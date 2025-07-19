Копеечная вещь — и ящик с инструментами перестанет «летать» по багажнику

Читательница «За рулем» описала способ закрепить ящик с инструментом в багажнике

Вместо оригинального резинового ковра в багажник положила ковер из этиленвинилацетата (ЭВА).

Противоскользящие полоски Противоскользящие полоски

Но обнаружилось, что достаточно тяжелый ящик с инструментом начал скользить по ковру и в поворотах «летал» по багажнику. Выход нашла простой – на маркетплейсе купила противоскользящие полоски, используемые в быту.

Наклеила их на дно ящика кусочками – и проблема решилась. Ящик теперь надежно стоит на одном месте.

Место для наклеивания противоскользящих полосок

Е. Сивкова, г. Санкт-Петербург

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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Простой и дешевый способ закрепить инструмент в кузове пикапа описан тут.