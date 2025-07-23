Превращаем ненужное сиденье из авто в стильную мебель для дома

Читатель «За рулем» рассказал, как подарить вторую жизнь старому автокреслу

Заменил кресло в машине. Старое хотел выбросить, но решил купить к нему мебельные колесики.

Автомобильное кресло на мебельных колесиках Автомобильное кресло в жилом интерьере

Теперь это полезный предмет для моего гаража: можно присесть отдохнуть, а при необходимости обслужить автомобиль делаю это, удобно устроившись в кресле. Если заменить обивку и поролон, то это и для дома отличный вариант.

А. Карепанов, г. Киров

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

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