos
15.07.2025 
Фото:Depositphotos
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