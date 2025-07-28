Этот российский бренд автозвука работает с 1900 года

Под маркой Урал выпускаются головные устройства и акустика для всех автозаводов РФ

В России есть свой раскрученный бренд автозвука – Урал. В каталоге компании представлен полный ассортимент: головные устройства, акустика, усилители, сабвуферы, провода.

В декабре 2024 года запущена линия по производству динамиков в Подмосковье, способная выпускать до 50 тысяч изделий в месяц. И это только одной модели: остальная номенклатура поставляется из Китая, однако разработка и доводка всех компонентов – российская. Урал поставляет головные устройства и акустику всем ведущим автозаводам страны.

История Урала началась в 1900 году, когда Отто Треплин основал в Санкт-Петербурге завод по производству телеграфно-телефонного оборудования. В 1918‑м предприятие переехало в Москву. В 1936 году завод разработал первый в СССР автомобильный радиоприемник АИ‑656, которым оснащался ЗИС‑101 – отстав от Европы всего на четыре года.

Радиоприемники под маркой Урал начали делать в 1947 году, когда завод еще базировался в Сарапуле, куда был эвакуирован во время войны. В 1968‑м, с выходом модели Авто, началась современная история автомагнитол Урал. Она оснащалась встроенным динамиком, легкосъемным креплением и могла работать от батареек вне машины.

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