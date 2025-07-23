#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ‑3105 обеих версий в заводском музее.
25 июля
Жертва перестройки — почему эта Волга была обречена
Опубликована полная история Волги ГАЗ-3105
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...

Превращаем ненужное сиденье из авто в стильную мебель для дома

Читатель «За рулем» рассказал, как подарить вторую жизнь старому автокреслу

Заменил кресло в машине. Старое хотел выбросить, но решил купить к нему мебельные колесики.

Автомобильное кресло на мебельных колесиках
Автомобильное кресло в жилом интерьере

Рекомендуем
Износилась кожа в салоне? Вот простой способ перетяжки

Теперь это полезный предмет для моего гаража: можно присесть отдохнуть, а при необходимости обслужить автомобиль делаю это, удобно устроившись в кресле. Если заменить обивку и поролон, то это и для дома отличный вариант.

А.Карепанов, г. Киров

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Пассажирам трудно забираться в ваш внедорожник? Вот решение

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
Подпишитесь на «За рулем» в
Ревин Алексей
Фото:А. Карепанов
Количество просмотров 659
23.07.2025 
Фото:А. Карепанов
Поделиться:
Оцените материал:
0